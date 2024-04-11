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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 кві, 2024 16:53
Про «іпотеку», на яку “збирають по двадцяточці» загадав про розмову в авто щодо нерухомості.
Були дві тези:
- якщо оплата по оренді перевищує, або дорівнює оплаті за іпотекою, то варто купувати собі власне житло.
- в Каліфорнії нерухомість дорога і виплата за приватний будинок в іпотеку може складати 10 000$ за місяць. В той же час оренда такого будинка не буде перевищувати 5 000$. І тому тоді краще брати такий будинок в оренду.
Це те, що я почув від «наших».
Співробітник готелю, коли оформлював мене на прожиття, коли побачив українські паспорти, почав потискати мені руку, розказувати, що він батько 4-х дочок та одного сина, людина не багата, але неодноразово робив внески на збір для ЗСУ.
Я звісно, не став йому розказувати про «гойдалки» та «гоцалки», танці до ранку, шампанське рікою та відра чорної ікри у відомих готелях недалеко від Львова…
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Додано: Чет 11 кві, 2024 17:00
akurt написав:
Про «іпотеку», на яку “збирають по двадцяточці» загадав про розмову в авто щодо нерухомості.
Були дві тези:
- якщо оплата по оренді перевищує, або дорівнює оплаті за іпотекою, то варто купувати собі власне житло.
- в Каліфорнії нерухомість дорога і виплата за приватний будинок в іпотеку може складати 10 000$ за місяць. В той же час оренда такого будинка не буде перевищувати 5 000$. І тому тоді краще брати такий будинок в оренду.
Це те, що я почув від «наших».
Співробітник готелю, коли оформлював мене на прожиття, коли побачив українські паспорти, почав потискати мені руку, розказувати, що він батько 4-х дочок та одного сина, людина не багата, але неодноразово робив внески на збір для ЗСУ.
Я звісно, не став йому розказувати про «гойдалки» та «гоцалки», танці до ранку, шампанське рікою та відра чорної ікри у відомих готелях недалеко від Львова…
Вам би книжки писати, а не кебабити на форумі)
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Додано: Чет 11 кві, 2024 17:22
Ну ви майстер більший за мене: плигаєте по всіх гілках без виключення, особливо по тих, до яких не маєте ніякого відношення.
Але дякую за високу оцінку моїх реально експромтів виключно за темою гілки.
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Додано: Чет 11 кві, 2024 18:09
akurt написав:
Про «іпотеку», на яку “збирають по двадцяточці» загадав про розмову в авто щодо нерухомості.
Були дві тези:
- якщо оплата по оренді перевищує, або дорівнює оплаті за іпотекою, то варто купувати собі власне житло.
- в Каліфорнії нерухомість дорога і виплата за приватний будинок в іпотеку може складати 10 000$ за місяць. В той же час оренда такого будинка не буде перевищувати 5 000$. І тому тоді краще брати такий будинок в оренду.
Це те, що я почув від «наших».
Є сенс брати іпотеку якщо відсотки
за кредитом + деградація нерухомості менші, ніж оренда. Ну і плюс купа інших факторів.
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Додано: Чет 11 кві, 2024 19:44
Еміграція, заробітчанство
New’s from Canada
Продовжується експеримент з початком нового життя в Канаді родини, в якій жінка українка, чоловік - турок, а діти - як кажуть в Україні - «переводняки».
Нарешті пішли діти (хлопці) 9 та 11 років в школу.
Враження:
- школа дуже велика та красива. В класах мало дітей.
- молодшому - він зовсім не знає англійської - повезло: в класі один українець та один турок.
- старший ходив в клас посиленого вивчення англійської - щось знає - то в його класі всі тільки англомовні. Вважаю, що це добре: відразу попасти в англомовну середу.
- школа є безкоштовною (приятелі зі Львова - живуть в селі - возять дітей у Львів та платять по 5000$ на рік за навчання в ліцеях).
- саме цікаве: безкоштовне харчування. Цитата: «Утром давали молоко, сок, блинчики с медом и виноград».
P.S. Мама дітей легко та без проблем обміняла українське посвідчення водія на канадське. Українське віддала - канадське прийшло в поштовому конверті.
Востаннє редагувалось akurt
в Чет 11 кві, 2024 20:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 11 кві, 2024 19:58
akurt написав:
виплата за приватний будинок в іпотеку може складати 10 000$ за місяць. В той же час оренда такого будинка не буде перевищувати 5 000$.
В мене виникає тільки одне питання: лендлорд взагалі з головою не дружить?
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Додано: Чет 11 кві, 2024 20:13
Ну, можливо, не варто відноситися до наведених цифр дуже прискіпливо: було сказано не лендлордом, а орендарем і цифри можуть бути тому не точними).
Взагалі я помітив, що за кордоном прибуток від оренди в 5% на рік вважається пристойним.
Наші лендлорди звісно з того сміються…
Дай 10 або 12: почнемо розмову… може впустимо пожити…
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Додано: Чет 11 кві, 2024 20:18
akurt написав:
Взагалі я помітив, що за кордоном прибуток від оренди в 5% на рік вважається пристойним.
Питання не % прибутку, а питання в тому для чого купувати нерухомість під здачу, якщо сума здачі менша, ніж витрати на неї. Я розумію ще як виняткову ситуацію, коли % за іпотеку різько зросли, а підняти орендну плату не можна по угоді. Але таке ж максимум рік буде...
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Додано: Чет 11 кві, 2024 20:46
Тут два аспекта:
- штат Каліфорнія особливий, вважається дуже дорогими. На це треба робити коректировку. Тобто це показник відносний.
- наприклад, в штаті South Carolina (наша діаспора його активно опановує) то там цифри інші:
- будинок площею 1500…2000 кв. футів (близько 200 кв.м новий готовий під ключ в іпотеку - виплата щомісяця 1500…1700$.
- те саме в оренду 1700$.
Такі будинки продаються за ціною київських бабушатників: від 250 до 350 к$.
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