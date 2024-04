Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2042204320442045 Додано: Чет 11 кві, 2024 21:00 Ну так дивлячись же яка оренда.

Мені називали цифри оренди квартир в Сан Францисько в діапазоні 4500…6500$.

В розмові в авто говорили про приватний будинок, то назвали цифру в 10 000$.

Але я писав: таку цифру назвав не лендлорд і не власник, а «стандартний» орендар.

Звідки він її взяв я не знаю. akurt

Повідомлень: 9565 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3557 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 кві, 2024 21:22 akurt написав: в Каліфорнії нерухомість дорога і виплата за приватний будинок в іпотеку може складати 10 000$ за місяць. В той же час оренда такого будинка не буде перевищувати 5 000$. І тому тоді краще брати такий будинок в оренду.

Italy has launched its digital nomad visa: Here's who is eligible and how to apply

https://www.euronews.com/travel/2024/04 ... -to-an-exp Може кому стане в нагоді:Italy has launched its digital nomad visa: Here's who is eligible and how to apply akurt

Italy has launched its digital nomad visa: Here’s who is eligible and how to apply

https://www.euronews.com/travel/2024/04 ... -to-an-exp Може кому стане в нагоді:Italy has launched its digital nomad visa: Here’s who is eligible and how to apply akurt

Повідомлень: 9565 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3557 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 кві, 2024 00:49 M-Audio написав: akurt написав: в Каліфорнії нерухомість дорога і виплата за приватний будинок в іпотеку може складати 10 000$ за місяць. В той же час оренда такого будинка не буде перевищувати 5 000$. І тому тоді краще брати такий будинок в оренду.

Це те, що я почув від «наших». в Каліфорнії нерухомість дорога і виплата за приватний будинок в іпотеку може складати 10 000$ за місяць. В той же час оренда такого будинка не буде перевищувати 5 000$. І тому тоді краще брати такий будинок в оренду.Це те, що я почув від «наших». Я також якось рахував для "непафосної" частини Європи. Виходило, що відсотки по іпотеці вирівнюються із орендною платою приблизно на половині вартості квартири. А ще ж можуть бути всілякі комісії, та обов'язково будуть страховки від "правильних" компаній. Але ж і це не все, адже за бажання сплачувати відсотки на рівні оренди, треба ж мати (і одразу віддати) другу половину вартості. Ці гроші, покладені просто в банк на рахунок, дадуть дохід ще відсотків 20-25 оренди, таким чином точка балансу стає на ще меншій частці в іпотеці. А там вже якось, мабуть, є сенс назбирати повну вартість, бо брати в іпотеку якусь смішну частку - то більше головняків, аніж користі. Але так було не завжди. І я не дуже розумію причини, з яких таке відбувається, і чому продовжується, а не вирівнюється якимось чином. Я також якось рахував для "непафосної" частини Європи. Виходило, що відсотки по іпотеці вирівнюються із орендною платою приблизно на половині вартості квартири. А ще ж можуть бути всілякі комісії, та обов'язково будуть страховки від "правильних" компаній. Але ж і це не все, адже за бажання сплачувати відсотки на рівні оренди, треба ж мати (і одразу віддати) другу половину вартості. Ці гроші, покладені просто в банк на рахунок, дадуть дохід ще відсотків 20-25 оренди, таким чином точка балансу стає на ще меншій частці в іпотеці. А там вже якось, мабуть, є сенс назбирати повну вартість, бо брати в іпотеку якусь смішну частку - то більше головняків, аніж користі. Але так було не завжди. І я не дуже розумію причини, з яких таке відбувається, і чому продовжується, а не вирівнюється якимось чином.



Во время ковида был момент, когда цены упали, а потом еще и снизили %% по мортгилжу.Менее 3%. У меня несколько знакомых перефинансировались под 2,71%, а мой предшественник взял дом в НДж.

Вот кто в тот момент был готов и решился, тот в выигрыше.

Во время ковида был момент, когда цены упали, а потом еще и снизили %% по мортгилжу.Менее 3%. У меня несколько знакомых перефинансировались под 2,71%, а мой предшественник взял дом в НДж.

Вот кто в тот момент был готов и решился, тот в выигрыше.

Потом начали поднимать учетку, и сейчас мортгиджи в 6-7%. А цены снизились немного в НЙ из которого много уехало, а во Флориде и НДж выросли. Во время ковида был момент, когда цены упали, а потом еще и снизили %% по мортгилжу.Менее 3%. У меня несколько знакомых перефинансировались под 2,71%, а мой предшественник взял дом в НДж.Вот кто в тот момент был готов и решился, тот в выигрыше.Потом начали поднимать учетку, и сейчас мортгиджи в 6-7%. А цены снизились немного в НЙ из которого много уехало, а во Флориде и НДж выросли. rjkz

Повідомлень: 16472 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8310 раз. Подякували: 5178 раз. Профіль 4 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 кві, 2024 01:14 rjkz написав: Во время ковида был момент, когда цены упали, а потом еще и снизили %% по мортгилжу.Менее 3%. У меня несколько знакомых перефинансировались под 2,71%, а мой предшественник взял дом в НДж.

Вот кто в тот момент был готов и решился, тот в выигрыше.

Потом начали поднимать учетку, и сейчас мортгиджи в 6-7%. А цены снизились немного в НЙ из которого много уехало, а во Флориде и НДж выросли. Во время ковида был момент, когда цены упали, а потом еще и снизили %% по мортгилжу.Менее 3%. У меня несколько знакомых перефинансировались под 2,71%, а мой предшественник взял дом в НДж.Вот кто в тот момент был готов и решился, тот в выигрыше.Потом начали поднимать учетку, и сейчас мортгиджи в 6-7%. А цены снизились немного в НЙ из которого много уехало, а во Флориде и НДж выросли.



При 7% возникает интересная ситуация...

За домик в Ю.Каролине стоимостью 400 000 необходимо выплатить ипотеки в 1 400 000

При 7% возникает интересная ситуация...

За домик в Ю.Каролине стоимостью 400 000 необходимо выплатить ипотеки в 1 400 000

При этом, будет ли он через 30 лет стоить 1,5 миллиона - большой вопрос. При 7% возникает интересная ситуация...За домик в Ю.Каролине стоимостью 400 000 необходимо вы

