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Ну так дивлячись же яка оренда. Мені називали цифри оренди квартир в Сан Францисько в діапазоні 4500…6500$. В розмові в авто говорили про приватний будинок, то назвали цифру в 10 000$. Але я писав: таку цифру назвав не лендлорд і не власник, а «стандартний» орендар. Звідки він її взяв я не знаю.
akurt написав:в Каліфорнії нерухомість дорога і виплата за приватний будинок в іпотеку може складати 10 000$ за місяць. В той же час оренда такого будинка не буде перевищувати 5 000$. І тому тоді краще брати такий будинок в оренду. Це те, що я почув від «наших».
Я також якось рахував для "непафосної" частини Європи. Виходило, що відсотки по іпотеці вирівнюються із орендною платою приблизно на половині вартості квартири. А ще ж можуть бути всілякі комісії, та обов'язково будуть страховки від "правильних" компаній. Але ж і це не все, адже за бажання сплачувати відсотки на рівні оренди, треба ж мати (і одразу віддати) другу половину вартості. Ці гроші, покладені просто в банк на рахунок, дадуть дохід ще відсотків 20-25 оренди, таким чином точка балансу стає на ще меншій частці в іпотеці. А там вже якось, мабуть, є сенс назбирати повну вартість, бо брати в іпотеку якусь смішну частку - то більше головняків, аніж користі. Але так було не завжди. І я не дуже розумію причини, з яких таке відбувається, і чому продовжується, а не вирівнюється якимось чином.
akurt написав:в Каліфорнії нерухомість дорога і виплата за приватний будинок в іпотеку може складати 10 000$ за місяць. В той же час оренда такого будинка не буде перевищувати 5 000$. І тому тоді краще брати такий будинок в оренду. Це те, що я почув від «наших».
Я також якось рахував для "непафосної" частини Європи. Виходило, що відсотки по іпотеці вирівнюються із орендною платою приблизно на половині вартості квартири. А ще ж можуть бути всілякі комісії, та обов'язково будуть страховки від "правильних" компаній. Але ж і це не все, адже за бажання сплачувати відсотки на рівні оренди, треба ж мати (і одразу віддати) другу половину вартості. Ці гроші, покладені просто в банк на рахунок, дадуть дохід ще відсотків 20-25 оренди, таким чином точка балансу стає на ще меншій частці в іпотеці. А там вже якось, мабуть, є сенс назбирати повну вартість, бо брати в іпотеку якусь смішну частку - то більше головняків, аніж користі. Але так було не завжди. І я не дуже розумію причини, з яких таке відбувається, і чому продовжується, а не вирівнюється якимось чином.
Во время ковида был момент, когда цены упали, а потом еще и снизили %% по мортгилжу.Менее 3%. У меня несколько знакомых перефинансировались под 2,71%, а мой предшественник взял дом в НДж. Вот кто в тот момент был готов и решился, тот в выигрыше. Потом начали поднимать учетку, и сейчас мортгиджи в 6-7%. А цены снизились немного в НЙ из которого много уехало, а во Флориде и НДж выросли.
rjkz написав:Во время ковида был момент, когда цены упали, а потом еще и снизили %% по мортгилжу.Менее 3%. У меня несколько знакомых перефинансировались под 2,71%, а мой предшественник взял дом в НДж. Вот кто в тот момент был готов и решился, тот в выигрыше. Потом начали поднимать учетку, и сейчас мортгиджи в 6-7%. А цены снизились немного в НЙ из которого много уехало, а во Флориде и НДж выросли.
При 7% возникает интересная ситуация... За домик в Ю.Каролине стоимостью 400 000 необходимо выплатить ипотеки в 1 400 000 При этом, будет ли он через 30 лет стоить 1,5 миллиона - большой вопрос.
rjkz написав:Во время ковида был момент, когда цены упали, а потом еще и снизили %% по мортгилжу.Менее 3%. У меня несколько знакомых перефинансировались под 2,71%, а мой предшественник взял дом в НДж. Вот кто в тот момент был готов и решился, тот в выигрыше. Потом начали поднимать учетку, и сейчас мортгиджи в 6-7%. А цены снизились немного в НЙ из которого много уехало, а во Флориде и НДж выросли.
При 7% возникает интересная ситуация... За домик в Ю.Каролине стоимостью 400 000 необходимо выплатить ипотеки в 1 400 000 При этом, будет ли он через 30 лет стоить 1,5 миллиона - большой вопрос.
akurt написав:виплата за приватний будинок в іпотеку може складати 10 000$ за місяць. В той же час оренда такого будинка не буде перевищувати 5 000$.
В мене виникає тільки одне питання: лендлорд взагалі з головою не дружить?
Оскільки питання щодо виплати за кредитом на житло викликало жваве обговорення, та - крім того з"явилися "страшилки" про 400 000 доларів, викинутих мабуть "в трубу", то отримав уточнення про 10 000 доларів на місяць: - 10 000 доларів на місяць - цифра, названа мною, є майже правильною; реально - 9 200 доларів на місяць. - в кредит куплено житловий будинок ринковою ціною в 1 300 000 доларів США. - час купівлі: лютий 2024 року; - місце розташування будинка: місто San Diego (CA). - кредит на 25 років. - покупець: хлопець 28 років, випускник University of California. - у минулому - іноземець, на третьому курсі університету оженився на громадянці США. Через 3 роки отримав громадянство США. - працює в компанії Apple. - з головою - як можна бачити - "дружить". - на моє запитання: чи не важко віддавати за важке ярмо "кредитного рабства" 9 200 доларів на місяць для того, щоби зараз жити пристойно, а не в іншому житті - отримав відповідь з подивом: "Так і чоловік, і жінка ж працюють..." - теща власника - рієлтор. Не думаю, що дала зятю погану пораду інвестувати та тягнути на собі ярмо "кредитного рабства".
P.S. Якщо я не помиляюся, то "переплата" буде складати близько 1,5 мільйона доларів США за 25 років. Як бачите, людей це ніяк не лякає.