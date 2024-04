Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2048204920502051> Додано: Суб 13 кві, 2024 18:42 Еміграція, заробітчанство



News from Canada



За повідомленнями наших українців з Канади починає працювати відомий принцип «Хто не встиг - той запізнився»:

- кількість пільгових програм для українців скорочується, а в діючих підвищуються вимоги. Це правильно, канадці вже зрозуміли, що відбулася деяка імміграційна помилка: більшою мірою в Канаду прибули не «окраса нації» з України, а всі невдахи, які не знайшли себе в Польщі, Чехії та Італії. Звучить образливо, але гірка правда.

Окраса нації з відомих причин залишається в Україні.

- суттєво скорочено програму підтримки іноземців- студентів, які перебували в тимчасовому статусі: їм просто не видали візи для повернення після закінчення першого та другого курсів. Ну що ж: не всі студенти розумні, не трета було вилітати з Канади провідувати дівчат в своїх кущах та балках. Повідомляють, що канадські університети цим невдоволені, бо втрачають багато грошей (ціна навчання в університетах Канади орієнтовно С$ 20 000 або 15 500 USD). Це те, про що я писав ще рік тому: варто позбутися іржавих гаражів, нікому не потрібних дач, де вирощують колорадських жуків та три кривих огірка, та вкласти гроші в навчання дітей: найрозумніша інвестиція. Краще, ніж вкладення в квартири під оренду з метою вичавити останні гроші з українців-орендарів). Ну і з к.к.д. в 100%.

- як завжди, виграв активний та розумний: ті, хто приїхав першим, не гаяли часу та робили дві найважливіших речі: а) активно вивчали мову. Повідомляють, що мало було відвідувати безкоштовні мовні курси, це той випадок, коли не варто було економити гроші на репетиторів-носіїв мови. Здача екзамену давала можливість не тільки більш кращого працевлаштування, але і отримати додаткові умовні бали для отримання Виду на прожиття. Такі люди вже отримали чудову картку постійного резидента. б) незважаючи на важкі часом умови роботи - працювали, не «плигаючи» з місця на місце. Це теж головна умова отримання картки постійного резидента: стала постійна офіційна робота на одному і тому ж місці у одного і того ж роботодавця. Отримав картку: роби що хочеш: ти «на коні»!

До цього додалося розумне рішення не - вибачаюся - пертися із неосвіченою пикою в найдорожчі міста на кшталт Торонто або Ванкувера: «Вас тут не стояло!».

Скромніше треба було бути.



Нічого дивного: соціальний, економічний, та розумовий відбір. Завжди так було.

Як писав один античний поет:

«Там, де відступить найсміливіший, наполегливий та розумний все ж таки переможе!» akurt

Повідомлень: 9577 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3560 раз. Подякували: 1255 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 кві, 2024 19:37 Shaman написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав: що переважна більшість форумчан, яка думає, де вкласти кошти, заробітчанством не займалася що переважна більшість форумчан, яка думає, де вкласти кошти, заробітчанством не займалася

Невже тут так мало ІТ-шників. Чи серед ІТ багато працює на місцеві компанії, скажімо Приват? Невже тут так мало ІТ-шників. Чи серед ІТ багато працює на місцеві компанії, скажімо Приват?

я забув, що ви ІТ дорівнюєте до заробітчанства. як на мене некоректно, це більше експорт послуг. а заробітчанство - це коли людина виїздить - це різні речі.



й все одно, переважна більшість форумчан гроші заробила й не в ІТ. мої знайомі ІТшники не надто цікавляться інвестиціями. вони витрачають час більше ефективно - на свою роботу. я забув, що ви ІТ дорівнюєте до заробітчанства. як на мене некоректно,. а заробітчанство - це коли людина виїздить - це різні речі.й все одно, переважна більшість форумчан гроші заробила й не в ІТ. мої знайомі ІТшники не надто цікавляться інвестиціями. вони витрачають час більше ефективно - на свою роботу.

І в якому моменті відбувається експорт послуг? Чистої води заробітчанство, тільки використовуючи можливість віддаленої праці. До речі, ІТ вистрілило в Україні завдяки дуже низьким зарплатам на внутрішньому ринку + низька податкова база. Ось і весь секрет успіху. BIGor

Повідомлень: 8838 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1323 раз. Подякували: 1729 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 кві, 2024 20:02 BIGor написав: Shaman написав: Дюрі-бачі написав: Невже тут так мало ІТ-шників. Чи серед ІТ багато працює на місцеві компанії, скажімо Приват? Невже тут так мало ІТ-шників. Чи серед ІТ багато працює на місцеві компанії, скажімо Приват?

я забув, що ви ІТ дорівнюєте до заробітчанства. як на мене некоректно, це більше експорт послуг. а заробітчанство - це коли людина виїздить - це різні речі.



