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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2042204320442045
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 21:00

Ну так дивлячись же яка оренда.
Мені називали цифри оренди квартир в Сан Францисько в діапазоні 4500…6500$.
В розмові в авто говорили про приватний будинок, то назвали цифру в 10 000$.
Але я писав: таку цифру назвав не лендлорд і не власник, а «стандартний» орендар.
Звідки він її взяв я не знаю.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 21:22

  akurt написав:в Каліфорнії нерухомість дорога і виплата за приватний будинок в іпотеку може складати 10 000$ за місяць. В той же час оренда такого будинка не буде перевищувати 5 000$. І тому тоді краще брати такий будинок в оренду.
Це те, що я почув від «наших».
Я також якось рахував для "непафосної" частини Європи. Виходило, що відсотки по іпотеці вирівнюються із орендною платою приблизно на половині вартості квартири. А ще ж можуть бути всілякі комісії, та обов'язково будуть страховки від "правильних" компаній. Але ж і це не все, адже за бажання сплачувати відсотки на рівні оренди, треба ж мати (і одразу віддати) другу половину вартості. Ці гроші, покладені просто в банк на рахунок, дадуть дохід ще відсотків 20-25 оренди, таким чином точка балансу стає на ще меншій частці в іпотеці. А там вже якось, мабуть, є сенс назбирати повну вартість, бо брати в іпотеку якусь смішну частку - то більше головняків, аніж користі. Але так було не завжди. І я не дуже розумію причини, з яких таке відбувається, і чому продовжується, а не вирівнюється якимось чином.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 21:58

Може кому стане в нагоді:
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akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 00:49

  M-Audio написав:
  akurt написав:в Каліфорнії нерухомість дорога і виплата за приватний будинок в іпотеку може складати 10 000$ за місяць. В той же час оренда такого будинка не буде перевищувати 5 000$. І тому тоді краще брати такий будинок в оренду.
Це те, що я почув від «наших».
Я також якось рахував для "непафосної" частини Європи. Виходило, що відсотки по іпотеці вирівнюються із орендною платою приблизно на половині вартості квартири. А ще ж можуть бути всілякі комісії, та обов'язково будуть страховки від "правильних" компаній. Але ж і це не все, адже за бажання сплачувати відсотки на рівні оренди, треба ж мати (і одразу віддати) другу половину вартості. Ці гроші, покладені просто в банк на рахунок, дадуть дохід ще відсотків 20-25 оренди, таким чином точка балансу стає на ще меншій частці в іпотеці. А там вже якось, мабуть, є сенс назбирати повну вартість, бо брати в іпотеку якусь смішну частку - то більше головняків, аніж користі. Але так було не завжди. І я не дуже розумію причини, з яких таке відбувається, і чому продовжується, а не вирівнюється якимось чином.


Во время ковида был момент, когда цены упали, а потом еще и снизили %% по мортгилжу.Менее 3%. У меня несколько знакомых перефинансировались под 2,71%, а мой предшественник взял дом в НДж.
Вот кто в тот момент был готов и решился, тот в выигрыше.
Потом начали поднимать учетку, и сейчас мортгиджи в 6-7%. А цены снизились немного в НЙ из которого много уехало, а во Флориде и НДж выросли.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 01:14

  rjkz написав:Во время ковида был момент, когда цены упали, а потом еще и снизили %% по мортгилжу.Менее 3%. У меня несколько знакомых перефинансировались под 2,71%, а мой предшественник взял дом в НДж.
Вот кто в тот момент был готов и решился, тот в выигрыше.
Потом начали поднимать учетку, и сейчас мортгиджи в 6-7%. А цены снизились немного в НЙ из которого много уехало, а во Флориде и НДж выросли.


При 7% возникает интересная ситуация...
За домик в Ю.Каролине стоимостью 400 000 необходимо выплатить ипотеки в 1 400 000 :shock:
При этом, будет ли он через 30 лет стоить 1,5 миллиона - большой вопрос.
LEXX
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 04:27

  LEXX написав:
  rjkz написав:Во время ковида был момент, когда цены упали, а потом еще и снизили %% по мортгилжу.Менее 3%. У меня несколько знакомых перефинансировались под 2,71%, а мой предшественник взял дом в НДж.
Вот кто в тот момент был готов и решился, тот в выигрыше.
Потом начали поднимать учетку, и сейчас мортгиджи в 6-7%. А цены снизились немного в НЙ из которого много уехало, а во Флориде и НДж выросли.


При 7% возникает интересная ситуация...
За домик в Ю.Каролине стоимостью 400 000 необходимо выплатить ипотеки в 1 400 000 :shock:
При этом, будет ли он через 30 лет стоить 1,5 миллиона - большой вопрос.


rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 06:04

  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:виплата за приватний будинок в іпотеку може складати 10 000$ за місяць. В той же час оренда такого будинка не буде перевищувати 5 000$.
В мене виникає тільки одне питання: лендлорд взагалі з головою не дружить?


Оскільки питання щодо виплати за кредитом на житло викликало жваве обговорення, та - крім того з"явилися "страшилки" про 400 000 доларів, викинутих мабуть "в трубу", то отримав уточнення про 10 000 доларів на місяць:
- 10 000 доларів на місяць - цифра, названа мною, є майже правильною; реально - 9 200 доларів на місяць.
- в кредит куплено житловий будинок ринковою ціною в 1 300 000 доларів США.
- час купівлі: лютий 2024 року;
- місце розташування будинка: місто San Diego (CA).
- кредит на 25 років.
- покупець: хлопець 28 років, випускник University of California.
- у минулому - іноземець, на третьому курсі університету оженився на громадянці США. Через 3 роки отримав громадянство США.
- працює в компанії Apple.
- з головою - як можна бачити - "дружить".
- на моє запитання: чи не важко віддавати за важке ярмо "кредитного рабства" 9 200 доларів на місяць для того, щоби зараз жити пристойно, а не в іншому житті - отримав відповідь з подивом: "Так і чоловік, і жінка ж працюють..."
- теща власника - рієлтор. Не думаю, що дала зятю погану пораду інвестувати та тягнути на собі ярмо "кредитного рабства".

P.S. Якщо я не помиляюся, то "переплата" буде складати близько 1,5 мільйона доларів США за 25 років. Як бачите, людей це ніяк не лякає.
akurt
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  #<1 ... 2042204320442045
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