Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2040204120422043 Додано: Сер 10 кві, 2024 14:39 airmax78 написав: Здебільшого ця краса зроблена поколіннями які вже поступово йдуть з активного економічного життя. Чи здатні ті, хто йде їм на зміну хоча б підтримувати це - питаннячко. Здебільшого ця краса зроблена поколіннями які вже поступово йдуть з активного економічного життя. Чи здатні ті, хто йде їм на зміну хоча б підтримувати це - питаннячко.

Така думка прийматься.

Вона, правда, досить небезпечна, тому що виникає питання про те, що робили покоління українців в той самий час, коли німці ставали на ноги та створювали рай для дітей та онуків.

На цю тему якось приятелям розказував про свої враження від подорожі від італійського знаменитого міста Вєрона на північ в бік Австрії: суцільні швидкісні траси, побудовані в горах але головне: це безкінечна кількість тунелів.

Тунелі реально вражають.

Я тоді подумав: ось італійці не крали бюджетні гроші та не танцювали в ресторації недалеко від Львова, розкидуючи під час війни чорну та червону ікру. Вони створювали на віки майбутнє дітей та онуків: і діти та онуки все це можуть бачити та всім користуватися.

Альтернатива: шукав дані про фірму одногрупника натрапив на те, що на нього оформлено три фірми і все зареєстровані за бомжатською адресою.

Відкрив мапи Гугл: подивився на 6 жалюгідних станцій метро в Дніпрі.

Жалюгідних шість - будувати почали ще за царя Панька…

Як посмішка Павла Лазаренка… так він хоч зрушив з місця те будівництво…

Мій приятель відносно відомий український архітектор, то весь час говорить, що на будівництві крадеться як стандарт 50%… Така думка прийматься.Вона, правда, досить небезпечна, тому що виникає питання про те, що робили покоління українців в той самий час, коли німці ставали на ноги та створювали рай для дітей та онуків.На цю тему якось приятелям розказував про свої враження від подорожі від італійського знаменитого міста Вєрона на північ в бік Австрії: суцільні швидкісні траси, побудовані в горах але головне: це безкінечна кількість тунелів.Тунелі реально вражають.Я тоді подумав: ось італійці не крали бюджетні гроші та не танцювали в ресторації недалеко від Львова, розкидуючи під час війни чорну та червону ікру. Вони створювали на віки майбутнє дітей та онуків: і діти та онуки все це можуть бачити та всім користуватися.Альтернатива: шукав дані про фірму одногрупника натрапив на те, що на нього оформлено три фірми і все зареєстровані за бомжатською адресою.Відкрив мапи Гугл: подивився на 6 жалюгідних станцій метро в Дніпрі.Жалюгідних шість - будувати почали ще за царя Панька…Як посмішка Павла Лазаренка… так він хоч зрушив з місця те будівництво…Мій приятель відносно відомий український архітектор, то весь час говорить, що на будівництві крадеться як стандарт 50%… akurt

Повідомлень: 9553 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3557 раз. Подякували: 1251 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 кві, 2024 14:59 akurt написав: airmax78 написав: Здебільшого ця краса зроблена поколіннями які вже поступово йдуть з активного економічного життя. Чи здатні ті, хто йде їм на зміну хоча б підтримувати це - питаннячко. Здебільшого ця краса зроблена поколіннями які вже поступово йдуть з активного економічного життя. Чи здатні ті, хто йде їм на зміну хоча б підтримувати це - питаннячко.

Така думка прийматься.

Вона, правда, досить небезпечна, тому що виникає питання про те, що робили покоління українців в той самий час, коли німці ставали на ноги та створювали рай для дітей та онуків. Така думка прийматься.Вона, правда, досить небезпечна, тому що виникає питання про те, що робили покоління українців в той самий час, коли німці ставали на ноги та створювали рай для дітей та онуків.

Робиле те саме, що і німці, тільки в нас вже всі ті надбання розікрали під 0. Робиле те саме, що і німці, тільки в нас вже всі ті надбання розікрали під 0. Bolt Повідомлень: 2854 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 кві, 2024 15:10 akurt написав: Еміграція, заробітчанство.



News from USA



Сиджу в аеропорту Анталії - через годину виліт на Мюнхен, потім в San Francisco та отримую від приятеля - колишнього мешканця Анталії - таке повідомлення:

- Вибачте, вибіг на роботу не зміг відповісти. Ви питаєте, що не подобається: так зароблених грошей вистачає тільки на необхідне, з відпусткою складно, клімат ніякий ( холодно і сиро). Авто тут дорого утримувати (страхівка в місяць для приїзжих дорога)… Якось так...



P.S. Він вже місяць є новим сусідом rjkz.

За програмою U4U.

