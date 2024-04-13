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#<1 ... 2046204720482049> Додано: П'ят 12 кві, 2024 21:58 rjkz написав: Ну и вычеркни из методички "Омерика фсЁ, долару кирдык". Ну и вычеркни из методички "Омерика фсЁ, долару кирдык".

Вы так не шутите, сейчас Солнце соединилось с Меркурием. Меркурий это лжец. Солнце это энергия, могут быть проблемы у Danık с коммуникацией с работодателем.



Пока народ рассуждает об ужасах экономической деятельности, опробовал что такое полностью автономное компьютеризированное управление, которое ввел Маск для автомобилей Тесла.

У меня двоякое ощущение:

- с одной стороны абсолютно удивительно, что автомобиль реально едет сам после того, как выставляешь на навигаторе конечную точку, это удивительно, но экране появляются даже силуэты пешеходов. Сам автомобиль делает U-turn, сам не только притормаживает, но и разгоняется, сам меняет полосы движения. Немного страшно было, когда справа «мержится» другой автомобиль. Тут мои нервы не выдержали: нажимал слегка на тормоз, режим отключался. Автомобиль сам заехал в подземный паркинг, сам показал свободные места и сам начал парковаться, сдавая назад. Тут у меня которой раз нервы не выдержали, так как подозрительно близко было слева со стороны водителя до чужого авто.

- с другой стороны я к сожалению не пью вообще, а так подумал, что если кто то пьян и хочет вернуться домой, сидя у себя на заднем сидении, то наверное получится.

Еще подумал, что пока люди форума рассуждает о том, что лучше: жить сегодня свободно и дышать полной грудью, или «немного подождать», лет эдак 40-50, то другие народы не ждут и идут впереди …

Я сегодня поверил Маску, что через несколько лет всем вокруг будет руководить искусственный разум… Вы так не шутите, сейчас Солнце соединилось с Меркурием. Меркурий это лжец. Солнце это энергия, могут быть проблемы у Danık с коммуникацией с работодателем.Пока народ рассуждает об ужасах экономической деятельности, опробовал что такое полностью автономное компьютеризированное управление, которое ввел Маск для автомобилей Тесла.У меня двоякое ощущение:- с одной стороны абсолютно удивительно, что автомобиль реально едет сам после того, как выставляешь на навигаторе конечную точку, это удивительно, но экране появляются даже силуэты пешеходов. Сам автомобиль делает U-turn, сам не только притормаживает, но и разгоняется, сам меняет полосы движения. Немного страшно было, когда справа «мержится» другой автомобиль. Тут мои нервы не выдержали: нажимал слегка на тормоз, режим отключался. Автомобиль сам заехал в подземный паркинг, сам показал свободные места и сам начал парковаться, сдавая назад. Тут у меня которой раз нервы не выдержали, так как подозрительно близко было слева со стороны водителя до чужого авто.- с другой стороны я к сожалению не пью вообще, а так подумал, что если кто то пьян и хочет вернуться домой, сидя у себя на заднем сидении, то наверное получится.Еще подумал, что пока люди форума рассуждает о том, что лучше: жить сегодня свободно и дышать полной грудью, или «немного подождать», лет эдак 40-50, то другие народы не ждут и идут впереди …Я сегодня поверил Маску, что через несколько лет всем вокруг будет руководить искусственный разум… akurt

Повідомлень: 9572 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3557 раз. Подякували: 1254 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 кві, 2024 22:13 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: через несколько лет всем вокруг будет руководить искусственный разум… через несколько лет всем вокруг будет руководить искусственный разум…

А коли знаєш як надурити цей ШІ... А коли знаєш як надурити цей ШІ... Дюрі-бачі

Повідомлень: 2793 З нами з: 29.07.22 Подякував: 517 раз. Подякували: 369 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 кві, 2024 22:16 rjkz написав: ...

Ну и вычеркни из методички "Омерика фсЁ, долару кирдык". ...Ну и вычеркни из методички "Омерика фсЁ, долару кирдык".

яка все? у США винайшли вічний двигун - скільки доларів не друкуй, а інфляції немає



там на табло держборгу є місце для п'ятнадцатого знаку, чи знову доведеться переобладнувати? й там ще вказано величину борг на одну людину - більше 100 куо, коли станете громадянином, це до вас теж буде відноситися яка все? у США винайшли вічний двигун - скільки доларів не друкуй, а інфляції немаєтам на табло держборгу є місце для п'ятнадцатого знаку, чи знову доведеться переобладнувати? й там ще вказано величину борг на одну людину - більше 100 куо, коли станете громадянином, це до вас теж буде відноситися Shaman

Повідомлень: 5843 З нами з: 29.09.19 Подякував: 568 раз. Подякували: 1382 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 кві, 2024 22:21 akurt написав: ...

