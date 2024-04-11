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#<1 ... 2041204220432044 Додано: Чет 11 кві, 2024 16:53 Про «іпотеку», на яку “збирають по двадцяточці» загадав про розмову в авто щодо нерухомості.

Були дві тези:

- якщо оплата по оренді перевищує, або дорівнює оплаті за іпотекою, то варто купувати собі власне житло.

- в Каліфорнії нерухомість дорога і виплата за приватний будинок в іпотеку може складати 10 000$ за місяць. В той же час оренда такого будинка не буде перевищувати 5 000$. І тому тоді краще брати такий будинок в оренду.

Це те, що я почув від «наших».



Співробітник готелю, коли оформлював мене на прожиття, коли побачив українські паспорти, почав потискати мені руку, розказувати, що він батько 4-х дочок та одного сина, людина не багата, але неодноразово робив внески на збір для ЗСУ.

Я звісно, не став йому розказувати про «гойдалки» та «гоцалки», танці до ранку, шампанське рікою та відра чорної ікри у відомих готелях недалеко від Львова… akurt

Повідомлень: 9563 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3557 раз. Подякували: 1251 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 кві, 2024 17:00 akurt написав: Про «іпотеку», на яку “збирають по двадцяточці» загадав про розмову в авто щодо нерухомості.

Були дві тези:

- якщо оплата по оренді перевищує, або дорівнює оплаті за іпотекою, то варто купувати собі власне житло.

- в Каліфорнії нерухомість дорога і виплата за приватний будинок в іпотеку може складати 10 000$ за місяць. В той же час оренда такого будинка не буде перевищувати 5 000$. І тому тоді краще брати такий будинок в оренду.

Це те, що я почув від «наших».



Співробітник готелю, коли оформлював мене на прожиття, коли побачив українські паспорти, почав потискати мені руку, розказувати, що він батько 4-х дочок та одного сина, людина не багата, але неодноразово робив внески на збір для ЗСУ.

Я звісно, не став йому розказувати про «гойдалки» та «гоцалки», танці до ранку, шампанське рікою та відра чорної ікри у відомих готелях недалеко від Львова… Про «іпотеку», на яку “збирають по двадцяточці» загадав про розмову в авто щодо нерухомості.Були дві тези:- якщо оплата по оренді перевищує, або дорівнює оплаті за іпотекою, то варто купувати собі власне житло.- в Каліфорнії нерухомість дорога і виплата за приватний будинок в іпотеку може складати 10 000$ за місяць. В той же час оренда такого будинка не буде перевищувати 5 000$. І тому тоді краще брати такий будинок в оренду.Це те, що я почув від «наших».Співробітник готелю, коли оформлював мене на прожиття, коли побачив українські паспорти, почав потискати мені руку, розказувати, що він батько 4-х дочок та одного сина, людина не багата, але неодноразово робив внески на збір для ЗСУ.Я звісно, не став йому розказувати про «гойдалки» та «гоцалки», танці до ранку, шампанське рікою та відра чорної ікри у відомих готелях недалеко від Львова…

Вам би книжки писати, а не кебабити на форумі) Вам би книжки писати, а не кебабити на форумі) cherchiltank

Повідомлень: 1344 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 205 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 кві, 2024 17:22 Ну ви майстер більший за мене: плигаєте по всіх гілках без виключення, особливо по тих, до яких не маєте ніякого відношення.

Але дякую за високу оцінку моїх реально експромтів виключно за темою гілки. akurt

Повідомлень: 9563 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3557 раз. Подякували: 1251 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 кві, 2024 18:09 akurt написав: Про «іпотеку», на яку “збирають по двадцяточці» загадав про розмову в авто щодо нерухомості.

Були дві тези:

- якщо оплата по оренді перевищує, або дорівнює оплаті за іпотекою, то варто купувати собі власне житло.

- в Каліфорнії нерухомість дорога і виплата за приватний будинок в іпотеку може складати 10 000$ за місяць. В той же час оренда такого будинка не буде перевищувати 5 000$. І тому тоді краще брати такий будинок в оренду.

Це те, що я почув від «наших».

Про «іпотеку», на яку “збирають по двадцяточці» загадав про розмову в авто щодо нерухомості.Були дві тези:- якщо оплата по оренді перевищує, або дорівнює оплаті за іпотекою, то варто купувати собі власне житло.- в Каліфорнії нерухомість дорога і виплата за приватний будинок в іпотеку може складати 10 000$ за місяць. В той же час оренда такого будинка не буде перевищувати 5 000$. І тому тоді краще брати такий будинок в оренду.Це те, що я почув від «наших».