Згадує життя в Анталії як приємний солодкий сон…

Звісно: працювати не треба, тільки треба в морі плавати… Еміграція, заробітчанство.News from USAСиджу в аеропорту Анталії - через годину виліт на Мюнхен, потім в San Francisco та отримую від приятеля - колишнього мешканця Анталії - таке повідомлення:- Вибачте, вибіг на роботу не зміг відповісти. Ви питаєте, що не подобається: так зароблених грошей вистачає тільки на необхідне, з відпусткою складно, клімат ніякий ( холодно і сиро). Авто тут дорого утримувати (страхівка в місяць для приїзжих дорога)… Якось так...P.S. Він вже місяць є новим сусідом rjkz.За програмою U4U.Згадує життя в Анталії як приємний солодкий сон…Звісно: працювати не треба, тільки треба в морі плавати…



1. В НЙ погода может радикально меняться несколько раз в день.

Сейчас обещают 3 дня дождей, но летом это будет вспоминаться с ностальгией.

Солнце будет жестокое. Фактически, сейчас наступает самое лучшее время года конец апреля-май-июнь. Потом из-под кондиционера лучше не вылазить.

2. Если через месяц после приезда зарабатывает на "самое необходимое", то уже неплохо. Значит, далеко пойдет. Всему свое время.

3. Про машину писал. Если она не будет ему приносить деньги или помогать в этом, то в НЙ мащина - это не про комфорт и удовольствие. 1. В НЙ погода может радикально меняться несколько раз в день.Сейчас обещают 3 дня дождей, но летом это будет вспоминаться с ностальгией.Солнце будет жестокое. Фактически, сейчас наступает самое лучшее время года конец апреля-май-июнь. Потом из-под кондиционера лучше не вылазить.2. Если через месяц после приезда зарабатывает на "самое необходимое", то уже неплохо. Значит, далеко пойдет. Всему свое время.3. Про машину писал. Если она не будет ему приносить деньги или помогать в этом, то в НЙ мащина - это не про комфорт и удовольствие. rjkz

Повідомлень: 16467 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8306 раз. Подякували: 5177 раз. Профіль 4 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 кві, 2024 15:42 rjkz написав: 2. Если через месяц после приезда зарабатывает на "самое необходимое", то уже неплохо. Значит, далеко пойдет. Всему свое время.

3. Про машину писал. Если она не будет ему приносить деньги или помогать в этом, то в НЙ мащина - это не про комфорт и удовольствие. 2. Если через месяц после приезда зарабатывает на "самое необходимое", то уже неплохо. Значит, далеко пойдет. Всему свое время.3. Про машину писал. Если она не будет ему приносить деньги или помогать в этом, то в НЙ мащина - это не про комфорт и удовольствие.

Все верно.

Я ему еще написал, чтобы сильно не ныл: первое время все тяжело.



Но вот ведь какое дело: меньше чем через 2 часа вылет на San Francisco, не успел выпить Капучино за 9,90€ две чашки: приходит новое сообщение об отъезде знакомого в США по программе U4U.



Вызов дал его брат, который оказывается уже 15 лет в США. Как я понимаю, все 15 лет прозябает в «кредитном рабстве», так как имеет в Филадельфии свою фирму.

Ну вот старший брат по-братски приютит младшего брата с его тремя детьми.

Да и младшему пора делом заняться: а то в Анталии целыми днями вылавливал в речке Boğaçai карпов огромных. Да и вообще рыбалка - - дело подозрительное: пока он два года в Турции на рыбалке - жена родила и второго, и третьего ребенка. Получается, все два года была «с икрой»…

Пора и честь знать. Начать работать. Все верно.Я ему еще написал, чтобы сильно не ныл: первое время все тяжело.Но вот ведь какое дело: меньше чем через 2 часа вылет на San Francisco, не успел выпить Капучино за 9,90€ две чашки: приходит новое сообщение об отъезде знакомого в США по программе U4U.Вызов дал его брат, который оказывается уже 15 лет в США. Как я понимаю, все 15 лет прозябает в «кредитном рабстве», так как имеет в Филадельфии свою фирму.Ну вот старший брат по-братски приютит младшего брата с его тремя детьми.Да и младшему пора делом заняться: а то в Анталии целыми днями вылавливал в речке Boğaçai карпов огромных. Да и вообще рыбалка - - дело подозрительное: пока он два года в Турции на рыбалке - жена родила и второго, и третьего ребенка. Получается, все два года была «с икрой»…Пора и честь знать. Начать работать. akurt

Повідомлень: 9553 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3557 раз. Подякували: 1251 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 кві, 2024 16:48 airmax78 написав: akurt написав: Ну я би не сказав, що в Німеччині невигідно працювати та Німеччина деградує…

Щойно приземлився мій літак в Мюнхені - так перед приземленням Земля вкрита такими достойними населеннями пунктами, таким зеленими полями, такими охайними будинками та підприємствами, що наче я такого зеленого кольору на ланах і не бачив.

