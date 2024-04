Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2040204120422043 Додано: Сер 10 кві, 2024 15:42 rjkz написав: 2. Если через месяц после приезда зарабатывает на "самое необходимое", то уже неплохо. Значит, далеко пойдет. Всему свое время.

3. Про машину писал. Если она не будет ему приносить деньги или помогать в этом, то в НЙ мащина - это не про комфорт и удовольствие. 2. Если через месяц после приезда зарабатывает на "самое необходимое", то уже неплохо. Значит, далеко пойдет. Всему свое время.3. Про машину писал. Если она не будет ему приносить деньги или помогать в этом, то в НЙ мащина - это не про комфорт и удовольствие.

Все верно.

Я ему еще написал, чтобы сильно не ныл: первое время все тяжело.



Но вот ведь какое дело: меньше чем через 2 часа вылет на San Francisco, не успел выпить Капучино за 9,90€ две чашки: приходит новое сообщение об отъезде знакомого в США по программе U4U.



Вызов дал его брат, который оказывается уже 15 лет в США. Как я понимаю, все 15 лет прозябает в «кредитном рабстве», так как имеет в Филадельфии свою фирму.

Ну вот старший брат по-братски приютит младшего брата с его тремя детьми.

Да и младшему пора делом заняться: а то в Анталии целыми днями вылавливал в речке Boğaçai карпов огромных. Да и вообще рыбалка - - дело подозрительное: пока он два года в Турции на рыбалке - жена родила и второго, и третьего ребенка. Получается, все два года была «с икрой»…

Пора і честь знати. Начати работати.

#

Щойно приземлився мій літак в Мюнхені - так перед приземленням Земля вкрита такими достойними населеннями пунктами, таким зеленими полями, такими охайними будинками та підприємствами, що наче я такого зеленого кольору на ланах і не бачив.

Просто картинка та зразок іншим народам як треба хазяйнувати та жити…

Не скажете ж ви, що ця краса створена неробами бездарями та вдареними в голову пустим мішком із-за рогу вулиці…

Здебільшого ця краса зроблена поколіннями які вже поступово йдуть з активного економічного життя. Чи здатні ті, хто йде їм на зміну хоча б підтримувати це - питаннячко. Здебільшого ця краса зроблена поколіннями які вже поступово йдуть з активного економічного життя. Чи здатні ті, хто йде їм на зміну хоча б підтримувати це - питаннячко.

Так і є, раніше в Німеччині виробляли такі популярні мобілки Siemens, мали високу долю ринку/передові технології. І де вони зараз?

Додано: Сер 10 кві, 2024 17:13 Дійсно, Siemens були такі класні мобілки. В мене був преміум класу, реально класний.



Витіснили конкуренти.

Все як завжди: мій знайомий три роки підряд виробляв в гаражі, переробленому в цех, каву «від найкращих виробників».

Звісно, замість Арабіка розсипали Робусту.

Всі українські поціновувачі кави гребли те як підірвані.

Потім конкуренти почали добавляти на мішок робусти пару стаканів Арабіка.

Все. Бізнес вмер… Закрився. akurt

Повідомлень: 9557 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3557 раз. Подякували: 1251 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 кві, 2024 17:37 akurt написав: Дійсно, Siemens були такі класні мобілки. В мене був преміум класу, реально класний.



Витіснили конкуренти.

Все як завжди: мій знайомий три роки підряд виробляв в гаражі, переробленому в цех, каву «від найкращих виробників».

Звісно, замість Арабіка розсипали Робусту.

Всі українські поціновувачі кави гребли те як підірвані.

Потім конкуренти почали добавляти на мішок робусти пару стаканів Арабіка.

Все. Бізнес вмер… Закрився.

Супер влучний приклад. Зіємєнс vs гараж та контрафакт. В мене один знайомий на початку 90х цигарки з Болгарії возив. Гроші рахували на вагу. На початку 00х тему підгребли під себе якісь інші хлопці. Не витримав "конкуренції". "Збанкротував".



Витіснили конкуренти. Дійсно, Siemens були такі класні мобілки. В мене був преміум класу, реально класний.Витіснили конкуренти.

Як думаєте чого витіснили? Як думаєте чого витіснили? BIGor

Додано: Чет 11 кві, 2024 08:22 Еміграція, заробітчанство



News from USA



Тут панове на днях поховали всю IT-ну галузь...

А ранувато...



News from USA



Тут панове на днях поховали всю IT-ну галузь...

А ранувато...



Сьогодні їхав з аеропорту SFO повз Stanford University в бік Santa Clara University, де зараз і перебуваю, та слухав в авто таку історію:

- наша українська людина закінчила докторантуру Stanford University;

- потім захистила докторську дисертацію - спеціальність скажімо так обережно "Технічна".

- а потім влаштувалася на роботу за спеціальністю Computer Science.

Так що рано ховати ІТ-ну галузь. Рано.



