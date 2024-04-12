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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2043204420452046 Додано: П'ят 12 кві, 2024 10:32 Дюрі-бачі написав: Питання не % прибутку, а питання в тому для чого купувати нерухомість під здачу, якщо сума здачі менша, ніж витрати на неї. Я розумію ще як виняткову ситуацію, коли % за іпотеку різько зросли, а підняти орендну плату не можна по угоді. Але таке ж максимум рік буде... Питання не % прибутку, а питання в тому для чого купувати нерухомість під здачу, якщо сума здачі менша, ніж витрати на неї. Я розумію ще як виняткову ситуацію, коли % за іпотеку різько зросли, а підняти орендну плату не можна по угоді. Але таке ж максимум рік буде...

Можливо, ви невірно оцінюєте витрати. Треба розуміти: скільки коштує земельна ділянка, а скільки сам будинок з "г...на і палок" на ній. Якщо припустити, що вартість будівництва у Каліфорнії не буде сильно відрізнятися від інших штатів, де аналогічні будинки продають за 400-500к, то усе решта - то земля. Тому, якщо оренда покриває принаймі податок на нерухомість і амортизацію будинку і ще якась копійчина залишається - проект вже буде прибутковий. Можливо, ви невірно оцінюєте витрати. Треба розуміти: скільки коштує земельна ділянка, а скільки сам будинок з "г...на і палок" на ній. Якщо припустити, що вартість будівництва у Каліфорнії не буде сильно відрізнятися від інших штатів, де аналогічні будинки продають за 400-500к, то усе решта - то земля. Тому, якщо оренда покриває принаймі податок на нерухомість і амортизацію будинку і ще якась копійчина залишається - проект вже буде прибутковий. Gastarbaiter Повідомлень: 3166 З нами з: 26.02.18 Подякував: 669 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 кві, 2024 10:45 akurt написав: Ну ви майстер більший за мене: плигаєте по всіх гілках без виключення, особливо по тих, до яких не маєте ніякого відношення.

Але дякую за високу оцінку моїх реально експромтів виключно за темою гілки. Ну ви майстер більший за мене: плигаєте по всіх гілках без виключення, особливо по тих, до яких не маєте ніякого відношення.Але дякую за високу оцінку моїх реально експромтів виключно за темою гілки.

Ну ви теж крім готування шаурму нічого не вмієте але дописуєте про всі країни від Австралії до Канади) Ну ви теж крім готування шаурму нічого не вмієте але дописуєте про всі країни від Австралії до Канади) cherchiltank

Повідомлень: 1346 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 206 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 кві, 2024 12:08 cherchiltank написав: akurt написав: Ну ви майстер більший за мене: плигаєте по всіх гілках без виключення, особливо по тих, до яких не маєте ніякого відношення.

Але дякую за високу оцінку моїх реально експромтів виключно за темою гілки. Ну ви майстер більший за мене: плигаєте по всіх гілках без виключення, особливо по тих, до яких не маєте ніякого відношення.Але дякую за високу оцінку моїх реально експромтів виключно за темою гілки.

Ну ви теж крім готування шаурму нічого не вмієте але дописуєте про всі країни від Австралії до Канади) Ну ви теж крім готування шаурму нічого не вмієте але дописуєте про всі країни від Австралії до Канади)

Він вміє гарно вигадувати і вдавати чужі розповіді за свої.

Живе з того - вистачає на оселедці і дешевий йогурт. Він вміє гарно вигадувати і вдавати чужі розповіді за свої.Живе з того - вистачає на оселедці і дешевий йогурт. Frant

Повідомлень: 23823 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1660 раз. Подякували: 2537 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 кві, 2024 12:58 Дюрі-бачі написав: akurt в мене тільки одне запитання: навіщо цей будинок здавати за 5k в аренду? в мене тільки одне запитання: навіщо цей будинок здавати за 5k в аренду?

Ви невірно зрозуміли мій текст.

Ніхто не збирався здавати куплений за 1 300 000$ будинок за 5 000$.