Еще подумал, что пока люди форума рассуждает о том, что лучше: жить сегодня свободно и дышать полной грудью, или «немного подождать», лет эдак 40-50, то другие народы не ждут и идут впереди … ...Еще подумал, что пока люди форума рассуждает о том, что лучше: жить сегодня свободно и дышать полной грудью, или «немного подождать», лет эдак 40-50, то другие народы не ждут и идут впереди …

ви так радієте за американців, які все купують в кредит, але про себе завжди кажете - ніколи в житті. якесь протиріччя

Я сегодня поверил Маску, что через несколько лет всем вокруг будет руководить искусственный разум…

тоді ще брати Вачовскі теж повірили й зняли фільм, як воно буде ви так радієте за американців, які все купують в кредит, але про себе завжди кажете - ніколи в житті. якесь протиріччятоді ще брати Вачовскі теж повірили й зняли фільм, як воно буде Shaman

Повідомлень: 5843 З нами з: 29.09.19 Подякував: 568 раз. Подякували: 1382 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 кві, 2024 22:23 Дюрі-бачі написав: akurt написав: через несколько лет всем вокруг будет руководить искусственный разум… через несколько лет всем вокруг будет руководить искусственный разум…

А коли знаєш як надурити цей ШІ... А коли знаєш як надурити цей ШІ...

тоді треба відразу думати, що сказати дядям з поліції, які прийдуть з постановою від ШІ, наскільки треба ввести дубинку для корекції поведінки шахрая тоді треба відразу думати, що сказати дядям з поліції, які прийдуть з постановою від ШІ, наскільки треба ввести дубинку для корекції поведінки шахрая Shaman

Повідомлень: 5843 З нами з: 29.09.19 Подякував: 568 раз. Подякували: 1382 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 кві, 2024 23:56 Shaman написав: ви так радієте за американців, які все купують в кредит, але про себе завжди кажете - ніколи в житті. якесь протиріччя

ви так радієте за американців, які все купують в кредит, але про себе завжди кажете - ніколи в житті. якесь протиріччя



Такі цікаві речі вас хвилюють: чи купують мешканці планети Марс щось в кредит…

Дуже актуально…

Сьогодні, гуляючи в парку неподалік від міста San Jose (CA) говорив телефоном з нашою - колись - людиною - він із Одеси. В нас була чисто ділова розмова, а в цій розмові пан Steave спитав, звідки в Україні я саме. Я сказав, що світ є тісним: саме з з Одеси інший мій приятель саме зараз готує документи на початок роботи в Німеччині.

При цьому я тому Стіву сказав, що прямо американський підхід до справи: людина переїжджає туди, де є робота, а не туди, де є незаселена спальня у трикімнатній хрушовці батьків.

- Да, мабуть правильно, сказав пан Steave. Та додав: мабуть в Україні ще років 5 чи 10 буде складна ситуація.

- Та мабуть більше, ніж 5-10…



Ну а когось дуже хвилює питання, чи беруть мешканці планети Венера паливо для зірколіта в кредит…



P.S..Ваша остання фраза щодо мене є досить вільною інтерпретацією моїх слів.

Я ніколи саме так не говорив. Якщо і говорив, то зовсім про інше, про те, що особисто я ніколи не брав кредитів ні на автівки, ні на нерухомість.

Але це ж зовсім не про те. Такі цікаві речі вас хвилюють: чи купують мешканці планети Марс щось в кредит…Дуже актуально…Сьогодні, гуляючи в парку неподалік від міста San Jose (CA) говорив телефоном з нашою - колись - людиною - він із Одеси. В нас була чисто ділова розмова, а в цій розмові пан Steave спитав, звідки в Україні я саме. Я сказав, що світ є тісним: саме з з Одеси інший мій приятель саме зараз готує документи на початок роботи в Німеччині.При цьому я тому Стіву сказав, що прямо американський підхід до справи: людина переїжджає туди, де є робота, а не туди, де є незаселена спальня у трикімнатній хрушовці батьків.- Да, мабуть правильно, сказав пан Steave. Та додав: мабуть в Україні ще років 5 чи 10 буде складна ситуація.- Та мабуть більше, ніж 5-10…Ну а когось дуже хвилює питання, чи беруть мешканці планети Венера паливо для зірколіта в кредит…P.S..Ваша остання фраза щодо мене є досить вільною інтерпретацією моїх слів.Я ніколи саме так не говорив. Якщо і говорив, то зовсім про інше, про те, що особисто я ніколи не брав кредитів ні на автівки, ні на нерухомість.Але це ж зовсім не про те. akurt

Повідомлень: 9572 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3557 раз. Подякували: 1254 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 кві, 2024 12:22 akurt написав: Shaman написав: ви так радієте за американців, які все купують в кредит, але про себе завжди кажете - ніколи в житті. якесь протиріччя

ви так радієте за американців, які все купують в кредит, але про себе завжди кажете - ніколи в житті. якесь протиріччя

Такі цікаві речі вас хвилюють: чи купують мешканці планети Марс щось в кредит…

Дуже актуально…

...