Не йти ж працювати через дорогу від того місця, де я пишу ці рядки - в Піццерію "DOMINO" - з величезним оголошенням:

NOW HIRING akurt

Додано: Чет 11 кві, 2024 13:12 Еміграція, заробітчанство



New's from Silicon Valley



Про «кредитне рабство» докладно.



New’s from Silicon Valley



Про «кредитне рабство» докладно.

Вчора перший раз їхав на Tesla.

До цього мацав руками та сидів в автосалоні. А ось саме так: їдеш по Hіgh Way - перший раз.

Мені дуже сподобалося все: і як іде, і комфорт. У багажник влізло дві великі валізи.

Так ось: авто куплене за допомогою «кредитного рабства» в серпні 2023.

Повна ціна: 39 000$.

В цю цифру входить одноразовий спеціальний податок штату Каліфорнія в сумі 3500$. Його фактично потім повернули, оскільки було повернення грошей від штату Каліфорнія в 2024 році як виплата за купівлю електричного авто.

Первинний внесок 4500$.

Кредит під 6% річних (як мені сказали це зараз стандарт). Кредит на 6 років (цифра по памʼяті).

Щомісячна виплата (по памʼяті) 650$ або близько 20€ в день. Це ціна сніданку з яєчні в кафе/ресторані.



Десь в якихось там New York автівки людині можливо і не потрібні, як аргументовано довів rjkz.

Як можна жити без авто за межами New York - не уявляю.



Хоча: проїзд в автобусі коштує 2.50$.

Автобуси ходять частіше за 30 хвилин. В залежності від маршрута можливо знадобиться пересадка, але тоді треба купувати ще один квиток за 2,5$. Таким чином, якщо у вас немає авто то скорше за все ви будете витрачати від 5 до 10$ в день. Ще один чинник: мені треба попасти з Santa Clara university в знаменитий приватний музей Winchester mystery house - відстань в 3,5 км - то всі варіанти автобусом пропонуються з витратою від 35 до 55 хвилин в залежності від часу виходу з того місця, де я зупинився.

В той же час зарядка авто Тесла на роботі є безкоштовною: з серпня минулого року власник авто не витратив на енергію для свого авто жодного цента (не рахуючи витрат під час подорожей до озер та гірськолижних центрів). akurt

Додано: Чет 11 кві, 2024 13:36 akurt

Семенич, не всі з ранку жруть яєчню по двадцятці у бістро.

Семенич, не всі з ранку жруть яєчню по двадцятці у бістро.

Більшість смаже таке вдома бо треба збирати на іпотеку по тій двадцяточці

Але їхати до Кхаліфорнії і Шварценеггера зі Сталлоне і не купити собі GMC Yukon XL чи Субурбан? Це нонсенс.

Додано: Чет 11 кві, 2024 15:55 Саме такі авто зараз і стоять біля номера мого готеля.

Великі. Потужні.

Є підозра, що куплені людьми, які по саму шию залізли в «кредитне рабство»

Ну не вміють люди жити. Дикуни.

Вчити нашим їх ще та вчити. akurt

Додано: Чет 11 кві, 2024 16:11 барабашов написав: Більшість смаже таке вдома бо треба збирати на іпотеку по тій двадцяточці

Більшість смаже таке вдома бо треба збирати на іпотеку по тій двадцяточці

Про «іпотеку», на яку “збирають по двадцяточці».

Особисто я не знаю, звідки виник цей міф.

Вже побував в квартирі - можна сказати стандарт для молодої родини ІТ-ників з України.

За нашою класифікацією - «двушка», площею в 65 кв.м.

Велика студія/кухня та велика спальня. Із спальні вхід в санвузол та душову (ретельно не оглядав, бо не заходив). Там ще є і кладовка (теж не оглядав).

Холодильник side-by-side (не відкривав не знаю, на скільки заповнений).

Підлога: дуже непоганий ламінат.

Із салона ще є двері в якісь приміщення (мабуть гардероби).

В салоні канапа:диван (дуже зручний), на підлозі килим в стилі східних килимів. Здивував розмірами телевізор: не менше ніж 65 дюймів діагональ. Спитав про ціну; 400$ новий. Подумав, що то досить дешево. Спитав, для чого TV? Відповіли, що дивляться серіали.

На першому поверсі 6-ти поверхового будинка - парковка.

Я не побачив, а можливо того і немає: плінтуси прихованого монтажу, діамантова обробка, смарагди, сусальне золото. А ось коридор довгий але сучасний і досить красивий. В коридорі на підлозі що цікаво - ковролін чи килими. Не знаю, яка там сама необхідна для українця річ - «модний МОП» - бо заїхали на авто і виїхали на авто (брама відкривається з пульта).

Це вартує разом з усіма послугами 3 000$ на місяць. Оренда - звична річ.

Будинок новий, розташування на мапі:

https://maps.app.goo.gl/GKC3DzX4XKCvZDGQ6?g_st=ic

