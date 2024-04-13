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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 13 кві, 2024 18:42
Еміграція, заробітчанство
News from Canada
За повідомленнями наших українців з Канади починає працювати відомий принцип «Хто не встиг - той запізнився»:
- кількість пільгових програм для українців скорочується, а в діючих підвищуються вимоги. Це правильно, канадці вже зрозуміли, що відбулася деяка імміграційна помилка: більшою мірою в Канаду прибули не «окраса нації» з України, а всі невдахи, які не знайшли себе в Польщі, Чехії та Італії. Звучить образливо, але гірка правда.
Окраса нації з відомих причин залишається в Україні.
- суттєво скорочено програму підтримки іноземців- студентів, які перебували в тимчасовому статусі: їм просто не видали візи для повернення після закінчення першого та другого курсів. Ну що ж: не всі студенти розумні, не трета було вилітати з Канади провідувати дівчат в своїх кущах та балках. Повідомляють, що канадські університети цим невдоволені, бо втрачають багато грошей (ціна навчання в університетах Канади орієнтовно С$ 20 000 або 15 500 USD). Це те, про що я писав ще рік тому: варто позбутися іржавих гаражів, нікому не потрібних дач, де вирощують колорадських жуків та три кривих огірка, та вкласти гроші в навчання дітей: найрозумніша інвестиція. Краще, ніж вкладення в квартири під оренду з метою вичавити останні гроші з українців-орендарів). Ну і з к.к.д. в 100%.
- як завжди, виграв активний та розумний: ті, хто приїхав першим, не гаяли часу та робили дві найважливіших речі: а) активно вивчали мову. Повідомляють, що мало було відвідувати безкоштовні мовні курси, це той випадок, коли не варто було економити гроші на репетиторів-носіїв мови. Здача екзамену давала можливість не тільки більш кращого працевлаштування, але і отримати додаткові умовні бали для отримання Виду на прожиття. Такі люди вже отримали чудову картку постійного резидента. б) незважаючи на важкі часом умови роботи - працювали, не «плигаючи» з місця на місце. Це теж головна умова отримання картки постійного резидента: стала постійна офіційна робота на одному і тому ж місці у одного і того ж роботодавця. Отримав картку: роби що хочеш: ти «на коні»!
До цього додалося розумне рішення не - вибачаюся - пертися із неосвіченою пикою в найдорожчі міста на кшталт Торонто або Ванкувера: «Вас тут не стояло!».
Скромніше треба було бути.
Нічого дивного: соціальний, економічний, та розумовий відбір. Завжди так було.
Як писав один античний поет:
«Там, де відступить найсміливіший, наполегливий та розумний все ж таки переможе!»
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Додано: Суб 13 кві, 2024 19:37
Shaman написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
що переважна більшість форумчан, яка думає, де вкласти кошти, заробітчанством не займалася
Невже тут так мало ІТ-шників. Чи серед ІТ багато працює на місцеві компанії, скажімо Приват?
я забув, що ви ІТ дорівнюєте до заробітчанства. як на мене некоректно, це більше експорт послуг
. а заробітчанство - це коли людина виїздить - це різні речі.
й все одно, переважна більшість форумчан гроші заробила й не в ІТ. мої знайомі ІТшники не надто цікавляться інвестиціями. вони витрачають час більше ефективно - на свою роботу.
І в якому моменті відбувається експорт послуг? Чистої води заробітчанство, тільки використовуючи можливість віддаленої праці. До речі, ІТ вистрілило в Україні завдяки дуже низьким зарплатам на внутрішньому ринку + низька податкова база. Ось і весь секрет успіху.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 20:02
BIGor написав: Shaman написав: Дюрі-бачі написав:
Невже тут так мало ІТ-шників. Чи серед ІТ багато працює на місцеві компанії, скажімо Приват?
я забув, що ви ІТ дорівнюєте до заробітчанства. як на мене некоректно, це більше експорт послуг
. а заробітчанство - це коли людина виїздить - це різні речі.
й все одно, переважна більшість форумчан гроші заробила й не в ІТ. мої знайомі ІТшники не надто цікавляться інвестиціями. вони витрачають час більше ефективно - на свою роботу.
І в якому моменті відбувається експорт послуг? Чистої води заробітчанство, тільки використовуючи можливість віддаленої праці. До речі, ІТ вистрілило в Україні завдяки дуже низьким зарплатам на внутрішньому ринку + низька податкова база. Ось і весь секрет успіху.
а що ж в Сомалі так погано з ІТ? й зп низька, й податків немає...
в першу чергу ІТ розвилося, бо достатній рівень підготовки спеціалістів. зп на рівні країни, що розвивається.
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Shaman
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Додано: Суб 13 кві, 2024 20:09
Shaman написав: BIGor написав:
І в якому моменті відбувається експорт послуг? Чистої води заробітчанство, тільки використовуючи можливість віддаленої праці. До речі, ІТ вистрілило в Україні завдяки дуже низьким зарплатам на внутрішньому ринку + низька податкова база. Ось і весь секрет успіху.
а що ж в Сомалі так погано з ІТ? й зп низька, й податків немає...
в першу чергу ІТ розвилося, бо достатній рівень підготовки спеціалістів. зп на рівні країни, що розвивається.
До чого тут висмикувати Сомалі? Візьміть основних наших конкурентів по ІТ - Індію - достатній рівень підготовки спеціалістів. зп на рівні країни, що розвивається.
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BIGor
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Додано: Суб 13 кві, 2024 20:13
BIGor написав: Shaman написав: BIGor написав:
І в якому моменті відбувається експорт послуг? Чистої води заробітчанство, тільки використовуючи можливість віддаленої праці. До речі, ІТ вистрілило в Україні завдяки дуже низьким зарплатам на внутрішньому ринку + низька податкова база. Ось і весь секрет успіху.
а що ж в Сомалі так погано з ІТ? й зп низька, й податків немає...
в першу чергу ІТ розвилося, бо достатній рівень підготовки спеціалістів. зп на рівні країни, що розвивається.
До чого тут висмикувати Сомалі? Візьміть основних наших конкурентів по ІТ - Індію - достатній рівень підготовки спеціалістів. зп на рівні країни, що розвивається.
в Індії є ще така річ, як англійська друга державна. я гадаю в тому числі в Індії такий аутсорс. й нам ще працювати й працювати щоб вийти з ними на рівень
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