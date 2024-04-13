|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 13 кві, 2024 21:48
akurt
індійців на всіх вистачить
Серед індійських мігрантів - багато успішних - Сунак, Рамасвами, Хейлі, в Канаді
міністри.
Серед ІТ менеджменту в міжнародних компаніях їх теж багато і вони будуть лобіювати свою Індію. Переглядав склад польських офісів - достатньо індійців, з самих різних їх штатів.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 1383
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 296 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 13 кві, 2024 21:54
fox767676 написав:
Переглядав склад польських офісів - достатньо індійців, з самих різних їх штатів.
Ну я про це скажу: склад польських офісів: індійці...
Не хочуть вони кокосове молоко пити... і слонів годувати бананами...
P.S. Ріші Сунак має таке ж відношення до Індії, як я до Китаю: він народився у Великій Британії.
Рамасвамі народився в США... як і Нікі Хейлі...
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 13 кві, 2024 21:56, всього редагувалось 1 раз.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 9577
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3560 раз.
- Подякували: 1255 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 13 кві, 2024 21:55
akurt написав:
Еміграція, заробітчанство
News from Canada
За повідомленнями наших українців з Канади починає працювати відомий принцип «Хто не встиг - той запізнився»:
- кількість пільгових програм для українців скорочується, а в діючих підвищуються вимоги. Це правильно, канадці вже зрозуміли, що відбулася деяка імміграційна помилка: більшою мірою в Канаду прибули не «окраса нації» з України, а всі невдахи, які не знайшли себе в Польщі, Чехії та Італії. Звучить образливо, але гірка правда.
Окраса нації з відомих причин залишається в Україні.
- суттєво скорочено програму підтримки іноземців- студентів, які перебували в тимчасовому статусі: їм просто не видали візи для повернення після закінчення першого та другого курсів. Ну що ж: не всі студенти розумні, не трета було вилітати з Канади провідувати дівчат в своїх кущах та балках. Повідомляють, що канадські університети цим невдоволені, бо втрачають багато грошей (ціна навчання в університетах Канади орієнтовно С$ 20 000 або 15 500 USD). Це те, про що я писав ще рік тому: варто позбутися іржавих гаражів, нікому не потрібних дач, де вирощують колорадських жуків та три кривих огірка, та вкласти гроші в навчання дітей: найрозумніша інвестиція. Краще, ніж вкладення в квартири під оренду з метою вичавити останні гроші з українців-орендарів). Ну і з к.к.д. в 100%.
- як завжди, виграв активний та розумний: ті, хто приїхав першим, не гаяли часу та робили дві найважливіших речі: а) активно вивчали мову. Повідомляють, що мало було відвідувати безкоштовні мовні курси, це той випадок, коли не варто було економити гроші на репетиторів-носіїв мови. Здача екзамену давала можливість не тільки більш кращого працевлаштування, але і отримати додаткові умовні бали для отримання Виду на прожиття. Такі люди вже отримали чудову картку постійного резидента. б) незважаючи на важкі часом умови роботи - працювали, не «плигаючи» з місця на місце. Це теж головна умова отримання картки постійного резидента: стала постійна офіційна робота на одному і тому ж місці у одного і того ж роботодавця. Отримав картку: роби що хочеш: ти «на коні»!
До цього додалося розумне рішення не - вибачаюся - пертися із неосвіченою пикою в найдорожчі міста на кшталт Торонто або Ванкувера: «Вас тут не стояло!».
Скромніше треба було бути.
Нічого дивного: соціальний, економічний, та розумовий відбір. Завжди так було.
Як писав один античний поет:
«Там, де відступить найсміливіший, наполегливий та розумний все ж таки переможе!»
Я не специалист, но судя по влогу девочки из Голой Пристани (ныне оккупированная часть Херсонской области), которая сейчас в Калгари, работодателя менять можно. Нельзя менять специальность. То есть, если она с мужем начали работать as a cook, то до получения PR вынуждены работать по этой-же специальности, но они уже 3-х работодателей поменяли. Это-же не крепостное право.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 16478
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8313 раз.
- Подякували: 5178 раз.
-
- Профіль
-
4
3
3
Додано: Суб 13 кві, 2024 21:59
akurt написав:
Ну я про це скажу: склад польських офісів: індійці...
Не хочуть вони кокосове молоко пити... і слонів годувати бананами...
Ну раз цивілізовані білі люди не впораються з 2 дітьми на родину, то індуси допоможуть...
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2802
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 517 раз.
- Подякували: 373 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt
, Дюрі-бачі
і 10 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|