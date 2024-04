Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2041204220432044 Додано: Чет 11 кві, 2024 08:22 Еміграція, заробітчанство



News from USA



Тут панове на днях поховали всю IT-ну галузь...

А ранувато...



Сьогодні їхав з аеропорту SFO повз Stanford University в бік Santa Clara University, де зараз і перебуваю, та слухав в авто таку історію:

- наша українська людина закінчила докторантуру Stanford University;

- потім захистила докторську дисертацію - спеціальність скажімо так обережно "Технічна".

- а потім влаштувалася на роботу за спеціальністю Computer Science.

Так що рано ховати ІТ-ну галузь. Рано.



Не йти ж працювати через дорогу від того місця, де я пишу ці рядки - в Піццерію "DOMINO" - з величезним оголошенням:

NOW HIRING akurt

Чехия оставит беженцев и через 5 лет даст свой паспорт, с чем и поздравляю всех выехавших

ну а кто не смог сбежать придется платить репарации мафии зеленского еще 5 лет



Экономически самостоятельные украинские беженцы получат возможность обосноваться в Чехии в долгосрочной перспективе

Сегодня, 3 апреля 2024 года, Министерство внутренних дел представило законопроект под названием «Лекс Украина 7». Одним из главных изменений, которые вносит поправка, является возможность для экономически самостоятельных украинских беженцев получить вид на жительство в форме специальное долгосрочное проживание после выполнения условий. Это разрешение не заменяет временный режим защиты, который будет продолжаться. Сейчас в Чехии находится 338 736 украинских беженцев, это следует из данных после окончания процесса регистрации в связи с продлением временной защиты.



Министерство внутренних дел подготовило поправки к закону «Lex Ukraine», которые готовятся к межведомственному комментированию. Это позволит украинским беженцам, которые не нуждаются в государственной помощи и экономически независимы от нее, выйти из статуса временной защиты и получить статус постоянного проживания согласно Закону о пребывании иностранцев в форме долгосрочного проживания. Новость в первую очередь касается тех украинских беженцев, которые хотят обосноваться в Чехии на длительный срок.



"Режим временной защиты украинских беженцев продолжит действовать. Некоторые из них хотят жить с нами надолго и обрести ясную перспективу. Именно поэтому мы предлагаем экономически активным беженцам из Украины возможность получить долгосрочный вид на жительство, аналогичный тому, который имеют другие иностранцы из третьих стран", - заявил министр внутренних дел Вит Ракушан, добавив, что работодатели смогут более эффективно использовать этот вид на жительство. их потенциала, что положительно скажется на доходах государственного бюджета, пенсионного фонда и системы здравоохранения. Тогда украинские беженцы смогут лучше планировать свое будущее и дальше интегрироваться в чешское общество. При этом статус проживания никоим образом не ограничивает беженцев в возвращении в Украину после окончания войны.



Возможность перехода от временной защиты к долгосрочному проживанию будет распространяться только на тех украинских беженцев, которые соответствуют заранее установленным условиям. Основными из них являются минимальный срок пребывания в Чехии для временной защиты два года, экономическая независимость и целостность. Большинство условий будет проверено непосредственно Министерством внутренних дел с использованием данных, полученных из информационных систем. Таким образом, процедура будет очень простой и будет аналогична процессу электронной регистрации для продления временной защиты.



Повідомлень: 1344 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 205 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 кві, 2024 10:13 nekefer написав: Bolt написав: Як правільно перепливати Тису.

https://youtube.com/shorts/9YCNaKrexDQ? ... QchjFbVyVl Як правільно перепливати Тису.

Поступок не мальчика но мужа Поступок не мальчика но мужа

я процитировал и дал ссылки на украинское СМИ и сайт МВД Чехии

New’s from Silicon Valley



Вчора перший раз їхав на Tesla.

До цього мацав руками та сидів в автосалоні. А ось саме так: їдеш по Hіgh Way - перший раз.

Мені дуже сподобалося все: і як іде, і комфорт. У багажник влізло дві великі валізи.

Так ось: авто куплене за допомогою «кредитного рабства» в серпні 2023.

Повна ціна: 39 000$.

В цю цифру входить одноразовий спеціальний податок штату Каліфорнія в сумі 3500$. Його фактично потім повернули, оскільки було повернення грошей від штату Каліфорнія в 2025 році як виплата за купівлю електричного авто.

Первинний внесок 4500$.

Кредит під 6% річних (як мені сказали це зараз стандарт). Кредит на 6 років (цифра по памʼяті).

Щомісячна виплата (по памʼяті) 650$ або близько 20€ в день. Це ціна сніданку з яєчні в кафе/ресторані.



Десь в якихось там New York автівки людині можливо і не потрібні, як аргументовано довів rjkz.

Як можна жити без авто за межами New York - не уявляю. akurt

