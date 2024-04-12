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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2043204420452046> Додано: Чет 11 кві, 2024 21:00 Ну так дивлячись же яка оренда.

Мені називали цифри оренди квартир в Сан Францисько в діапазоні 4500…6500$.

В розмові в авто говорили про приватний будинок, то назвали цифру в 10 000$.

Але я писав: таку цифру назвав не лендлорд і не власник, а «стандартний» орендар.

Звідки він її взяв я не знаю. akurt

Повідомлень: 9566 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3557 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 кві, 2024 21:22 akurt написав: в Каліфорнії нерухомість дорога і виплата за приватний будинок в іпотеку може складати 10 000$ за місяць. В той же час оренда такого будинка не буде перевищувати 5 000$. І тому тоді краще брати такий будинок в оренду.

Це те, що я почув від «наших». в Каліфорнії нерухомість дорога і виплата за приватний будинок в іпотеку може складати 10 000$ за місяць. В той же час оренда такого будинка не буде перевищувати 5 000$. І тому тоді краще брати такий будинок в оренду.Це те, що я почув від «наших». Я також якось рахував для "непафосної" частини Європи. Виходило, що відсотки по іпотеці вирівнюються із орендною платою приблизно на половині вартості квартири. А ще ж можуть бути всілякі комісії, та обов'язково будуть страховки від "правильних" компаній. Але ж і це не все, адже за бажання сплачувати відсотки на рівні оренди, треба ж мати (і одразу віддати) другу половину вартості. Ці гроші, покладені просто в банк на рахунок, дадуть дохід ще відсотків 20-25 оренди, таким чином точка балансу стає на ще меншій частці в іпотеці. А там вже якось, мабуть, є сенс назбирати повну вартість, бо брати в іпотеку якусь смішну частку - то більше головняків, аніж користі. Але так було не завжди. І я не дуже розумію причини, з яких таке відбувається, і чому продовжується, а не вирівнюється якимось чином. Я також якось рахував для "непафосної" частини Європи. Виходило, що відсотки по іпотеці вирівнюються із орендною платою приблизно на половині вартості квартири. А ще ж можуть бути всілякі комісії, та обов'язково будуть страховки від "правильних" компаній. Але ж і це не все, адже за бажання сплачувати відсотки на рівні оренди, треба ж мати (і одразу віддати) другу половину вартості. Ці гроші, покладені просто в банк на рахунок, дадуть дохід ще відсотків 20-25 оренди, таким чином точка балансу стає на ще меншій частці в іпотеці. А там вже якось, мабуть, є сенс назбирати повну вартість, бо брати в іпотеку якусь смішну частку - то більше головняків, аніж користі. Але так було не завжди. І я не дуже розумію причини, з яких таке відбувається, і чому продовжується, а не вирівнюється якимось чином. M-Audio Повідомлень: 2855 З нами з: 23.03.11 Подякував: 563 раз. Подякували: 400 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 кві, 2024 21:58

Italy has launched its digital nomad visa: Here’s who is eligible and how to apply

https://www.euronews.com/travel/2024/04 ... -to-an-exp Може кому стане в нагоді:Italy has launched its digital nomad visa: Here’s who is eligible and how to apply akurt

Повідомлень: 9566 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3557 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 кві, 2024 00:49 M-Audio написав: akurt написав: в Каліфорнії нерухомість дорога і виплата за приватний будинок в іпотеку може складати 10 000$ за місяць. В той же час оренда такого будинка не буде перевищувати 5 000$. І тому тоді краще брати такий будинок в оренду.