й все одно, переважна більшість форумчан гроші заробила й не в ІТ. мої знайомі ІТшники не надто цікавляться інвестиціями. вони витрачають час більше ефективно - на свою роботу. я забув, що ви ІТ дорівнюєте до заробітчанства. як на мене некоректно,. а заробітчанство - це коли людина виїздить - це різні речі.й все одно, переважна більшість форумчан гроші заробила й не в ІТ. мої знайомі ІТшники не надто цікавляться інвестиціями. вони витрачають час більше ефективно - на свою роботу.

І в якому моменті відбувається експорт послуг? Чистої води заробітчанство, тільки використовуючи можливість віддаленої праці. До речі, ІТ вистрілило в Україні завдяки дуже низьким зарплатам на внутрішньому ринку + низька податкова база. Ось і весь секрет успіху. І в якому моменті відбувається експорт послуг? Чистої води заробітчанство, тільки використовуючи можливість віддаленої праці. До речі, ІТ вистрілило в Україні завдяки дуже низьким зарплатам на внутрішньому ринку + низька податкова база. Ось і весь секрет успіху.

а що ж в Сомалі так погано з ІТ? й зп низька, й податків немає...



а що ж в Сомалі так погано з ІТ? й зп низька, й податків немає...

в першу чергу ІТ розвилося, бо достатній рівень підготовки спеціалістів. зп на рівні країни, що розвивається. Shaman

Повідомлень: 5853 З нами з: 29.09.19 Подякував: 568 раз. Подякували: 1382 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 кві, 2024 20:09 Shaman написав: BIGor написав: І в якому моменті відбувається експорт послуг? Чистої води заробітчанство, тільки використовуючи можливість віддаленої праці. До речі, ІТ вистрілило в Україні завдяки дуже низьким зарплатам на внутрішньому ринку + низька податкова база. Ось і весь секрет успіху. І в якому моменті відбувається експорт послуг? Чистої води заробітчанство, тільки використовуючи можливість віддаленої праці. До речі, ІТ вистрілило в Україні завдяки дуже низьким зарплатам на внутрішньому ринку + низька податкова база. Ось і весь секрет успіху.

а що ж в Сомалі так погано з ІТ? й зп низька, й податків немає...



в першу чергу ІТ розвилося, бо достатній рівень підготовки спеціалістів. зп на рівні країни, що розвивається. а що ж в Сомалі так погано з ІТ? й зп низька, й податків немає...в першу чергу ІТ розвилося, бо

До чого тут висмикувати Сомалі? Візьміть основних наших конкурентів по ІТ - Індію - BIGor

Повідомлень: 8838 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1323 раз. Подякували: 1729 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 кві, 2024 20:13 BIGor написав: Shaman написав: BIGor написав: І в якому моменті відбувається експорт послуг? Чистої води заробітчанство, тільки використовуючи можливість віддаленої праці. До речі, ІТ вистрілило в Україні завдяки дуже низьким зарплатам на внутрішньому ринку + низька податкова база. Ось і весь секрет успіху. І в якому моменті відбувається експорт послуг? Чистої води заробітчанство, тільки використовуючи можливість віддаленої праці. До речі, ІТ вистрілило в Україні завдяки дуже низьким зарплатам на внутрішньому ринку + низька податкова база. Ось і весь секрет успіху.

а що ж в Сомалі так погано з ІТ? й зп низька, й податків немає...



в першу чергу ІТ розвилося, бо достатній рівень підготовки спеціалістів. зп на рівні країни, що розвивається. а що ж в Сомалі так погано з ІТ? й зп низька, й податків немає...в першу чергу ІТ розвилося, бо

До чого тут висмикувати Сомалі? Візьміть основних наших конкурентів по ІТ - Індію - достатній рівень підготовки спеціалістів. зп на рівні країни, що розвивається. До чого тут висмикувати Сомалі? Візьміть основних наших конкурентів по ІТ - Індію -

в Індії є ще така річ, як англійська друга державна. я гадаю в тому числі в Індії такий аутсорс. й нам ще працювати й працювати щоб вийти з ними на рівень Shaman

Повідомлень: 5853 З нами з: 29.09.19 Подякував: 568 раз. Подякували: 1382 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 кві, 2024 21:05 Shaman написав: BIGor написав: До чого тут висмикувати Сомалі? Візьміть основних наших конкурентів по ІТ - Індію - достатній рівень підготовки спеціалістів. зп на рівні країни, що розвивається. До чого тут висмикувати Сомалі? Візьміть основних наших конкурентів по ІТ - Індію -

в Індії є ще така річ, як англійська друга державна. я гадаю в тому числі в Індії такий аутсорс. й нам ще працювати й працювати щоб вийти з ними на рівень в Індії є ще така річ, як англійська друга державна. я гадаю в тому числі в Індії такий аутсорс. й нам ще працювати й працювати щоб вийти з ними на рівень

Оце перл, індійська англійська максимум В1, який там рівень? Посередня людина за рік-два вийде на цей рівень. А от з мовами програмування і іншою технічною експертизою у індусів дуже великі прогалини. BIGor

Додано: Суб 13 кві, 2024 21:14 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: А от з мовами програмування і іншою технічною експертизою у індусів дуже великі прогалини.

