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#<1 ... 2046204720482049 Додано: Суб 13 кві, 2024 13:12 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: що переважна більшість форумчан, яка думає, де вкласти кошти, заробітчанством не займалася що переважна більшість форумчан, яка думає, де вкласти кошти, заробітчанством не займалася

Невже тут так мало ІТ-шників. Чи серед ІТ багато працює на місцеві компанії, скажімо Приват? Невже тут так мало ІТ-шників. Чи серед ІТ багато працює на місцеві компанії, скажімо Приват? Дюрі-бачі

Повідомлень: 2799 З нами з: 29.07.22 Подякував: 517 раз. Подякували: 369 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 кві, 2024 13:21 Re: Еміграція, заробітчанство Розповідав тут про родичів, які їздили в Німеччину за допомогою. Схоже схемі скоро настане кінець: Німці вже заборонили знімати готівку із карток допомоги, тому закупились в магазині горілкою, яку потім перепродали в Україні. Тому за поїздку вийшло не 300, а трохи більше 200 євро.

А тепер попереджують, що скоро з них не можна буде купувати в звичайних магазинах, а тільки в деяких спеціальних (як наша е-підтримка на старті, напевно)... Дюрі-бачі

Повідомлень: 2799 З нами з: 29.07.22 Подякував: 517 раз. Подякували: 369 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 кві, 2024 13:59 Дюрі-бачі написав: Розповідав тут про родичів, які їздили в Німеччину за допомогою. Схоже схемі скоро настане кінець: Німці вже заборонили знімати готівку із карток допомоги, тому закупились в магазині горілкою, яку потім перепродали в Україні. Тому за поїздку вийшло не 300, а трохи більше 200 євро.

А тепер попереджують, що скоро з них не можна буде купувати в звичайних магазинах, а тільки в деяких спеціальних (як наша е-підтримка на старті, напевно)... Розповідав тут про родичів, які їздили в Німеччину за допомогою. Схоже схемі скоро настане кінець: Німці вже заборонили знімати готівку із карток допомоги, тому закупились в магазині горілкою, яку потім перепродали в Україні. Тому за поїздку вийшло не 300, а трохи більше 200 євро.А тепер попереджують, що скоро з них не можна буде купувати в звичайних магазинах, а тільки в деяких спеціальних (як наша е-підтримка на старті, напевно)...

Аккурат после вашего рассказа закрыли ))) теперь посредникам новые лазейки искать... Аккурат после вашего рассказа закрыли ))) теперь посредникам новые лазейки искать... stm

Повідомлень: 4754 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 678 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 кві, 2024 14:05 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: що переважна більшість форумчан, яка думає, де вкласти кошти, заробітчанством не займалася що переважна більшість форумчан, яка думає, де вкласти кошти, заробітчанством не займалася

Невже тут так мало ІТ-шників. Чи серед ІТ багато працює на місцеві компанії, скажімо Приват? Невже тут так мало ІТ-шників. Чи серед ІТ багато працює на місцеві компанії, скажімо Приват?

я забув, що ви ІТ дорівнюєте до заробітчанства. як на мене некоректно, це більше експорт послуг. а заробітчанство - це коли людина виїздить - це різні речі.



й все одно, переважна більшість форумчан гроші заробила й не в ІТ. мої знайомі ІТшники не надто цікавляться інвестиціями. вони витрачають час більше ефективно - на свою роботу. я забув, що ви ІТ дорівнюєте до заробітчанства. як на мене некоректно, це більше експорт послуг. а заробітчанство - це коли людина виїздить - це різні речі.й все одно, переважна більшість форумчан гроші заробила й не в ІТ. мої знайомі ІТшники не надто цікавляться інвестиціями. вони витрачають час більше ефективно - на свою роботу. Shaman

Повідомлень: 5848 З нами з: 29.09.19 Подякував: 568 раз. Подякували: 1382 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 кві, 2024 14:17 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: я забув, що ви ІТ дорівнюєте до заробітчанства. я забув, що ви ІТ дорівнюєте до заробітчанства.

Далеко не все ІТ - це заробітчанство, тільки аутстафф, аутсорс і робота на іноземні продуктові компанії.

Дехто ж на вітчизняні продуктові компанії працює, зокрема на банки, мобільні оператори. Є ІТ-шники навіть на держ. службі.



Shaman написав: а заробітчанство - це коли людина виїздить - це різні речі. а заробітчанство - це коли людина виїздить - це різні речі.

Для мене ключові ознаки заробітчанства 2:

1. Платить іноземний замовник, який потім використовує результати.

2. Гроші витрачаються в Україні.



