Така думка прийматься.
Вона, правда, досить небезпечна, тому що виникає питання про те, що робили покоління українців в той самий час, коли німці ставали на ноги та створювали рай для дітей та онуків.
На цю тему якось приятелям розказував про свої враження від подорожі від італійського знаменитого міста Вєрона на північ в бік Австрії: суцільні швидкісні траси, побудовані в горах але головне: це безкінечна кількість тунелів.
Тунелі реально вражають.
Я тоді подумав: ось італійці не крали бюджетні гроші та не танцювали в ресторації недалеко від Львова, розкидуючи під час війни чорну та червону ікру. Вони створювали на віки майбутнє дітей та онуків: і діти та онуки все це можуть бачити та всім користуватися.
Альтернатива: шукав дані про фірму одногрупника натрапив на те, що на нього оформлено три фірми і все зареєстровані за бомжатською адресою.
Відкрив мапи Гугл: подивився на 6 жалюгідних станцій метро в Дніпрі.
Жалюгідних шість - будувати почали ще за царя Панька…
Як посмішка Павла Лазаренка… так він хоч зрушив з місця те будівництво…
Мій приятель відносно відомий український архітектор, то весь час говорить, що на будівництві крадеться як стандарт 50%…