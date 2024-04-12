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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2044204520462047
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 15:07

  Denik написав:
  rjkz написав:Сейчас, действительно, ситуация, когда платежи по мортгиджу значительно выше рента.
Но так будет не всегда.
И когда ставка понизится, то цены вырастут.
Поэтому в покупке такой есть смысл даже если в течении года-двух иметь лосс.
Через пару лет перефинансируется под 3-4%, и будет владеть домом который с 350 куе поднимется, скажем, до 450.
Ну и рент дома, который реально стоит 350 куе, это где-то с 2500.
Кроме того, выплачивая мортгидж будет иметь списания с налогов.

Поки що це - ваші інфантильні мрії.
https://ru.investing.com/analysis/article-200312298
Березнева річна інфляція виросла до 3.5%. Імовірність зниження ставки в червні оцінюється в 17%. І це поки що до нових ударів Малюка та Буданова по НПЗ на росії.
Джонсон ще тиждент повийобується - і дрони по НПЗ орків прилетять. Буде під вибори в США Брент по 100, ставка ФРС так і лишиться 5.5%. 10 річні папери знову виростуть понад 4.5%. Про дефіцит бюджету і співвідношення держборгу до ВВП доведеться лиш здогатуватись.
Дкмаю за 2 роки буде актуально поговорка:
Спасибі жителям Техаса за президента підораса...


Лично мне высокая учетка на еще года - очень не помещает.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 15:08

  Дюрі-бачі написав:В Чехії, Польщі і т.д. аренда через 3-6 місяців доганяє всі зміни вартості житла, тобто орендна плата на 10-20% вища ніж іпотека відповідного об'єкту...

Ніт.
Ріст відсоткової ставки призвів до того, що платежі за іпотекою у деяких зросли в 1,5 рази. Але це не значить, що працівники почали автоматично отримувати в 1,5 рази більшу з/п, щоб компенсувати власникові фінансові витрати. Оренда, яка з'їдає майже усю зарплату, стимулюватиме працівників шукати інші міста для життя. Наприклад, я теоретично можу працювати з центру Кракова і платити за оренду 4000 злотих, але якщо власник зажадає 6000 чи 8000, то я просто переміщуся у якесь маленьке містечко за 30-40 км і платитиму 2000.
І дефіцит житла не обов'язково означає дефіцит пропозицій на ринку оренди.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 15:21

Gastarbaiter А тим часом за 2 роки вартість оренди зросла вдвічі. І чомусь більшість не їде в маленькі містечка, а вимагають підвищення ЗП.
Звісно зміна цін не миттєва і трохи відстає від дій уряду, але вона все рівно має бути.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 15:52

Шановні форумчани, поділіться своїми думками в коментарях під матеріалом👇

У Нацбанку підрахували, скільки коштів українці щомісяця отримують з-за кордону

Чи є серед вас ті, хто отримують перекази з-за кордону, або ті хто надсилають? Поділіться своїм досвідом, будь ласка. Які є нюанси у таких операцій?
Модератор
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 16:02

  Модератор написав:Шановні форумчани, поділіться своїми думками в коментарях під матеріалом👇

У Нацбанку підрахували, скільки коштів українці щомісяця отримують з-за кордону

Чи є серед вас ті, хто отримують перекази з-за кордону, або ті хто надсилають? Поділіться своїм досвідом, будь ласка. Які є нюанси у таких операцій?

З Румунії СВіфтом Таксфрі приблизно 40 уе повертали рубанули за сам переказ 25. 😠
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 16:16

Re: Еміграція, заробітчанство

А Свіфти з проєкту на рахунок ФОПа рахуються?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 16:23

  Дюрі-бачі написав:А Свіфти з проєкту на рахунок ФОПа рахуються?

Я ХЗ.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 16:33

  Дюрі-бачі написав:akurt ]Але після росту ставки невже не зросли ціни на аренду? В мене взагалі склалось враження, що в США лендлорди - якісь мозахісти...


Вони і раді б зрости, але не можуть, бо нема попиту за такі ціни.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 16:43

  rjkz написав:
  Denik написав:
  rjkz написав:Сейчас, действительно, ситуация, когда платежи по мортгиджу значительно выше рента.
Но так будет не всегда.
И когда ставка понизится, то цены вырастут.
Поэтому в покупке такой есть смысл даже если в течении года-двух иметь лосс.
Через пару лет перефинансируется под 3-4%, и будет владеть домом который с 350 куе поднимется, скажем, до 450.
Ну и рент дома, который реально стоит 350 куе, это где-то с 2500.
Кроме того, выплачивая мортгидж будет иметь списания с налогов.

Поки що це - ваші інфантильні мрії.
https://ru.investing.com/analysis/article-200312298
Березнева річна інфляція виросла до 3.5%. Імовірність зниження ставки в червні оцінюється в 17%. І це поки що до нових ударів Малюка та Буданова по НПЗ на росії.
Джонсон ще тиждент повийобується - і дрони по НПЗ орків прилетять. Буде під вибори в США Брент по 100, ставка ФРС так і лишиться 5.5%. 10 річні папери знову виростуть понад 4.5%. Про дефіцит бюджету і співвідношення держборгу до ВВП доведеться лиш здогатуватись.
Дкмаю за 2 роки буде актуально поговорка:
Спасибі жителям Техаса за президента підораса...


Лично мне высокая учетка на еще года - очень не помещает.

Куда она тебя не помещает?
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