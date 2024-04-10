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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2041204220432044
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 08:22

Еміграція, заробітчанство

News from USA

Тут панове на днях поховали всю IT-ну галузь...
А ранувато...

Сьогодні їхав з аеропорту SFO повз Stanford University в бік Santa Clara University, де зараз і перебуваю, та слухав в авто таку історію:
- наша українська людина закінчила докторантуру Stanford University;
- потім захистила докторську дисертацію - спеціальність скажімо так обережно "Технічна".
- а потім влаштувалася на роботу за спеціальністю Computer Science.
Так що рано ховати ІТ-ну галузь. Рано.

Не йти ж працювати через дорогу від того місця, де я пишу ці рядки - в Піццерію "DOMINO" - з величезним оголошенням:
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