P.S..Ваша остання фраза щодо мене є досить вільною інтерпретацією моїх слів.

Я ніколи саме так не говорив. Якщо і говорив, то зовсім про інше, про те, що особисто я ніколи не брав кредитів ні на автівки, ні на нерухомість.

Але це ж зовсім не про те. Такі цікаві речі: чи купують мешканці планети Марс щось в кредит…Дуже актуально…...P.S..Ваша остання фраза щодо мене є досить вільною інтерпретацією моїх слів.Я ніколи саме так не говорив. Якщо і говорив, то зовсім про інше, про те, що особисто я ніколи не брав кредитів ні на автівки, ні на нерухомість.Але це ж зовсім не про те.

оце ви знову вигадали про мене, що мене хвилює, що хтось купує щось в кредит - такого не було...



а з приводу кредитів, саме так кредити ви не брали, але автівки купували. нерухомість гадаю теж. тоді ще раз інше запитання, яке ви свого часу "не побачили". як це вам вдалося у такій бідній країні, як Україна? може не все так погано, є можливості - вам вже вдалося. поділіться секретом успіху оце ви знову вигадали про мене, що мене хвилює, що хтось купує щось в кредит - такого не було...а з приводу кредитів, саме так кредити ви не брали, але автівки купували. нерухомість гадаю теж. тоді ще раз інше запитання, яке ви свого часу "не побачили". як це вам вдалося у такій бідній країні, як Україна?може не все так погано, є можливості - вам вже вдалося. поділіться секретом успіху Shaman

Повідомлень: 5843 З нами з: 29.09.19 Подякував: 568 раз. Подякували: 1382 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 кві, 2024 12:45 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: може не все так погано, є можливості - вам вже вдалося. поділіться секретом успіху може не все так погано, є можливості - вам вже вдалося. поділіться секретом успіху

Простий рецепт успіху життя в Україні винесено в заголовок теми: заробітчанство. В Закарпатті до війни ним користувалось близько 60% населення, після війни, думаю, скористуються 95%. Простий рецепт успіху життя в Україні винесено в заголовок теми: заробітчанство. В Закарпатті до війни ним користувалось близько 60% населення, після війни, думаю, скористуються 95%. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2793 З нами з: 29.07.22 Подякував: 517 раз. Подякували: 369 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 кві, 2024 13:01 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: може не все так погано, є можливості - вам вже вдалося. поділіться секретом успіху може не все так погано, є можливості - вам вже вдалося. поділіться секретом успіху

Простий рецепт успіху життя в Україні винесено в заголовок теми: заробітчанство. В Закарпатті до війни ним користувалось близько 60% населення, після війни, думаю, скористуються 95%. Простий рецепт успіху життя в Україні винесено в заголовок теми: заробітчанство. В Закарпатті до війни ним користувалось близько 60% населення, після війни, думаю, скористуються 95%.

Думаєте сигарети всього 5% будуть контрабасити?! Думаєте сигарети всього 5% будуть контрабасити?! Bolt Повідомлень: 2856 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 206 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 кві, 2024 13:06 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: може не все так погано, є можливості - вам вже вдалося. поділіться секретом успіху може не все так погано, є можливості - вам вже вдалося. поділіться секретом успіху

Простий рецепт успіху життя в Україні винесено в заголовок теми: заробітчанство. В Закарпатті до війни ним користувалось близько 60% населення, після війни, думаю, скористуються 95%. Простий рецепт успіху життя в Україні винесено в заголовок теми: заробітчанство. В Закарпатті до війни ним користувалось близько 60% населення, після війни, думаю, скористуються 95%.

готовий забитися, що переважна більшість форумчан, яка думає, де вкласти кошти, заробітчанством не займалася - було багато інших можливостей готовий забитися, що переважна більшість форумчан, яка думає, де вкласти кошти, заробітчанством не займалася - було багато інших можливостей Shaman

Повідомлень: 5843 З нами з: 29.09.19 Подякував: 568 раз. Подякували: 1382 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2046204720482049> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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