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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2046204720482049
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 13:12

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:що переважна більшість форумчан, яка думає, де вкласти кошти, заробітчанством не займалася

Невже тут так мало ІТ-шників. Чи серед ІТ багато працює на місцеві компанії, скажімо Приват?
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 13:21

Re: Еміграція, заробітчанство

Розповідав тут про родичів, які їздили в Німеччину за допомогою. Схоже схемі скоро настане кінець: Німці вже заборонили знімати готівку із карток допомоги, тому закупились в магазині горілкою, яку потім перепродали в Україні. Тому за поїздку вийшло не 300, а трохи більше 200 євро.
А тепер попереджують, що скоро з них не можна буде купувати в звичайних магазинах, а тільки в деяких спеціальних (як наша е-підтримка на старті, напевно)...
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