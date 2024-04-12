Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ну ось бачите, ви розмірковуєте НЕ логічно: чому ви вважаєте, що орендар, який вже звик до даної квартири на березі Середземного моря, має виїхати, тому що власник квартири не погоджується отримувати в перерахунку на українські гривні 12000 на місяць, які отримує орендар від здачі своєї квартири в місті Буча? Чому це в чудову трикімнатну квартиру з меблями та побутовою технікою повинен заїхати хтось інший? Де ж тут логіка? Мені особисто жінка орендаря так і сказала: 9000 лір (12000 гривень) платити погоджуємося, а 12 000 лір (387$) - не погоджуємося. Я спробував розмірковувати логічно та висловив таку думку: ринкова ціна здачі в оренду такої або аналогічної квартири в тому районі складає 15 000 лір; орендодавець запропонував узгодити ціну - з врахуванням інфляції та аналізу ринку - в сумі 12 000 лір, що є і логічним (як ціни для сталого клієнта), і економічно обґрунтованим.
Але жінка орендаря, яка приймала участь у товариській розмові, погоджувалася тільки з іншою логікою: «Якщо орендарі погодилися платити за квартиру в місті Буча 12 000 гривень, то чому її чоловік повинен платити за квартиру, в якій вони проживають, більше за 12 000 гривень на місяць?»
При розмові не був присутній орендодавець, але я уявляв, як він блимав очими, намагаючись зрозуміти, що таке «гривня» та з чим її їдять.
P.S. У всій цій реальній історії я став на бік орендодавця, хоча ніколи в житті з ним не зустрічався. Одночасно подумав, що є чинники, які призводять до того, що нашим людям дійсно часто буває важко або дуже важко жити в еміграції: там логіка життя інша.
rjkz написав:Сейчас, действительно, ситуация, когда платежи по мортгиджу значительно выше рента. Но так будет не всегда. И когда ставка понизится, то цены вырастут. Поэтому в покупке такой есть смысл даже если в течении года-двух иметь лосс. Через пару лет перефинансируется под 3-4%, и будет владеть домом который с 350 куе поднимется, скажем, до 450. Ну и рент дома, который реально стоит 350 куе, это где-то с 2500. Кроме того, выплачивая мортгидж будет иметь списания с налогов.
Поки що це - ваші інфантильні мрії. https://ru.investing.com/analysis/article-200312298 Березнева річна інфляція виросла до 3.5%. Імовірність зниження ставки в червні оцінюється в 17%. І це поки що до нових ударів Малюка та Буданова по НПЗ на росії. Джонсон ще тиждент повийобується - і дрони по НПЗ орків прилетять. Буде під вибори в США Брент по 100, ставка ФРС так і лишиться 5.5%. 10 річні папери знову виростуть понад 4.5%. Про дефіцит бюджету і співвідношення держборгу до ВВП доведеться лиш здогатуватись. Дкмаю за 2 роки буде актуально поговорка: Спасибі жителям Техаса за президента підораса...
Лично мне высокая учетка на еще года - очень не помещает.
Дюрі-бачі написав:В Чехії, Польщі і т.д. аренда через 3-6 місяців доганяє всі зміни вартості житла, тобто орендна плата на 10-20% вища ніж іпотека відповідного об'єкту...
Ніт. Ріст відсоткової ставки призвів до того, що платежі за іпотекою у деяких зросли в 1,5 рази. Але це не значить, що працівники почали автоматично отримувати в 1,5 рази більшу з/п, щоб компенсувати власникові фінансові витрати. Оренда, яка з'їдає майже усю зарплату, стимулюватиме працівників шукати інші міста для життя. Наприклад, я теоретично можу працювати з центру Кракова і платити за оренду 4000 злотих, але якщо власник зажадає 6000 чи 8000, то я просто переміщуся у якесь маленьке містечко за 30-40 км і платитиму 2000. І дефіцит житла не обов'язково означає дефіцит пропозицій на ринку оренди.