Shaman написав: мої знайомі ІТ-шники не надто цікавляться інвестиціями. мої знайомі ІТ-шники не надто цікавляться інвестиціями. Дивно, дуже дивно. у всіх моїх знайомих ІТ-шників якраз голова почала боліти куди прилаштувати інвестиції. Це до 2022 все було просто: купити 2-3 квартири, збудувати дім, потім ще купити квартири... Далеко не все ІТ - це заробітчанство, тільки аутстафф, аутсорс і робота на іноземні продуктові компанії.Дехто ж на вітчизняні продуктові компанії працює, зокрема на банки, мобільні оператори. Є ІТ-шники навіть на держ. службі.Для мене ключові ознаки заробітчанства 2:1. Платить іноземний замовник, який потім використовує результати.2. Гроші витрачаються в Україні.Дивно, дуже дивно. у всіх моїх знайомих ІТ-шників якраз голова почала боліти куди прилаштувати інвестиції. Це до 2022 все було просто: купити 2-3 квартири, збудувати дім, потім ще купити квартири... Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 13 кві, 2024 14:23, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2799 З нами з: 29.07.22 Подякував: 517 раз. Подякували: 369 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 кві, 2024 14:21 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: я забув, що ви ІТ дорівнюєте до заробітчанства. я забув, що ви ІТ дорівнюєте до заробітчанства.

Далеко не все ІТ - це заробітчанство.

Дехто ж на вітчизняні продуктові компанії працює, зокрема на банки, мобільні оператори. Є ІТ-шники навіть на держ. службі. Далеко не все ІТ - це заробітчанство.Дехто ж на вітчизняні продуктові компанії працює, зокрема на банки, мобільні оператори. Є ІТ-шники навіть на держ. службі.

ІТ купа, але ви чомусь про них не кажете - бо про них в інеті не розповідають?



Нова пошта, Розетка, ба навіть АТБ. перші два без ІТ просто не можуть існувати. а магазини зараз теж використовують ІТ на повну. та великий сільносп без ІТ вже не працює.



ІТ я маю на увазі саме розробку програмного забезпечення на аутсорсі. а так майже весь бізнес має ІТ підрозділи. ІТ купа, але ви чомусь про них не кажете - бо про них в інеті не розповідають?Нова пошта, Розетка, ба навіть АТБ. перші два без ІТ просто не можуть існувати. а магазини зараз теж використовують ІТ на повну. та великий сільносп без ІТ вже не працює.ІТ я маю на увазі саме розробку програмного забезпечення на аутсорсі. а так майже весь бізнес має ІТ підрозділи. Shaman

Повідомлень: 5848 З нами з: 29.09.19 Подякував: 568 раз. Подякували: 1382 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 кві, 2024 14:23 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: а заробітчанство - це коли людина виїздить - це різні речі. а заробітчанство - це коли людина виїздить - це різні речі.

Для мене ключові ознаки заробітчанства 2:

1. Платить іноземний замовник, який потім використовує результати.

2. Гроші витрачаються в Україні. Для мене ключові ознаки заробітчанства 2:1. Платить іноземний замовник, який потім використовує результати.2. Гроші витрачаються в Україні.

для себе ви можете використовувати будь-які ознаки



а за такою ознакою сільгосп та металургія - теж заробітчанство. ні, це експорт. заробітчанство - це робота саме за кордоном для себе ви можете використовувати будь-які ознакиа за такою ознакою сільгосп та металургія - теж заробітчанство. ні, це експорт. заробітчанство - це робота саме за кордоном Shaman

Повідомлень: 5848 З нами з: 29.09.19 Подякував: 568 раз. Подякували: 1382 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 кві, 2024 14:26 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: мої знайомі ІТ-шники не надто цікавляться інвестиціями. мої знайомі ІТ-шники не надто цікавляться інвестиціями. Дивно, дуже дивно. у всіх моїх знайомих ІТ-шників якраз голова почала боліти куди прилаштувати інвестиції. Це до 2022 все було просто: купити 2-3 квартири, збудувати дім, потім ще купити квартири... Дивно, дуже дивно. у всіх моїх знайомих ІТ-шників якраз голова почала боліти куди прилаштувати інвестиції. Це до 2022 все було просто:

щось ви активно редагуєте



не так швидко, в ІТ не так багато заробляють, щоб оце так робити. за такою схемою - квартира та будинок, та й все щось ви активно редагуєтене так швидко, в ІТ не так багато заробляють, щоб оце так робити. за такою схемою - квартира та будинок, та й все Shaman

Повідомлень: 5848 З нами з: 29.09.19 Подякував: 568 раз. Подякували: 1382 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 кві, 2024 14:28 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: не так швидко, в ІТ не так багато заробляють, щоб оце так робити. за такою схемою - квартира та будинок, та й все не так швидко, в ІТ не так багато заробляють, щоб оце так робити. за такою схемою - квартира та будинок, та й все

Та ну, до війни квартира в Ужгороді коштувала з ремонтом 50k$. Для заробітчанина це 2 роки. Дім це вже років 5. Тобто 2-3 квартири і дім - це план на 10 років, ну ще треба років 2 додати на старт в індустрії...

Це я якраз описую практичні кейси знайомих, але далеко не всі витримують в такому режимі, зокрема я вже через пів року пішов шукати легших шляхів... Та ну, до війни квартира в Ужгороді коштувала з ремонтом 50k$. Для заробітчанина це 2 роки. Дім це вже років 5. Тобто 2-3 квартири і дім - це план на 10 років, ну ще треба років 2 додати на старт в індустрії...Це я якраз описую практичні кейси знайомих, але далеко не всі витримують в такому режимі, зокрема я вже через пів року пішов шукати легших шляхів... Дюрі-бачі

Повідомлень: 2799 З нами з: 29.07.22 Подякував: 517 раз. Подякували: 369 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2046204720482049 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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