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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2043204420452046
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 10:32

  Дюрі-бачі написав:Питання не % прибутку, а питання в тому для чого купувати нерухомість під здачу, якщо сума здачі менша, ніж витрати на неї. Я розумію ще як виняткову ситуацію, коли % за іпотеку різько зросли, а підняти орендну плату не можна по угоді. Але таке ж максимум рік буде...

Можливо, ви невірно оцінюєте витрати. Треба розуміти: скільки коштує земельна ділянка, а скільки сам будинок з "г...на і палок" на ній. Якщо припустити, що вартість будівництва у Каліфорнії не буде сильно відрізнятися від інших штатів, де аналогічні будинки продають за 400-500к, то усе решта - то земля. Тому, якщо оренда покриває принаймі податок на нерухомість і амортизацію будинку і ще якась копійчина залишається - проект вже буде прибутковий.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 10:45

  akurt написав:Ну ви майстер більший за мене: плигаєте по всіх гілках без виключення, особливо по тих, до яких не маєте ніякого відношення.
Але дякую за високу оцінку моїх реально експромтів виключно за темою гілки.

Ну ви теж крім готування шаурму нічого не вмієте але дописуєте про всі країни від Австралії до Канади)
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 12:08

  cherchiltank написав:
  akurt написав:Ну ви майстер більший за мене: плигаєте по всіх гілках без виключення, особливо по тих, до яких не маєте ніякого відношення.
Але дякую за високу оцінку моїх реально експромтів виключно за темою гілки.

Ну ви теж крім готування шаурму нічого не вмієте але дописуєте про всі країни від Австралії до Канади)

Він вміє гарно вигадувати і вдавати чужі розповіді за свої.
Живе з того - вистачає на оселедці і дешевий йогурт.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 12:58

  Дюрі-бачі написав:akurt в мене тільки одне запитання: навіщо цей будинок здавати за 5k в аренду?

Ви невірно зрозуміли мій текст.
Ніхто не збирався здавати куплений за 1 300 000$ будинок за 5 000$.
Мова вище йшла про хід думок мешканця США: якщо виплата за кредитом при купівлі приватного будинка складає 10 000$ на місяць, а в оренду за такий будинок можна взяти за 5 000$, то мешканець США погодиться скорше за все на останній з двох варіантів.
Це не реальний факт, який викликав у вас непорозуміння, а оціночне судження, яке висловив мені саме мешканець США, керуючи авто, взятим в кредит (виплата 650$ на місяць) та який живе в орендованій за 3 000$ на місяць квартирі.
Ну ось такі в них думки. Можна погоджуватися або не погоджуватися.
Я просто передав як цитату.

Вчора ще почув таку думку:
«Високу орендну плату в тому чи іншому місці з високою орендною платою людина платить тому, що отримує право/можливість отримати саме в цьому місці великі гроші».
Здалася думка так саме і цікавою, і логічною.

Зверніть увагу: під словом «місце» люди розуміють вибраний простір планети Земля, а не посаду, де хабарі в розмірі 30 000$ заносять щодня.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 12 кві, 2024 13:46, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 13:02

  cherchiltank написав:
  akurt написав:Ну ви майстер більший за мене: плигаєте по всіх гілках без виключення, особливо по тих, до яких не маєте ніякого відношення.
Але дякую за високу оцінку моїх реально експромтів виключно за темою гілки.

Ну ви теж крім готування шаурму нічого не вмієте але дописуєте про всі країни від Австралії до Канади)

Не можу належно оцінити політ вашої думки щодо названого харчового продукту, бо останній раз його їв орієнтовно три роки тому.
Якщо я не помиляюся, вам можна спробувати його купити (якщо будуть на кармані гроші) під час візиту в Київ - на підході до «Труби» з боку Привокзальної площі Києва. Але це не точно, бо я сам в Києві був мабуть 3 чи 4 роки тому.
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  #<1 ... 2043204420452046
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