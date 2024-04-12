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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2042204320442045
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 21:00

Ну так дивлячись же яка оренда.
Мені називали цифри оренди квартир в Сан Францисько в діапазоні 4500…6500$.
В розмові в авто говорили про приватний будинок, то назвали цифру в 10 000$.
Але я писав: таку цифру назвав не лендлорд і не власник, а «стандартний» орендар.
Звідки він її взяв я не знаю.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 21:22

  akurt написав:в Каліфорнії нерухомість дорога і виплата за приватний будинок в іпотеку може складати 10 000$ за місяць. В той же час оренда такого будинка не буде перевищувати 5 000$. І тому тоді краще брати такий будинок в оренду.
Це те, що я почув від «наших».
Я також якось рахував для "непафосної" частини Європи. Виходило, що відсотки по іпотеці вирівнюються із орендною платою приблизно на половині вартості квартири. А ще ж можуть бути всілякі комісії, та обов'язково будуть страховки від "правильних" компаній. Але ж і це не все, адже за бажання сплачувати відсотки на рівні оренди, треба ж мати (і одразу віддати) другу половину вартості. Ці гроші, покладені просто в банк на рахунок, дадуть дохід ще відсотків 20-25 оренди, таким чином точка балансу стає на ще меншій частці в іпотеці. А там вже якось, мабуть, є сенс назбирати повну вартість, бо брати в іпотеку якусь смішну частку - то більше головняків, аніж користі. Але так було не завжди. І я не дуже розумію причини, з яких таке відбувається, і чому продовжується, а не вирівнюється якимось чином.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 21:58

Може кому стане в нагоді:
Italy has launched its digital nomad visa: Here’s who is eligible and how to apply
https://www.euronews.com/travel/2024/04 ... -to-an-exp
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 00:49

  M-Audio написав:
  akurt написав:в Каліфорнії нерухомість дорога і виплата за приватний будинок в іпотеку може складати 10 000$ за місяць. В той же час оренда такого будинка не буде перевищувати 5 000$. І тому тоді краще брати такий будинок в оренду.
Це те, що я почув від «наших».
Я також якось рахував для "непафосної" частини Європи. Виходило, що відсотки по іпотеці вирівнюються із орендною платою приблизно на половині вартості квартири. А ще ж можуть бути всілякі комісії, та обов'язково будуть страховки від "правильних" компаній. Але ж і це не все, адже за бажання сплачувати відсотки на рівні оренди, треба ж мати (і одразу віддати) другу половину вартості. Ці гроші, покладені просто в банк на рахунок, дадуть дохід ще відсотків 20-25 оренди, таким чином точка балансу стає на ще меншій частці в іпотеці. А там вже якось, мабуть, є сенс назбирати повну вартість, бо брати в іпотеку якусь смішну частку - то більше головняків, аніж користі. Але так було не завжди. І я не дуже розумію причини, з яких таке відбувається, і чому продовжується, а не вирівнюється якимось чином.


Во время ковида был момент, когда цены упали, а потом еще и снизили %% по мортгилжу.Менее 3%. У меня несколько знакомых перефинансировались под 2,71%, а мой предшественник взял дом в НДж.
Вот кто в тот момент был готов и решился, тот в выигрыше.
Потом начали поднимать учетку, и сейчас мортгиджи в 6-7%. А цены снизились немного в НЙ из которого много уехало, а во Флориде и НДж выросли.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 01:14

  rjkz написав:Во время ковида был момент, когда цены упали, а потом еще и снизили %% по мортгилжу.Менее 3%. У меня несколько знакомых перефинансировались под 2,71%, а мой предшественник взял дом в НДж.
Вот кто в тот момент был готов и решился, тот в выигрыше.
Потом начали поднимать учетку, и сейчас мортгиджи в 6-7%. А цены снизились немного в НЙ из которого много уехало, а во Флориде и НДж выросли.


При 7% возникает интересная ситуация...
За домик в Ю.Каролине стоимостью 400 000 необходимо выплатить ипотеки в 1 400 000 :shock:
При этом, будет ли он через 30 лет стоить 1,5 миллиона - большой вопрос.
LEXX
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