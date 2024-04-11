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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 10 кві, 2024 15:42
rjkz написав:
2. Если через месяц после приезда зарабатывает на "самое необходимое", то уже неплохо. Значит, далеко пойдет. Всему свое время.
3. Про машину писал. Если она не будет ему приносить деньги или помогать в этом, то в НЙ мащина - это не про комфорт и удовольствие.
Все верно.
Я ему еще написал, чтобы сильно не ныл: первое время все тяжело.
Но вот ведь какое дело: меньше чем через 2 часа вылет на San Francisco, не успел выпить Капучино за 9,90€ две чашки: приходит новое сообщение об отъезде знакомого в США по программе U4U.
Вызов дал его брат, который оказывается уже 15 лет в США. Как я понимаю, все 15 лет прозябает в «кредитном рабстве», так как имеет в Филадельфии свою фирму.
Ну вот старший брат по-братски приютит младшего брата с его тремя детьми.
Да и младшему пора делом заняться: а то в Анталии целыми днями вылавливал в речке Boğaçai карпов огромных. Да и вообще рыбалка - - дело подозрительное: пока он два года в Турции на рыбалке - жена родила и второго, и третьего ребенка. Получается, все два года была «с икрой»…
Пора и честь знать. Начать работать.
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Додано: Сер 10 кві, 2024 16:48
airmax78 написав: akurt написав:
Ну я би не сказав, що в Німеччині невигідно працювати та Німеччина деградує…
Щойно приземлився мій літак в Мюнхені - так перед приземленням Земля вкрита такими достойними населеннями пунктами, таким зеленими полями, такими охайними будинками та підприємствами, що наче я такого зеленого кольору на ланах і не бачив.
Просто картинка та зразок іншим народам як треба хазяйнувати та жити…
Не скажете ж ви, що ця краса створена неробами бездарями та вдареними в голову пустим мішком із-за рогу вулиці…
Здебільшого ця краса зроблена поколіннями які вже поступово йдуть з активного економічного життя. Чи здатні ті, хто йде їм на зміну хоча б підтримувати це - питаннячко.
Так і є, раніше в Німеччині виробляли такі популярні мобілки Siemens
, мали високу долю ринку/передові технології. І де вони зараз?
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Додано: Сер 10 кві, 2024 17:13
Дійсно, Siemens були такі класні мобілки. В мене був преміум класу, реально класний.
Витіснили конкуренти.
Все як завжди: мій знайомий три роки підряд виробляв в гаражі, переробленому в цех, каву «від найкращих виробників».
Звісно, замість Арабіка розсипали Робусту.
Всі українські поціновувачі кави гребли те як підірвані.
Потім конкуренти почали добавляти на мішок робусти пару стаканів Арабіка.
Все. Бізнес вмер… Закрився.
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Додано: Сер 10 кві, 2024 17:37
akurt написав:
Дійсно, Siemens були такі класні мобілки. В мене був преміум класу, реально класний.
Витіснили конкуренти.
Все як завжди: мій знайомий три роки підряд виробляв в гаражі, переробленому в цех, каву «від найкращих виробників».
Звісно, замість Арабіка розсипали Робусту.
Всі українські поціновувачі кави гребли те як підірвані.
Потім конкуренти почали добавляти на мішок робусти пару стаканів Арабіка.
Все. Бізнес вмер… Закрився.
Супер влучний приклад. Зіємєнс vs гараж та контрафакт. В мене один знайомий на початку 90х цигарки з Болгарії возив. Гроші рахували на вагу. На початку 00х тему підгребли під себе якісь інші хлопці. Не витримав "конкуренції". "Збанкротував".
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Додано: Сер 10 кві, 2024 20:14
akurt написав:
Дійсно, Siemens були такі класні мобілки. В мене був преміум класу, реально класний.
Витіснили конкуренти.
Як думаєте чого витіснили?
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Додано: Чет 11 кві, 2024 08:22
Еміграція, заробітчанство
News from USA
Тут панове на днях поховали всю IT-ну галузь...
А ранувато...
Сьогодні їхав з аеропорту SFO повз Stanford University в бік Santa Clara University, де зараз і перебуваю, та слухав в авто таку історію:
- наша українська людина закінчила докторантуру Stanford University;
- потім захистила докторську дисертацію - спеціальність скажімо так обережно "Технічна".
- а потім влаштувалася на роботу за спеціальністю Computer Science.
Так що рано ховати ІТ-ну галузь. Рано.
Не йти ж працювати через дорогу від того місця, де я пишу ці рядки - в Піццерію "DOMINO" - з величезним оголошенням:
NOW HIRING
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Додано: Чет 11 кві, 2024 13:12
Еміграція, заробітчанство
New’s from Silicon Valley
Про «кредитне рабство» докладно.
Вчора перший раз їхав на Tesla.
До цього мацав руками та сидів в автосалоні. А ось саме так: їдеш по Hіgh Way - перший раз.
Мені дуже сподобалося все: і як іде, і комфорт. У багажник влізло дві великі валізи.
Так ось: авто куплене за допомогою «кредитного рабства» в серпні 2023.
Повна ціна: 39 000$.
В цю цифру входить одноразовий спеціальний податок штату Каліфорнія в сумі 3500$. Його фактично потім повернули, оскільки було повернення грошей від штату Каліфорнія в 2024 році як виплата за купівлю електричного авто.
Первинний внесок 4500$.
Кредит під 6% річних (як мені сказали це зараз стандарт). Кредит на 6 років (цифра по памʼяті).
Щомісячна виплата (по памʼяті) 650$ або близько 20€ в день. Це ціна сніданку з яєчні в кафе/ресторані.
Десь в якихось там New York автівки людині можливо і не потрібні, як аргументовано довів rjkz.
Як можна жити без авто за межами New York - не уявляю.
Хоча: проїзд в автобусі коштує 2.50$.
Автобуси ходять частіше за 30 хвилин. В залежності від маршрута можливо знадобиться пересадка, але тоді треба купувати ще один квиток за 2,5$. Таким чином, якщо у вас немає авто то скорше за все ви будете витрачати від 5 до 10$ в день. Ще один чинник: мені треба попасти з Santa Clara university в знаменитий приватний музей Winchester mystery house - відстань в 3,5 км - то всі варіанти автобусом пропонуються з витратою від 35 до 55 хвилин в залежності від часу виходу з того місця, де я зупинився.
В той же час зарядка авто Тесла на роботі є безкоштовною: з серпня минулого року власник авто не витратив на енергію для свого авто жодного цента (не рахуючи витрат під час подорожей до озер та гірськолижних центрів).
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Додано: Чет 11 кві, 2024 13:36
akurt
Семенич, не всі з ранку жруть яєчню по двадцятці у бістро.
Більшість смаже таке вдома бо треба збирати на іпотеку по тій двадцяточці
Але їхати до Кхаліфорнії і Шварценеггера зі Сталлоне і не купити собі GMC Yukon XL чи Субурбан? Це нонсенс.
А якщо тільки електричка потрібна щоб кроїти - то є ж і Хамер ЕV!!!
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