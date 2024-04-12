Дюрі-бачі написав:akurt
щоб можна було зняти за 5 житло то потрібно щоб хтось його здав за 5. А хто буде здавати по 5, коли можна продати вдвічі дорожче?
Ця фраза досить цікава. Розвиває логіку.
Ну в фрази з попереднього допису - також,
Логіка - цікава річ. Вона відрізняється в залежності від того, хто намагається розмірковувати логічно.
Я відразу згадав мою березневу розмову з приятелем, який з квітня 2020 року мешкає з родиною на березі Середземного моря, орендуючи квартиру 2+1.
Там логіка пройшла такі етапи еволюції:
- Оренда квартири 2+1 на березі Середземного моря обійшлася влітку 2019 року в 1200$ плюс комунальні витрати.
- якщо таку ж квартиру взяти в оренду не на місяць, а на рік, то витрати складали б (завдячуючи різниці в орендній платі короткостроковій та довгостроковій) 12*350=4 200$ за рік (!). Але такою квартирою можна користуватися не 30 днів, а 365 днів на рік, запрошуючи наприклад родичів або приятелів.
- Логічно взяти квартиру в оренду на рік за 4200$, ніж платити 1200$ за місяць, що і було зроблено в березні 2020 року.
- логічно зробити наступне: перевезти в квітні 2020 року свою родину (двоє дітей) для прожиття на березі Середземного моря, бо гроші ж заплачені? Логічно. Тому саме так і зроблено: родину з міста Буча було перевезено на прожиття в місто на березі Середземного моря.
- Логічно свою квартиру в місті Буча здати орендарям? Не на 100%, але логічно. Наприклад, я маю квартиру у Львові, але її не здаю на протязі багатьох років - мені шкода заселити людей на дубовий паркет, виготовлений з карпатського дуба в цеху в багатостраждальному місті Стрий. Не впевнений, що його там ще роблять і зроблять.
- Можливо це і не логічно, але квартиру в місті Буча було здано орендарям. Орендарі трохи підвели, виїхавши з орендованої квартири на період лютий 2022-осінь 2022. І це було логічним.
- Логіка трохи зламалася, коли в березні 2024 року власник квартири 2+1 на березі Середземного моря почав узгоджувати орендну плату на наступний період з 1.04.2024 по 31.03.25. Власник зажадав оренду плату в сумі 387$.
Орендар не погоджувався і запропонував орендодавцю суму в 307$.
Орендодавець висловив думку, що сума в 307$ за оренду трикімнатної квартири на березі Середземного моря не є логічною - і крім того - не відповідає його сподіванням щодо розміру отриманої вигоди від здачі в оренду мебльованоі квартири, а сума в 387€ може бути логічною.
- Орендар навів інші аргументи: сума в 307$ дорівнює орендній платі за його квартиру в місті Буча (нові орендарі заселилися і погодилися платити 12 000 гривень) і тому має бути прийнята орендодавцем в якості економічно обґрунтованої та логічною: бо не логічно ж платити за оренду квартири 2+1 на березі Середземного моря суму більшу, ніж він отримує від орендаря квартири в місті Буча.
- Тому орендар запропонував власнику квартири на березі Середземного моря суму в 307$.
І не більше.
Ось чи все тут логічно, я не знаю..
Чим закінчилася ця історія - я не знаю.