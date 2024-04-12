Дюрі-бачі написав:akurt
в мене тільки одне запитання: навіщо цей будинок здавати за 5k в аренду?
Ви невірно зрозуміли мій текст.
Ніхто не збирався здавати куплений за 1 300 000$ будинок за 5 000$.
Мова вище йшла про хід думок мешканця США: якщо виплата за кредитом при купівлі приватного будинка складає 10 000$ на місяць, а в оренду за такий будинок можна взяти за 5 000$, то мешканець США погодиться скорше за все на останній з двох варіантів.
Це не реальний факт, який викликав у вас непорозуміння, а оціночне судження, яке висловив мені саме мешканець США, керуючи авто, взятим в кредит (виплата 650$ на місяць) та який живе в орендованій за 3 000$ на місяць квартирі.
Ну ось такі в них думки. Можна погоджуватися або не погоджуватися.
Я просто передав як цитату.
Вчора ще почув таку думку:
«Високу орендну плату в тому чи іншому місці з високою орендною платою людина платить тому, що отримує право/можливість отримати саме в цьому місці великі гроші».
Здалася думка так саме і цікавою, і логічною.
Зверніть увагу: під словом «місце» люди розуміють вибраний простір планети Земля, а не посаду, де хабарі в розмірі 30 000$ заносять щодня.