Це те, що я почув від «наших». в Каліфорнії нерухомість дорога і виплата за приватний будинок в іпотеку може складати 10 000$ за місяць. В той же час оренда такого будинка не буде перевищувати 5 000$. І тому тоді краще брати такий будинок в оренду.Це те, що я почув від «наших». Я також якось рахував для "непафосної" частини Європи. Виходило, що відсотки по іпотеці вирівнюються із орендною платою приблизно на половині вартості квартири. А ще ж можуть бути всілякі комісії, та обов'язково будуть страховки від "правильних" компаній. Але ж і це не все, адже за бажання сплачувати відсотки на рівні оренди, треба ж мати (і одразу віддати) другу половину вартості. Ці гроші, покладені просто в банк на рахунок, дадуть дохід ще відсотків 20-25 оренди, таким чином точка балансу стає на ще меншій частці в іпотеці. А там вже якось, мабуть, є сенс назбирати повну вартість, бо брати в іпотеку якусь смішну частку - то більше головняків, аніж користі. Але так було не завжди. І я не дуже розумію причини, з яких таке відбувається, і чому продовжується, а не вирівнюється якимось чином. Я також якось рахував для "непафосної" частини Європи. Виходило, що відсотки по іпотеці вирівнюються із орендною платою приблизно на половині вартості квартири. А ще ж можуть бути всілякі комісії, та обов'язково будуть страховки від "правильних" компаній. Але ж і це не все, адже за бажання сплачувати відсотки на рівні оренди, треба ж мати (і одразу віддати) другу половину вартості. Ці гроші, покладені просто в банк на рахунок, дадуть дохід ще відсотків 20-25 оренди, таким чином точка балансу стає на ще меншій частці в іпотеці. А там вже якось, мабуть, є сенс назбирати повну вартість, бо брати в іпотеку якусь смішну частку - то більше головняків, аніж користі. Але так було не завжди. І я не дуже розумію причини, з яких таке відбувається, і чому продовжується, а не вирівнюється якимось чином.



Во время ковида был момент, когда цены упали, а потом еще и снизили %% по мортгилжу.Менее 3%. У меня несколько знакомых перефинансировались под 2,71%, а мой предшественник взял дом в НДж.

Вот кто в тот момент был готов и решился, тот в выигрыше.

Потом начали поднимать учетку, и сейчас мортгиджи в 6-7%. А цены снизились немного в НЙ из которого много уехало, а во Флориде и НДж выросли. Во время ковида был момент, когда цены упали, а потом еще и снизили %% по мортгилжу.Менее 3%. У меня несколько знакомых перефинансировались под 2,71%, а мой предшественник взял дом в НДж.Вот кто в тот момент был готов и решился, тот в выигрыше.Потом начали поднимать учетку, и сейчас мортгиджи в 6-7%. А цены снизились немного в НЙ из которого много уехало, а во Флориде и НДж выросли. rjkz

Повідомлень: 16473 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8310 раз. Подякували: 5179 раз. Профіль 4 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 кві, 2024 01:14 rjkz написав: Во время ковида был момент, когда цены упали, а потом еще и снизили %% по мортгилжу.Менее 3%. У меня несколько знакомых перефинансировались под 2,71%, а мой предшественник взял дом в НДж.

Вот кто в тот момент был готов и решился, тот в выигрыше.

Потом начали поднимать учетку, и сейчас мортгиджи в 6-7%. А цены снизились немного в НЙ из которого много уехало, а во Флориде и НДж выросли. Во время ковида был момент, когда цены упали, а потом еще и снизили %% по мортгилжу.Менее 3%. У меня несколько знакомых перефинансировались под 2,71%, а мой предшественник взял дом в НДж.Вот кто в тот момент был готов и решился, тот в выигрыше.Потом начали поднимать учетку, и сейчас мортгиджи в 6-7%. А цены снизились немного в НЙ из которого много уехало, а во Флориде и НДж выросли.



При 7% возникает интересная ситуация...

За домик в Ю.Каролине стоимостью 400 000 необходимо выплатить ипотеки в 1 400 000

При этом, будет ли он через 30 лет стоить 1,5 миллиона - большой вопрос. При 7% возникает интересная ситуация...За домик в Ю.Каролине стоимостью 400 000 необходимо выплатить ипотеки в 1 400 000При этом, будет ли он через 30 лет стоить 1,5 миллиона - большой вопрос. LEXX

Повідомлень: 291 З нами з: 11.03.14 Подякував: 3 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 кві, 2024 04:27 LEXX написав: rjkz написав: Во время ковида был момент, когда цены упали, а потом еще и снизили %% по мортгилжу.Менее 3%. У меня несколько знакомых перефинансировались под 2,71%, а мой предшественник взял дом в НДж.