Просто картинка та зразок іншим народам як треба хазяйнувати та жити…

Не скажете ж ви, що ця краса створена неробами бездарями та вдареними в голову пустим мішком із-за рогу вулиці… Ну я би не сказав, що в Німеччині невигідно працювати та Німеччина деградує…Щойно приземлився мій літак в Мюнхені - так перед приземленням Земля вкрита такими достойними населеннями пунктами, таким зеленими полями, такими охайними будинками та підприємствами, що наче я такого зеленого кольору на ланах і не бачив.Просто картинка та зразок іншим народам як треба хазяйнувати та жити…Не скажете ж ви, що ця краса створена неробами бездарями та вдареними в голову пустим мішком із-за рогу вулиці…

Здебільшого ця краса зроблена поколіннями які вже поступово йдуть з активного економічного життя. Чи здатні ті, хто йде їм на зміну хоча б підтримувати це - питаннячко. Здебільшого ця краса зроблена поколіннями які вже поступово йдуть з активного економічного життя. Чи здатні ті, хто йде їм на зміну хоча б підтримувати це - питаннячко.

Так і є, раніше в Німеччині виробляли такі популярні мобілки Siemens, мали високу долю ринку/передові технології. І де вони зараз? Так і є, раніше в Німеччині виробляли такі популярні мобілки, мали високу долю ринку/передові технології. І де вони зараз? BIGor

Повідомлень: 8829 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1322 раз. Подякували: 1727 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 кві, 2024 17:13 Дійсно, Siemens були такі класні мобілки. В мене був преміум класу, реально класний.



Витіснили конкуренти.

Все як завжди: мій знайомий три роки підряд виробляв в гаражі, переробленому в цех, каву «від найкращих виробників».

Звісно, замість Арабіка розсипали Робусту.

Всі українські поціновувачі кави гребли те як підірвані.

Потім конкуренти почали добавляти на мішок робусти пару стаканів Арабіка.

Все. Бізнес вмер… Закрився. akurt

Повідомлень: 9553 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3557 раз. Подякували: 1251 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 кві, 2024 17:37 akurt написав: Дійсно, Siemens були такі класні мобілки. В мене був преміум класу, реально класний.



Витіснили конкуренти.

Все як завжди: мій знайомий три роки підряд виробляв в гаражі, переробленому в цех, каву «від найкращих виробників».

Звісно, замість Арабіка розсипали Робусту.

Всі українські поціновувачі кави гребли те як підірвані.

Потім конкуренти почали добавляти на мішок робусти пару стаканів Арабіка.

Все. Бізнес вмер… Закрився. Дійсно, Siemens були такі класні мобілки. В мене був преміум класу, реально класний.Витіснили конкуренти.Все як завжди: мій знайомий три роки підряд виробляв в гаражі, переробленому в цех, каву «від найкращих виробників».Звісно, замість Арабіка розсипали Робусту.Всі українські поціновувачі кави гребли те як підірвані.Потім конкуренти почали добавляти на мішок робусти пару стаканів Арабіка.Все. Бізнес вмер… Закрився.

Супер влучний приклад. Зіємєнс vs гараж та контрафакт. В мене один знайомий на початку 90х цигарки з Болгарії возив. Гроші рахували на вагу. На початку 00х тему підгребли під себе якісь інші хлопці. Не витримав "конкуренції". "Збанкротував". Супер влучний приклад. Зіємєнс vs гараж та контрафакт. В мене один знайомий на початку 90х цигарки з Болгарії возив. Гроші рахували на вагу. На початку 00х тему підгребли під себе якісь інші хлопці. Не витримав "конкуренції". "Збанкротував". airmax78 Повідомлень: 42873 З нами з: 25.10.12 Подякував: 971 раз. Подякували: 5284 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 кві, 2024 20:14 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Дійсно, Siemens були такі класні мобілки. В мене був преміум класу, реально класний.



Витіснили конкуренти. Дійсно, Siemens були такі класні мобілки. В мене був преміум класу, реально класний.Витіснили конкуренти.

Як думаєте чого витіснили? Як думаєте чого витіснили? BIGor

Повідомлень: 8829 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1322 раз. Подякували: 1727 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 кві, 2024 21:57

https://youtube.com/shorts/9YCNaKrexDQ? ... QchjFbVyVl Як правільно перепливати Тису. Bolt Повідомлень: 2854 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 207 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 кві, 2024 22:58 Bolt написав: Як правільно перепливати Тису.

https://youtube.com/shorts/9YCNaKrexDQ? ... QchjFbVyVl Як правільно перепливати Тису.

Поступок не мальчика но мужа Поступок не мальчика но мужа nekefer

Повідомлень: 1004 З нами з: 24.10.14 Подякував: 65 раз. Подякували: 123 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2040204120422043 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостейМодератори: Faceless