Серйозно? Індія в 15 разів більше аутсорсить, ніж Україна.

Та й чисто статистично: серед 1,5 млрд. населення більше талановитих, ніж серед 30 млн.

BIGor написав: індійська англійська максимум В1 індійська англійська максимум В1

Серйозно? Індія в 15 разів більше аутсорсить, ніж Україна.

Та й чисто статистично: серед 1,5 млрд. населення більше талановитих, ніж серед 30 млн.

BIGor написав: індійська англійська максимум В1

О_о це як сказати, що в Українців москальска мова гірша, ніж в таджиків... Дюрі-бачі

Додано: Суб 13 кві, 2024 21:23 Одне з найбільших опудал на цьому форумі - це так зване "Кредитне рабство".

Вчені світу досі не визначили, що це таке.

На сьогодні з"ясовано, що такого терміну немає в творах ні Карла Маркса, ні таких відомих економістів, як Ірма Адельман, Волтер Айзард, Армен Алчіан, Вільям Баумол, Джо Бейн, Гері Беккер, Абрам Бергсон, Артур Бернс, Кеннет Боулдінг, Самуель Боулз, Джеймс Б'юкенен. Джейкоб Вайнер.

Існує виключно на цій гілці цього форуму.



Є обґрунтована підозра, що принаймні половина із зазначених вище науковців-економістів користувалася грошима батьків, а інша половина - брала кредити на навчання в банках - так звані "Студентські кредити".

В США вони видаються за зниженою відсотковою ставкою над термін в 20 років.

На цій гілці лунали заяви від людей, які ніколи в житті не мали цих студентських кредитів, що якщо шукати найбільше зло в світі, то це - "Студентський кредит", бо він відкриває шлях молодій людині до знань, освіти, наданню людству користі та забезпеченого у подальшому житті.

Як боротися із "Студентським кредитом"?

Варіант 1 - не отримувати його.

За варіантом 2 пішли в США: адміністрація Джо Байдена зробила ще один крок щодо боргів по студентських кредитах і оголосила, що скасує ще $7,4 млрд боргу 277 тис. осіб.



Адміністрація Байдена поступово пробачила 153 мільярди доларів кредитних боргів 4 мільйонам людей (!) за останні 4 роки президентства.



Блін, я ж писав на днях, що один у минулому у студент - закінчив університет 4,5 роки тому - купив в кредит будинок за 1,3 мільйони доларів США в місті Сан Дієго (південь Каліфорнії).

Тепер все стало зрозумілим.

Він навчався за студентським кредитом (загальна сума близько 200 000 доларів США - скільки грошей разом із відсотками - я не знаю, питати було не зручно) під гарантії його дядька, який мешкав вже більше 10 років в місті Лос Анджелес.



Ось таке воно - опудало, яким лякають білих та пухнастих на цьому форумі... akurt

Додано: Суб 13 кві, 2024 21:28 Re: Еміграція, заробітчанство Весь ширпотребний аутсорс з часом перенесуть до Індії.

В ЄС\Україні залишиться більш преміальний сегмент типу ШІ чи сапорт локальних бізнесів

вектори розвитку України та Індії різнонаправлені.

Зараз в Індії є власна космічна програма, власні МБР. Вони швидко доженуть українське ІТ по якості, безмежне людське поле для інтелектуальної селекції, а з часом, може, і підуть далі. fox767676

fox767676 написав: Весь ширпотребний аутсорс з часом перенесуть до Індії.

Хм... Для цього потрібно, щоби було КОМУ переносити. В смислі хто там такий дурень, що буде залишатися в індійському селі та чекати на "козирну роботу".

Натомість:

Indians have come to make up the third-largest group of undocumented immigrants in the United States, according to the Pew Research Center's 2021 estimates, which put the number of such Indians at 725,000.

За повідомленнями з Канади Уряд занепокоєний сотнями тисяч емігрантів з Індії...

Хм... Для цього потрібно, щоби було КОМУ переносити. В смислі хто там такий дурень, що буде залишатися в індійському селі та чекати на "козирну роботу".

Натомість:

Indians have come to make up the third-largest group of undocumented immigrants in the United States, according to the Pew Research Center's 2021 estimates, which put the number of such Indians at 725,000.

За повідомленнями з Канади Уряд занепокоєний сотнями тисяч емігрантів з Індії...

Щось не хочуть вони сидіти та чекати роботу в штаті Керала... Хоча і південь... і кокосові пальми, і море, і океан... і "аутсорс"... akurt