Є сенс брати іпотеку якщо відсотки за кредитом + деградація нерухомості менші, ніж оренда. Ну і плюс купа інших факторів. Є сенс брати іпотеку якщоза кредитом + деградація нерухомості менші, ніж оренда. Ну і плюс купа інших факторів. Gastarbaiter Повідомлень: 3164 З нами з: 26.02.18 Подякував: 668 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 кві, 2024 19:44 Еміграція, заробітчанство



New’s from Canada



Продовжується експеримент з початком нового життя в Канаді родини, в якій жінка українка, чоловік - турок, а діти - як кажуть в Україні - «переводняки».

Нарешті пішли діти (хлопці) 9 та 11 років в школу.

Враження:

- школа дуже велика та красива. В класах мало дітей.

- молодшому - він зовсім не знає англійської - повезло: в класі один українець та один турок.

- старший ходив в клас посиленого вивчення англійської - щось знає - то в його класі всі тільки англомовні. Вважаю, що це добре: відразу попасти в англомовну середу.

- школа є безкоштовною (приятелі зі Львова - живуть в селі - возять дітей у Львів та платять по 5000$ на рік за навчання в ліцеях).

- саме цікаве: безкоштовне харчування. Цитата: «Утром давали молоко, сок, блинчики с медом и виноград».



P.S. Мама дітей легко та без проблем обміняла українське посвідчення водія на канадське. Українське віддала - канадське прийшло в поштовому конверті. Востаннє редагувалось akurt в Чет 11 кві, 2024 20:10, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9563 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3557 раз. Подякували: 1251 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 кві, 2024 19:58 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: виплата за приватний будинок в іпотеку може складати 10 000$ за місяць. В той же час оренда такого будинка не буде перевищувати 5 000$. виплата за приватний будинок в іпотеку може складати 10 000$ за місяць. В той же час оренда такого будинка не буде перевищувати 5 000$. В мене виникає тільки одне питання: лендлорд взагалі з головою не дружить? В мене виникає тільки одне питання: лендлорд взагалі з головою не дружить? Дюрі-бачі

Повідомлень: 2773 З нами з: 29.07.22 Подякував: 515 раз. Подякували: 369 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 кві, 2024 20:13 Ну, можливо, не варто відноситися до наведених цифр дуже прискіпливо: було сказано не лендлордом, а орендарем і цифри можуть бути тому не точними).

Взагалі я помітив, що за кордоном прибуток від оренди в 5% на рік вважається пристойним.

Наші лендлорди звісно з того сміються…

Дай 10 або 12: почнемо розмову… може впустимо пожити… akurt

Повідомлень: 9563 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3557 раз. Подякували: 1251 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 кві, 2024 20:18 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Взагалі я помітив, що за кордоном прибуток від оренди в 5% на рік вважається пристойним. Взагалі я помітив, що за кордоном прибуток від оренди в 5% на рік вважається пристойним.

Питання не % прибутку, а питання в тому для чого купувати нерухомість під здачу, якщо сума здачі менша, ніж витрати на неї. Я розумію ще як виняткову ситуацію, коли % за іпотеку різько зросли, а підняти орендну плату не можна по угоді. Але таке ж максимум рік буде... Питання не % прибутку, а питання в тому для чого купувати нерухомість під здачу, якщо сума здачі менша, ніж витрати на неї. Я розумію ще як виняткову ситуацію, коли % за іпотеку різько зросли, а підняти орендну плату не можна по угоді. Але таке ж максимум рік буде... Дюрі-бачі

Повідомлень: 2773 З нами з: 29.07.22 Подякував: 515 раз. Подякували: 369 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 кві, 2024 20:46 Тут два аспекта:

- штат Каліфорнія особливий, вважається дуже дорогими. На це треба робити коректировку. Тобто це показник відносний.

- наприклад, в штаті South Carolina (наша діаспора його активно опановує) то там цифри інші:

- будинок площею 1500…2000 кв. футів (близько 200 кв.м новий готовий під ключ в іпотеку - виплата щомісяця 1500…1700$.

- те саме в оренду 1700$.

Такі будинки продаються за ціною київських бабушатників: від 250 до 350 к$. akurt

Повідомлень: 9563 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3557 раз. Подякували: 1251 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2041204220432044 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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