Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Gastarbaiter А тим часом за 2 роки вартість оренди зросла вдвічі. І чомусь більшість не їде в маленькі містечка, а вимагають підвищення ЗП. Звісно зміна цін не миттєва і трохи відстає від дій уряду, але вона все рівно має бути.
rjkz написав:Сейчас, действительно, ситуация, когда платежи по мортгиджу значительно выше рента. Но так будет не всегда. И когда ставка понизится, то цены вырастут. Поэтому в покупке такой есть смысл даже если в течении года-двух иметь лосс. Через пару лет перефинансируется под 3-4%, и будет владеть домом который с 350 куе поднимется, скажем, до 450. Ну и рент дома, который реально стоит 350 куе, это где-то с 2500. Кроме того, выплачивая мортгидж будет иметь списания с налогов.
Поки що це - ваші інфантильні мрії. https://ru.investing.com/analysis/article-200312298 Березнева річна інфляція виросла до 3.5%. Імовірність зниження ставки в червні оцінюється в 17%. І це поки що до нових ударів Малюка та Буданова по НПЗ на росії. Джонсон ще тиждент повийобується - і дрони по НПЗ орків прилетять. Буде під вибори в США Брент по 100, ставка ФРС так і лишиться 5.5%. 10 річні папери знову виростуть понад 4.5%. Про дефіцит бюджету і співвідношення держборгу до ВВП доведеться лиш здогатуватись. Дкмаю за 2 роки буде актуально поговорка: Спасибі жителям Техаса за президента підораса...
Лично мне высокая учетка на еще года - очень не помещает.
Denik написав:Поки що це - ваші інфантильні мрії. https://ru.investing.com/analysis/article-200312298 Березнева річна інфляція виросла до 3.5%. Імовірність зниження ставки в червні оцінюється в 17%. І це поки що до нових ударів Малюка та Буданова по НПЗ на росії. Джонсон ще тиждент повийобується - і дрони по НПЗ орків прилетять. Буде під вибори в США Брент по 100, ставка ФРС так і лишиться 5.5%. 10 річні папери знову виростуть понад 4.5%. Про дефіцит бюджету і співвідношення держборгу до ВВП доведеться лиш здогатуватись. Дкмаю за 2 роки буде актуально поговорка: Спасибі жителям Техаса за президента підораса...
Лично мне высокая учетка на еще 2 года - очень не помеШает.
rjkz написав:Лично мне высокая учетка на еще года - очень не помещает.
Фінансування бюджетів всіх рівнів за рахунок боргів піде за російським воєнним кораблем і доведеться або різати соціалку (сплачувати повну вартість за навчання дітей) або суттєво підвищаться податки.
Чувак, я понимаю, что ты ностальгируешь по рыгиАналам, но зачем так тупо палиться. И еще. Ты методичку от медведева получил? Там ошибочка. Образование с США в школах финансируется из супернадежного источника, никаких долгов - праперти такс. То есть, школы в каждом "селе" получают деньги напрямую от жителей "села", которые собирает с них "сильрада". Чем дороже недвига, как в городках Берген каунти или чем этой недвиги больше, как в НЙС, тем больше зеленых хрустящих бумажек получит система школьного образования конкретного городка, города или "села". Ну и вычеркни из методички "Омерика фсЁ, долару кирдык".