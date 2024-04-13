Невже тут так мало ІТ-шників. Чи серед ІТ багато працює на місцеві компанії, скажімо Приват?
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Додано: Суб 13 кві, 2024 13:12
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Суб 13 кві, 2024 13:21
Re: Еміграція, заробітчанство
Розповідав тут про родичів, які їздили в Німеччину за допомогою. Схоже схемі скоро настане кінець: Німці вже заборонили знімати готівку із карток допомоги, тому закупились в магазині горілкою, яку потім перепродали в Україні. Тому за поїздку вийшло не 300, а трохи більше 200 євро.
А тепер попереджують, що скоро з них не можна буде купувати в звичайних магазинах, а тільки в деяких спеціальних (як наша е-підтримка на старті, напевно)...
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