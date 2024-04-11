RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2041204220432044
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 16:53

Про «іпотеку», на яку “збирають по двадцяточці» загадав про розмову в авто щодо нерухомості.
Були дві тези:
- якщо оплата по оренді перевищує, або дорівнює оплаті за іпотекою, то варто купувати собі власне житло.
- в Каліфорнії нерухомість дорога і виплата за приватний будинок в іпотеку може складати 10 000$ за місяць. В той же час оренда такого будинка не буде перевищувати 5 000$. І тому тоді краще брати такий будинок в оренду.
Це те, що я почув від «наших».

Співробітник готелю, коли оформлював мене на прожиття, коли побачив українські паспорти, почав потискати мені руку, розказувати, що він батько 4-х дочок та одного сина, людина не багата, але неодноразово робив внески на збір для ЗСУ.
Я звісно, не став йому розказувати про «гойдалки» та «гоцалки», танці до ранку, шампанське рікою та відра чорної ікри у відомих готелях недалеко від Львова…
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9563
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3557 раз.
Подякували: 1251 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 17:00

  akurt написав:Про «іпотеку», на яку “збирають по двадцяточці» загадав про розмову в авто щодо нерухомості.
Були дві тези:
- якщо оплата по оренді перевищує, або дорівнює оплаті за іпотекою, то варто купувати собі власне житло.
- в Каліфорнії нерухомість дорога і виплата за приватний будинок в іпотеку може складати 10 000$ за місяць. В той же час оренда такого будинка не буде перевищувати 5 000$. І тому тоді краще брати такий будинок в оренду.
Це те, що я почув від «наших».

Співробітник готелю, коли оформлював мене на прожиття, коли побачив українські паспорти, почав потискати мені руку, розказувати, що він батько 4-х дочок та одного сина, людина не багата, але неодноразово робив внески на збір для ЗСУ.
Я звісно, не став йому розказувати про «гойдалки» та «гоцалки», танці до ранку, шампанське рікою та відра чорної ікри у відомих готелях недалеко від Львова…

Вам би книжки писати, а не кебабити на форумі)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1344
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 17:22

Ну ви майстер більший за мене: плигаєте по всіх гілках без виключення, особливо по тих, до яких не маєте ніякого відношення.
Але дякую за високу оцінку моїх реально експромтів виключно за темою гілки.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9563
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3557 раз.
Подякували: 1251 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 18:09

  akurt написав:Про «іпотеку», на яку “збирають по двадцяточці» загадав про розмову в авто щодо нерухомості.
Були дві тези:
- якщо оплата по оренді перевищує, або дорівнює оплаті за іпотекою, то варто купувати собі власне житло.
- в Каліфорнії нерухомість дорога і виплата за приватний будинок в іпотеку може складати 10 000$ за місяць. В той же час оренда такого будинка не буде перевищувати 5 000$. І тому тоді краще брати такий будинок в оренду.
Це те, що я почув від «наших».

Є сенс брати іпотеку якщо відсотки за кредитом + деградація нерухомості менші, ніж оренда. Ну і плюс купа інших факторів.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3164
З нами з: 26.02.18
Подякував: 668 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 19:44

Еміграція, заробітчанство

New’s from Canada

Продовжується експеримент з початком нового життя в Канаді родини, в якій жінка українка, чоловік - турок, а діти - як кажуть в Україні - «переводняки».
Нарешті пішли діти (хлопці) 9 та 11 років в школу.
Враження:
- школа дуже велика та красива. В класах мало дітей.
- молодшому - він зовсім не знає англійської - повезло: в класі один українець та один турок.
- старший ходив в клас посиленого вивчення англійської - щось знає - то в його класі всі тільки англомовні. Вважаю, що це добре: відразу попасти в англомовну середу.
- школа є безкоштовною (приятелі зі Львова - живуть в селі - возять дітей у Львів та платять по 5000$ на рік за навчання в ліцеях).
- саме цікаве: безкоштовне харчування. Цитата: «Утром давали молоко, сок, блинчики с медом и виноград».

P.S. Мама дітей легко та без проблем обміняла українське посвідчення водія на канадське. Українське віддала - канадське прийшло в поштовому конверті.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 11 кві, 2024 20:10, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9563
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3557 раз.
Подякували: 1251 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 19:58

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:виплата за приватний будинок в іпотеку може складати 10 000$ за місяць. В той же час оренда такого будинка не буде перевищувати 5 000$.
В мене виникає тільки одне питання: лендлорд взагалі з головою не дружить?
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2773
З нами з: 29.07.22
Подякував: 515 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 20:13

Ну, можливо, не варто відноситися до наведених цифр дуже прискіпливо: було сказано не лендлордом, а орендарем і цифри можуть бути тому не точними).
Взагалі я помітив, що за кордоном прибуток від оренди в 5% на рік вважається пристойним.
Наші лендлорди звісно з того сміються…
Дай 10 або 12: почнемо розмову… може впустимо пожити…
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9563
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3557 раз.
Подякували: 1251 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 20:18

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Взагалі я помітив, що за кордоном прибуток від оренди в 5% на рік вважається пристойним.

Питання не % прибутку, а питання в тому для чого купувати нерухомість під здачу, якщо сума здачі менша, ніж витрати на неї. Я розумію ще як виняткову ситуацію, коли % за іпотеку різько зросли, а підняти орендну плату не можна по угоді. Але таке ж максимум рік буде...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2773
З нами з: 29.07.22
Подякував: 515 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 20:46

Тут два аспекта:
- штат Каліфорнія особливий, вважається дуже дорогими. На це треба робити коректировку. Тобто це показник відносний.
- наприклад, в штаті South Carolina (наша діаспора його активно опановує) то там цифри інші:
- будинок площею 1500…2000 кв. футів (близько 200 кв.м новий готовий під ключ в іпотеку - виплата щомісяця 1500…1700$.
- те саме в оренду 1700$.
Такі будинки продаються за ціною київських бабушатників: від 250 до 350 к$.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9563
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3557 раз.
Подякували: 1251 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 2041204220432044
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vydrigan і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11777)
11.04.2024 20:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.