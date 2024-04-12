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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2044204520462047 Додано: П'ят 12 кві, 2024 14:40 Ну ось бачите, ви розмірковуєте НЕ логічно: чому ви вважаєте, що орендар, який вже звик до даної квартири на березі Середземного моря, має виїхати, тому що власник квартири не погоджується отримувати в перерахунку на українські гривні 12000 на місяць, які отримує орендар від здачі своєї квартири в місті Буча?

Чому це в чудову трикімнатну квартиру з меблями та побутовою технікою повинен заїхати хтось інший?

Де ж тут логіка?

Мені особисто жінка орендаря так і сказала:

9000 лір (12000 гривень) платити погоджуємося, а 12 000 лір (387$) - не погоджуємося.

Я спробував розмірковувати логічно та висловив таку думку: ринкова ціна здачі в оренду такої або аналогічної квартири в тому районі складає 15 000 лір; орендодавець запропонував узгодити ціну - з врахуванням інфляції та аналізу ринку - в сумі 12 000 лір, що є і логічним (як ціни для сталого клієнта), і економічно обґрунтованим.



Але жінка орендаря, яка приймала участь у товариській розмові, погоджувалася тільки з іншою логікою: «Якщо орендарі погодилися платити за квартиру в місті Буча 12 000 гривень, то чому її чоловік повинен платити за квартиру, в якій вони проживають, більше за 12 000 гривень на місяць?»



При розмові не був присутній орендодавець, але я уявляв, як він блимав очими, намагаючись зрозуміти, що таке «гривня» та з чим її їдять.



P.S. У всій цій реальній історії я став на бік орендодавця, хоча ніколи в житті з ним не зустрічався. Одночасно подумав, що є чинники, які призводять до того, що нашим людям дійсно часто буває важко або дуже важко жити в еміграції: там логіка життя інша. akurt

Повідомлень: 9571 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3557 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 кві, 2024 15:07 Denik написав: rjkz написав: Сейчас, действительно, ситуация, когда платежи по мортгиджу значительно выше рента.

Но так будет не всегда.

И когда ставка понизится, то цены вырастут.

Поэтому в покупке такой есть смысл даже если в течении года-двух иметь лосс.

Через пару лет перефинансируется под 3-4%, и будет владеть домом который с 350 куе поднимется, скажем, до 450.

Ну и рент дома, который реально стоит 350 куе, это где-то с 2500.

Кроме того, выплачивая мортгидж будет иметь списания с налогов. Сейчас, действительно, ситуация, когда платежи по мортгиджу значительно выше рента.Но так будет не всегда.И когда ставка понизится, то цены вырастут.Поэтому в покупке такой есть смысл даже если в течении года-двух иметь лосс.Через пару лет перефинансируется под 3-4%, и будет владеть домом который с 350 куе поднимется, скажем, до 450.Ну и рент дома, который реально стоит 350 куе, это где-то с 2500.Кроме того, выплачивая мортгидж будет иметь списания с налогов.

Поки що це - ваші інфантильні мрії.

https://ru.investing.com/analysis/article-200312298

Березнева річна інфляція виросла до 3.5%. Імовірність зниження ставки в червні оцінюється в 17%. І це поки що до нових ударів Малюка та Буданова по НПЗ на росії.

Джонсон ще тиждент повийобується - і дрони по НПЗ орків прилетять. Буде під вибори в США Брент по 100, ставка ФРС так і лишиться 5.5%. 10 річні папери знову виростуть понад 4.5%. Про дефіцит бюджету і співвідношення держборгу до ВВП доведеться лиш здогатуватись.

Дкмаю за 2 роки буде актуально поговорка:

Спасибі жителям Техаса за президента підораса... Поки що це - ваші інфантильні мрії.Березнева річна інфляція виросла до 3.5%. Імовірність зниження ставки в червні оцінюється в 17%. І це поки що до нових ударів Малюка та Буданова по НПЗ на росії.Джонсон ще тиждент повийобується - і дрони по НПЗ орків прилетять. Буде під вибори в США Брент по 100, ставка ФРС так і лишиться 5.5%. 10 річні папери знову виростуть понад 4.5%. Про дефіцит бюджету і співвідношення держборгу до ВВП доведеться лиш здогатуватись.Дкмаю за 2 роки буде актуально поговорка:Спасибі жителям Техаса за президента підораса...



Лично мне высокая учетка на еще года - очень не помещает. Лично мне высокая учетка на еще года - очень не помещает. rjkz

Повідомлень: 16474 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8310 раз. Подякували: 5179 раз. Профіль 4 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 кві, 2024 15:08 Дюрі-бачі написав: В Чехії, Польщі і т.д. аренда через 3-6 місяців доганяє всі зміни вартості житла, тобто орендна плата на 10-20% вища ніж іпотека відповідного об'єкту... В Чехії, Польщі і т.д. аренда через 3-6 місяців доганяє всі зміни вартості житла, тобто орендна плата на 10-20% вища ніж іпотека відповідного об'єкту...

Ніт.

Ріст відсоткової ставки призвів до того, що платежі за іпотекою у деяких зросли в 1,5 рази. Але це не значить, що працівники почали автоматично отримувати в 1,5 рази більшу з/п, щоб компенсувати власникові фінансові витрати. Оренда, яка з'їдає майже усю зарплату, стимулюватиме працівників шукати інші міста для життя. Наприклад, я теоретично можу працювати з центру Кракова і платити за оренду 4000 злотих, але якщо власник зажадає 6000 чи 8000, то я просто переміщуся у якесь маленьке містечко за 30-40 км і платитиму 2000.

І дефіцит житла не обов'язково означає дефіцит пропозицій на ринку оренди. Ніт.Ріст відсоткової ставки призвів до того, що платежі за іпотекою у деяких зросли в 1,5 рази. Але це не значить, що працівники почали автоматично отримувати в 1,5 рази більшу з/п, щоб компенсувати власникові фінансові витрати. Оренда, яка з'їдає майже усю зарплату, стимулюватиме працівників шукати інші міста для життя. Наприклад, я теоретично можу працювати з центру Кракова і платити за оренду 4000 злотих, але якщо власник зажадає 6000 чи 8000, то я просто переміщуся у якесь маленьке містечко за 30-40 км і платитиму 2000.І дефіцит житла не обов'язково означає дефіцит пропозицій на ринку оренди. Gastarbaiter Повідомлень: 3167 З нами з: 26.02.18 Подякував: 669 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2044204520462047 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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