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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2045204620472048
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 21:58

  rjkz написав:Ну и вычеркни из методички "Омерика фсЁ, долару кирдык".

Вы так не шутите, сейчас Солнце соединилось с Меркурием. Меркурий это лжец. Солнце это энергия, могут быть проблемы у Danık с коммуникацией с работодателем.

Пока народ рассуждает об ужасах экономической деятельности, опробовал что такое полностью автономное компьютеризированное управление, которое ввел Маск для автомобилей Тесла.
У меня двоякое ощущение:
- с одной стороны абсолютно удивительно, что автомобиль реально едет сам после того, как выставляешь на навигаторе конечную точку, это удивительно, но экране появляются даже силуэты пешеходов. Сам автомобиль делает U-turn, сам не только притормаживает, но и разгоняется, сам меняет полосы движения. Немного страшно было, когда справа «мержится» другой автомобиль. Тут мои нервы не выдержали: нажимал слегка на тормоз, режим отключался. Автомобиль сам заехал в подземный паркинг, сам показал свободные места и сам начал парковаться, сдавая назад. Тут у меня которой раз нервы не выдержали, так как подозрительно близко было слева со стороны водителя до чужого авто.
- с другой стороны я к сожалению не пью вообще, а так подумал, что если кто то пьян и хочет вернуться домой, сидя у себя на заднем сидении, то наверное получится.
Еще подумал, что пока люди форума рассуждает о том, что лучше: жить сегодня свободно и дышать полной грудью, или «немного подождать», лет эдак 40-50, то другие народы не ждут и идут впереди …
Я сегодня поверил Маску, что через несколько лет всем вокруг будет руководить искусственный разум…
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 22:13

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:через несколько лет всем вокруг будет руководить искусственный разум…

А коли знаєш як надурити цей ШІ...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 22:16

  rjkz написав:...
Ну и вычеркни из методички "Омерика фсЁ, долару кирдык".

яка все? у США винайшли вічний двигун - скільки доларів не друкуй, а інфляції немає :D

там на табло держборгу є місце для п'ятнадцатого знаку, чи знову доведеться переобладнувати? й там ще вказано величину борг на одну людину - більше 100 куо, коли станете громадянином, це до вас теж буде відноситися :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 22:21

  akurt написав:...
Еще подумал, что пока люди форума рассуждает о том, что лучше: жить сегодня свободно и дышать полной грудью, или «немного подождать», лет эдак 40-50, то другие народы не ждут и идут впереди …

ви так радієте за американців, які все купують в кредит, але про себе завжди кажете - ніколи в житті. якесь протиріччя :oops:
Я сегодня поверил Маску, что через несколько лет всем вокруг будет руководить искусственный разум…

тоді ще брати Вачовскі теж повірили й зняли фільм, як воно буде :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 22:23

  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:через несколько лет всем вокруг будет руководить искусственный разум…

А коли знаєш як надурити цей ШІ...

тоді треба відразу думати, що сказати дядям з поліції, які прийдуть з постановою від ШІ, наскільки треба ввести дубинку для корекції поведінки шахрая :lol:
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  #<1 ... 2045204620472048
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