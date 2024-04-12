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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2045204620472048
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 17:46

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Лично мне высокая учетка на еще года - очень не помещает.

Фінансування бюджетів всіх рівнів за рахунок боргів піде за російським воєнним кораблем і доведеться або різати соціалку (сплачувати повну вартість за навчання дітей) або суттєво підвищаться податки.
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