Мова вище йшла про хід думок мешканця США: якщо виплата за кредитом при купівлі приватного будинка складає 10 000$ на місяць, а в оренду за такий будинок можна взяти за 5 000$, то мешканець США погодиться скорше за все на останній з двох варіантів.

Це не реальний факт, який викликав у вас непорозуміння, а оціночне судження, яке висловив мені саме мешканець США, керуючи авто, взятим в кредит (виплата 650$ на місяць) та який живе в орендованій за 3 000$ на місяць квартирі.

Ну ось такі в них думки. Можна погоджуватися або не погоджуватися.

Я просто передав як цитату.



Вчора ще почув таку думку:

«Високу орендну плату в тому чи іншому місці з високою орендною платою людина платить тому, що отримує право/можливість отримати саме в цьому місці великі гроші».

Здалася думка так саме і цікавою, і логічною.



Зверніть увагу: під словом «місце» люди розуміють вибраний простір планети Земля, а не посаду, де хабарі в розмірі 30 000$ заносять щодня. Ви невірно зрозуміли мій текст.Ніхто не збирався здавати куплений за 1 300 000$ будинок за 5 000$.Мова вище йшла про хід думок мешканця США: якщо виплата за кредитом при купівлі приватного будинка складає 10 000$ на місяць, а в оренду за такий будинок можна взяти за 5 000$, то мешканець США погодиться скорше за все на останній з двох варіантів.Це не реальний факт, який викликав у вас непорозуміння, а оціночне судження, яке висловив мені саме мешканець США, керуючи авто, взятим в кредит (виплата 650$ на місяць) та який живе в орендованій за 3 000$ на місяць квартирі.Ну ось такі в них думки. Можна погоджуватися або не погоджуватися.Я просто передав як цитату.Вчора ще почув таку думку:«Високу орендну плату в тому чи іншому місці з високою орендною платою людина платить тому, що отримує право/можливість отримати саме в цьому місці великі гроші».Здалася думка так саме і цікавою, і логічною.Зверніть увагу: під словом «місце» люди розуміють вибраний простір планети Земля, а не посаду, де хабарі в розмірі 30 000$ заносять щодня. Востаннє редагувалось akurt в П'ят 12 кві, 2024 13:46, всього редагувалось 2 разів. akurt

Повідомлень: 9568 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3557 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 кві, 2024 13:02 cherchiltank написав: akurt написав: Ну ви майстер більший за мене: плигаєте по всіх гілках без виключення, особливо по тих, до яких не маєте ніякого відношення.

Але дякую за високу оцінку моїх реально експромтів виключно за темою гілки. Ну ви майстер більший за мене: плигаєте по всіх гілках без виключення, особливо по тих, до яких не маєте ніякого відношення.Але дякую за високу оцінку моїх реально експромтів виключно за темою гілки.

Ну ви теж крім готування шаурму нічого не вмієте але дописуєте про всі країни від Австралії до Канади) Ну ви теж крім готування шаурму нічого не вмієте але дописуєте про всі країни від Австралії до Канади)

Не можу належно оцінити політ вашої думки щодо названого харчового продукту, бо останній раз його їв орієнтовно три роки тому.

Якщо я не помиляюся, вам можна спробувати його купити (якщо будуть на кармані гроші) під час візиту в Київ - на підході до «Труби» з боку Привокзальної площі Києва. Але це не точно, бо я сам в Києві був мабуть 3 чи 4 роки тому. Не можу належно оцінити політ вашої думки щодо названого харчового продукту, бо останній раз його їв орієнтовно три роки тому.Якщо я не помиляюся, вам можна спробувати його купити (якщо будуть на кармані гроші) під час візиту в Київ - на підході до «Труби» з боку Привокзальної площі Києва. Але це не точно, бо я сам в Києві був мабуть 3 чи 4 роки тому. akurt

Повідомлень: 9568 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3557 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 кві, 2024 13:47 akurt щоб можна було зняти за 5 житло то потрібно щоб хтось його здав за 5. А хто буде здавати по 5, коли можна продати вдвічі дорожче? Дюрі-бачі

Повідомлень: 2777 З нами з: 29.07.22 Подякував: 515 раз. Подякували: 369 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2043204420452046 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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