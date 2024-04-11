Экономически самостоятельные украинские беженцы получат возможность обосноваться в Чехии в долгосрочной перспективе

Сегодня, 3 апреля 2024 года, Министерство внутренних дел представило законопроект под названием «Лекс Украина 7». Одним из главных изменений, которые вносит поправка, является возможность для экономически самостоятельных украинских беженцев получить вид на жительство в форме специальное долгосрочное проживание после выполнения условий. Это разрешение не заменяет временный режим защиты, который будет продолжаться. Сейчас в Чехии находится 338 736 украинских беженцев, это следует из данных после окончания процесса регистрации в связи с продлением временной защиты.



Министерство внутренних дел подготовило поправки к закону «Lex Ukraine», которые готовятся к межведомственному комментированию. Это позволит украинским беженцам, которые не нуждаются в государственной помощи и экономически независимы от нее, выйти из статуса временной защиты и получить статус постоянного проживания согласно Закону о пребывании иностранцев в форме долгосрочного проживания. Новость в первую очередь касается тех украинских беженцев, которые хотят обосноваться в Чехии на длительный срок.



"Режим временной защиты украинских беженцев продолжит действовать. Некоторые из них хотят жить с нами надолго и обрести ясную перспективу. Именно поэтому мы предлагаем экономически активным беженцам из Украины возможность получить долгосрочный вид на жительство, аналогичный тому, который имеют другие иностранцы из третьих стран", - заявил министр внутренних дел Вит Ракушан, добавив, что работодатели смогут более эффективно использовать этот вид на жительство. их потенциала, что положительно скажется на доходах государственного бюджета, пенсионного фонда и системы здравоохранения. Тогда украинские беженцы смогут лучше планировать свое будущее и дальше интегрироваться в чешское общество. При этом статус проживания никоим образом не ограничивает беженцев в возвращении в Украину после окончания войны.



Возможность перехода от временной защиты к долгосрочному проживанию будет распространяться только на тех украинских беженцев, которые соответствуют заранее установленным условиям. Основными из них являются минимальный срок пребывания в Чехии для временной защиты два года, экономическая независимость и целостность. Большинство условий будет проверено непосредственно Министерством внутренних дел с использованием данных, полученных из информационных систем. Таким образом, процедура будет очень простой и будет аналогична процессу электронной регистрации для продления временной защиты.



Украинские беженцы, которые не воспользуются возможностью получить долгосрочное проживание или не соответствуют заданным условиям, смогут продолжать пользоваться институтом временной защиты. На европейском уровне он ограничен по времени до марта 2025 года, а следующий шаг Евросоюз обсудит во втором квартале 2024 года. Дальнейшее его продление представляется вероятным. Именно поэтому его держатели в Чехии должны были зарегистрироваться для его продления до 15 марта 2024 года, что и сделали 320 000 человек. Всего на территории сейчас насчитывается 338 736 обладателей временной защиты. Из экономически активного населения 61% составляют женщины, 39% - мужчины, 26% - дети до 18 лет и 4% - пожилые люди. Из общего числа почти 600 000 временных защит, выданных с начала вторжения, половина уже исчезла.