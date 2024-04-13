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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2046204720482049
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 13:12

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:що переважна більшість форумчан, яка думає, де вкласти кошти, заробітчанством не займалася

Невже тут так мало ІТ-шників. Чи серед ІТ багато працює на місцеві компанії, скажімо Приват?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 13:21

Re: Еміграція, заробітчанство

Розповідав тут про родичів, які їздили в Німеччину за допомогою. Схоже схемі скоро настане кінець: Німці вже заборонили знімати готівку із карток допомоги, тому закупились в магазині горілкою, яку потім перепродали в Україні. Тому за поїздку вийшло не 300, а трохи більше 200 євро.
А тепер попереджують, що скоро з них не можна буде купувати в звичайних магазинах, а тільки в деяких спеціальних (як наша е-підтримка на старті, напевно)...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 13:59

  Дюрі-бачі написав:Розповідав тут про родичів, які їздили в Німеччину за допомогою. Схоже схемі скоро настане кінець: Німці вже заборонили знімати готівку із карток допомоги, тому закупились в магазині горілкою, яку потім перепродали в Україні. Тому за поїздку вийшло не 300, а трохи більше 200 євро.
А тепер попереджують, що скоро з них не можна буде купувати в звичайних магазинах, а тільки в деяких спеціальних (як наша е-підтримка на старті, напевно)...

Аккурат после вашего рассказа закрыли ))) теперь посредникам новые лазейки искать...
stm
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 14:05

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:що переважна більшість форумчан, яка думає, де вкласти кошти, заробітчанством не займалася

Невже тут так мало ІТ-шників. Чи серед ІТ багато працює на місцеві компанії, скажімо Приват?

я забув, що ви ІТ дорівнюєте до заробітчанства. як на мене некоректно, це більше експорт послуг. а заробітчанство - це коли людина виїздить - це різні речі.

й все одно, переважна більшість форумчан гроші заробила й не в ІТ. мої знайомі ІТшники не надто цікавляться інвестиціями. вони витрачають час більше ефективно - на свою роботу. :)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 14:17

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:я забув, що ви ІТ дорівнюєте до заробітчанства.

Далеко не все ІТ - це заробітчанство, тільки аутстафф, аутсорс і робота на іноземні продуктові компанії.
Дехто ж на вітчизняні продуктові компанії працює, зокрема на банки, мобільні оператори. Є ІТ-шники навіть на держ. службі.

  Shaman написав:а заробітчанство - це коли людина виїздить - це різні речі.

Для мене ключові ознаки заробітчанства 2:
1. Платить іноземний замовник, який потім використовує результати.
2. Гроші витрачаються в Україні.

  Shaman написав:мої знайомі ІТ-шники не надто цікавляться інвестиціями.
Дивно, дуже дивно. у всіх моїх знайомих ІТ-шників якраз голова почала боліти куди прилаштувати інвестиції. Це до 2022 все було просто: купити 2-3 квартири, збудувати дім, потім ще купити квартири...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 13 кві, 2024 14:23, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 14:21

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:я забув, що ви ІТ дорівнюєте до заробітчанства.

Далеко не все ІТ - це заробітчанство.
Дехто ж на вітчизняні продуктові компанії працює, зокрема на банки, мобільні оператори. Є ІТ-шники навіть на держ. службі.

ІТ купа, але ви чомусь про них не кажете - бо про них в інеті не розповідають? :D

Нова пошта, Розетка, ба навіть АТБ. перші два без ІТ просто не можуть існувати. а магазини зараз теж використовують ІТ на повну. та великий сільносп без ІТ вже не працює.

ІТ я маю на увазі саме розробку програмного забезпечення на аутсорсі. а так майже весь бізнес має ІТ підрозділи.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 14:23

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:а заробітчанство - це коли людина виїздить - це різні речі.

Для мене ключові ознаки заробітчанства 2:
1. Платить іноземний замовник, який потім використовує результати.
2. Гроші витрачаються в Україні.

для себе ви можете використовувати будь-які ознаки ;)

а за такою ознакою сільгосп та металургія - теж заробітчанство. ні, це експорт. заробітчанство - це робота саме за кордоном
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 14:26

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:мої знайомі ІТ-шники не надто цікавляться інвестиціями.
Дивно, дуже дивно. у всіх моїх знайомих ІТ-шників якраз голова почала боліти куди прилаштувати інвестиції. Це до 2022 все було просто: купити 2-3 квартири, збудувати дім, потім ще купити квартири...

щось ви активно редагуєте :D

не так швидко, в ІТ не так багато заробляють, щоб оце так робити. за такою схемою - квартира та будинок, та й все ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 14:28

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:не так швидко, в ІТ не так багато заробляють, щоб оце так робити. за такою схемою - квартира та будинок, та й все

Та ну, до війни квартира в Ужгороді коштувала з ремонтом 50k$. Для заробітчанина це 2 роки. Дім це вже років 5. Тобто 2-3 квартири і дім - це план на 10 років, ну ще треба років 2 додати на старт в індустрії...
Це я якраз описую практичні кейси знайомих, але далеко не всі витримують в такому режимі, зокрема я вже через пів року пішов шукати легших шляхів...
Дюрі-бачі
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