Вот кто в тот момент был готов и решился, тот в выигрыше.

Потом начали поднимать учетку, и сейчас мортгиджи в 6-7%. А цены снизились немного в НЙ из которого много уехало, а во Флориде и НДж выросли. Во время ковида был момент, когда цены упали, а потом еще и снизили %% по мортгилжу.Менее 3%. У меня несколько знакомых перефинансировались под 2,71%, а мой предшественник взял дом в НДж.Вот кто в тот момент был готов и решился, тот в выигрыше.Потом начали поднимать учетку, и сейчас мортгиджи в 6-7%. А цены снизились немного в НЙ из которого много уехало, а во Флориде и НДж выросли.



При 7% возникает интересная ситуация...

За домик в Ю.Каролине стоимостью 400 000 необходимо выплатить ипотеки в 1 400 000

При этом, будет ли он через 30 лет стоить 1,5 миллиона - большой вопрос. При 7% возникает интересная ситуация...За домик в Ю.Каролине стоимостью 400 000 необходимо выплатить ипотеки в 1 400 000При этом, будет ли он через 30 лет стоить 1,5 миллиона - большой вопрос.



rjkz

Повідомлень: 16473 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8310 раз. Подякували: 5179 раз. Профіль 4 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 кві, 2024 06:04 Дюрі-бачі написав: akurt написав: виплата за приватний будинок в іпотеку може складати 10 000$ за місяць. В той же час оренда такого будинка не буде перевищувати 5 000$. В той же час оренда такого будинка не буде перевищувати 5 000$. В мене виникає тільки одне питання: лендлорд взагалі з головою не дружить? В мене виникає тільки одне питання: лендлорд взагалі з головою не дружить?



Оскільки питання щодо виплати за кредитом на житло викликало жваве обговорення, та - крім того з"явилися "страшилки" про 400 000 доларів, викинутих мабуть "в трубу", то отримав уточнення про 10 000 доларів на місяць:

- 10 000 доларів на місяць - цифра, названа мною, є майже правильною; реально - 9 200 доларів на місяць.

- в кредит куплено житловий будинок ринковою ціною в 1 300 000 доларів США.

- час купівлі: лютий 2024 року;

- місце розташування будинка: місто San Diego (CA).

- кредит на 25 років.

- покупець: хлопець 28 років, випускник University of California.

- у минулому - іноземець, на третьому курсі університету оженився на громадянці США. Через 3 роки отримав громадянство США.

- працює в компанії Apple.

- з головою - як можна бачити - "дружить".

- на моє запитання: чи не важко віддавати за важке ярмо "кредитного рабства" 9 200 доларів на місяць для того, щоби зараз жити пристойно, а не в іншому житті - отримав відповідь з подивом: "Так і чоловік, і жінка ж працюють..."

- теща власника - рієлтор. Не думаю, що дала зятю погану пораду інвестувати та тягнути на собі ярмо "кредитного рабства".



P.S. Якщо я не помиляюся, то "переплата" буде складати близько 1,5 мільйона доларів США за 25 років. Як бачите, людей це ніяк не лякає. Оскільки питання щодо виплати за кредитом на житло викликало жваве обговорення, та - крім того з"явилися "страшилки" про 400 000 доларів, викинутих мабуть "в трубу", то отримав уточнення про 10 000 доларів на місяць:- 10 000 доларів на місяць - цифра, названа мною, є майже правильною; реально - 9 200 доларів на місяць.- в кредит куплено житловий будинок ринковою ціною в 1 300 000 доларів США.- час купівлі: лютий 2024 року;- місце розташування будинка: місто San Diego (CA).- кредит на 25 років.- покупець: хлопець 28 років, випускник University of California.- у минулому - іноземець,Через 3 роки отримав громадянство США.- працює в компанії Apple.- з головою - як можна бачити - "дружить".- на моє запитання: чи не важко віддавати за важке ярмо "кредитного рабства" 9 200 доларів на місяць для того, щоби зараз жити пристойно, а не в іншому житті - отримав відповідь з подивом: "Так і чоловік, і жінка ж працюють..."- теща власника - рієлтор. Не думаю, що дала зятю погану пораду інвестувати та тягнути на собі ярмо "кредитного рабства".Якщо я не помиляюся, то "переплата" буде складати близько 1,5 мільйона доларів США за 25 років. Як бачите, людей akurt

