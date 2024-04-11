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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2041204220432044
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 16:53

Про «іпотеку», на яку “збирають по двадцяточці» загадав про розмову в авто щодо нерухомості.
Були дві тези:
- якщо оплата по оренді перевищує, або дорівнює оплаті за іпотекою, то варто купувати собі власне житло.
- в Каліфорнії нерухомість дорога і виплата за приватний будинок в іпотеку може складати 10 000$ за місяць. В той же час оренда такого будинка не буде перевищувати 5 000$. І тому тоді краще брати такий будинок в оренду.
Це те, що я почув від «наших».

Співробітник готелю, коли оформлював мене на прожиття, коли побачив українські паспорти, почав потискати мені руку, розказувати, що він батько 4-х дочок та одного сина, людина не багата, але неодноразово робив внески на збір для ЗСУ.
Я звісно, не став йому розказувати про «гойдалки» та «гоцалки», танці до ранку, шампанське рікою та відра чорної ікри у відомих готелях недалеко від Львова…
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 17:00

  akurt написав:Про «іпотеку», на яку “збирають по двадцяточці» загадав про розмову в авто щодо нерухомості.
Були дві тези:
- якщо оплата по оренді перевищує, або дорівнює оплаті за іпотекою, то варто купувати собі власне житло.
- в Каліфорнії нерухомість дорога і виплата за приватний будинок в іпотеку може складати 10 000$ за місяць. В той же час оренда такого будинка не буде перевищувати 5 000$. І тому тоді краще брати такий будинок в оренду.
Це те, що я почув від «наших».

Співробітник готелю, коли оформлював мене на прожиття, коли побачив українські паспорти, почав потискати мені руку, розказувати, що він батько 4-х дочок та одного сина, людина не багата, але неодноразово робив внески на збір для ЗСУ.
Я звісно, не став йому розказувати про «гойдалки» та «гоцалки», танці до ранку, шампанське рікою та відра чорної ікри у відомих готелях недалеко від Львова…

Вам би книжки писати, а не кебабити на форумі)
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 17:22

Ну ви майстер більший за мене: плигаєте по всіх гілках без виключення, особливо по тих, до яких не маєте ніякого відношення.
Але дякую за високу оцінку моїх реально експромтів виключно за темою гілки.
akurt
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  #<1 ... 2041204220432044
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