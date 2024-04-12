Вы так не шутите, сейчас Солнце соединилось с Меркурием. Меркурий это лжец. Солнце это энергия, могут быть проблемы у Danık с коммуникацией с работодателем.
Пока народ рассуждает об ужасах экономической деятельности, опробовал что такое полностью автономное компьютеризированное управление, которое ввел Маск для автомобилей Тесла.
У меня двоякое ощущение:
- с одной стороны абсолютно удивительно, что автомобиль реально едет сам после того, как выставляешь на навигаторе конечную точку, это удивительно, но экране появляются даже силуэты пешеходов. Сам автомобиль делает U-turn, сам не только притормаживает, но и разгоняется, сам меняет полосы движения. Немного страшно было, когда справа «мержится» другой автомобиль. Тут мои нервы не выдержали: нажимал слегка на тормоз, режим отключался. Автомобиль сам заехал в подземный паркинг, сам показал свободные места и сам начал парковаться, сдавая назад. Тут у меня которой раз нервы не выдержали, так как подозрительно близко было слева со стороны водителя до чужого авто.
- с другой стороны я к сожалению не пью вообще, а так подумал, что если кто то пьян и хочет вернуться домой, сидя у себя на заднем сидении, то наверное получится.
Еще подумал, что пока люди форума рассуждает о том, что лучше: жить сегодня свободно и дышать полной грудью, или «немного подождать», лет эдак 40-50, то другие народы не ждут и идут впереди …
Я сегодня поверил Маску, что через несколько лет всем вокруг будет руководить искусственный разум…