Повідомлень: 9566 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3557 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 кві, 2024 08:55 akurt в мене тільки одне запитання: навіщо цей будинок здавати за 5k в аренду? Дюрі-бачі

Повідомлень: 2775 З нами з: 29.07.22 Подякував: 515 раз. Подякували: 369 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 кві, 2024 10:19 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Сейчас, действительно, ситуация, когда платежи по мортгиджу значительно выше рента.

Но так будет не всегда.

И когда ставка понизится, то цены вырастут.

Поэтому в покупке такой есть смысл даже если в течении года-двух иметь лосс.

Через пару лет перефинансируется под 3-4%, и будет владеть домом который с 350 куе поднимется, скажем, до 450.

Ну и рент дома, который реально стоит 350 куе, это где-то с 2500.

Кроме того, выплачивая мортгидж будет иметь списания с налогов. Сейчас, действительно, ситуация, когда платежи по мортгиджу значительно выше рента.Но так будет не всегда.И когда ставка понизится, то цены вырастут.Поэтому в покупке такой есть смысл даже если в течении года-двух иметь лосс.Через пару лет перефинансируется под 3-4%, и будет владеть домом который с 350 куе поднимется, скажем, до 450.Ну и рент дома, который реально стоит 350 куе, это где-то с 2500.Кроме того, выплачивая мортгидж будет иметь списания с налогов.

Поки що це - ваші інфантильні мрії.

https://ru.investing.com/analysis/article-200312298

Березнева річна інфляція виросла до 3.5%. Імовірність зниження ставки в червні оцінюється в 17%. І це поки що до нових ударів Малюка та Буданова по НПЗ на росії.

Джонсон ще тиждент повийобується - і дрони по НПЗ орків прилетять. Буде під вибори в США Брент по 100, ставка ФРС так і лишиться 5.5%. 10 річні папери знову виростуть понад 4.5%. Про дефіцит бюджету і співвідношення держборгу до ВВП доведеться лиш здогатуватись.

Дкмаю за 2 роки буде актуально поговорка:

Спасибі жителям Техаса за президента підораса... Поки що це - ваші інфантильні мрії.Березнева річна інфляція виросла до 3.5%. Імовірність зниження ставки в червні оцінюється в 17%. І це поки що до нових ударів Малюка та Буданова по НПЗ на росії.Джонсон ще тиждент повийобується - і дрони по НПЗ орків прилетять. Буде під вибори в США Брент по 100, ставка ФРС так і лишиться 5.5%. 10 річні папери знову виростуть понад 4.5%. Про дефіцит бюджету і співвідношення держборгу до ВВП доведеться лиш здогатуватись.Дкмаю за 2 роки буде актуально поговорка:Спасибі жителям Техаса за президента підораса... Denik Повідомлень: 3079 З нами з: 23.02.09 Подякував: 636 раз. Подякували: 1115 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 кві, 2024 10:24 Re: Еміграція, заробітчанство Denik написав: 10 річні папери знову виростуть понад 4.5%. 10 річні папери знову виростуть понад 4.5%.

Вже виросли до 4.55%

https://ru.investing.com/rates-bonds/u. ... bond-yield Вже виросли до 4.55% Denik Повідомлень: 3079 З нами з: 23.02.09 Подякував: 636 раз. Подякували: 1115 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2043204420452046> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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