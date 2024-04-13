RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2048204920502051
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 21:48

akurt

індійців на всіх вистачить
Серед індійських мігрантів - багато успішних - Сунак, Рамасвами, Хейлі, в Канаді
міністри.
Серед ІТ менеджменту в міжнародних компаніях їх теж багато і вони будуть лобіювати свою Індію. Переглядав склад польських офісів - достатньо індійців, з самих різних їх штатів.
fox767676
 
Повідомлень: 1383
З нами з: 13.06.20
Подякував: 296 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 21:54

  fox767676 написав:Переглядав склад польських офісів - достатньо індійців, з самих різних їх штатів.

Ну я про це скажу: склад польських офісів: індійці...
Не хочуть вони кокосове молоко пити... і слонів годувати бананами...

P.S. Ріші Сунак має таке ж відношення до Індії, як я до Китаю: він народився у Великій Британії.
Рамасвамі народився в США... як і Нікі Хейлі...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 13 кві, 2024 21:56, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9577
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3560 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 21:55

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

News from Canada

За повідомленнями наших українців з Канади починає працювати відомий принцип «Хто не встиг - той запізнився»:
- кількість пільгових програм для українців скорочується, а в діючих підвищуються вимоги. Це правильно, канадці вже зрозуміли, що відбулася деяка імміграційна помилка: більшою мірою в Канаду прибули не «окраса нації» з України, а всі невдахи, які не знайшли себе в Польщі, Чехії та Італії. Звучить образливо, але гірка правда.
Окраса нації з відомих причин залишається в Україні.
- суттєво скорочено програму підтримки іноземців- студентів, які перебували в тимчасовому статусі: їм просто не видали візи для повернення після закінчення першого та другого курсів. Ну що ж: не всі студенти розумні, не трета було вилітати з Канади провідувати дівчат в своїх кущах та балках. Повідомляють, що канадські університети цим невдоволені, бо втрачають багато грошей (ціна навчання в університетах Канади орієнтовно С$ 20 000 або 15 500 USD). Це те, про що я писав ще рік тому: варто позбутися іржавих гаражів, нікому не потрібних дач, де вирощують колорадських жуків та три кривих огірка, та вкласти гроші в навчання дітей: найрозумніша інвестиція. Краще, ніж вкладення в квартири під оренду з метою вичавити останні гроші з українців-орендарів). Ну і з к.к.д. в 100%.
- як завжди, виграв активний та розумний: ті, хто приїхав першим, не гаяли часу та робили дві найважливіших речі: а) активно вивчали мову. Повідомляють, що мало було відвідувати безкоштовні мовні курси, це той випадок, коли не варто було економити гроші на репетиторів-носіїв мови. Здача екзамену давала можливість не тільки більш кращого працевлаштування, але і отримати додаткові умовні бали для отримання Виду на прожиття. Такі люди вже отримали чудову картку постійного резидента. б) незважаючи на важкі часом умови роботи - працювали, не «плигаючи» з місця на місце. Це теж головна умова отримання картки постійного резидента: стала постійна офіційна робота на одному і тому ж місці у одного і того ж роботодавця. Отримав картку: роби що хочеш: ти «на коні»!
До цього додалося розумне рішення не - вибачаюся - пертися із неосвіченою пикою в найдорожчі міста на кшталт Торонто або Ванкувера: «Вас тут не стояло!».
Скромніше треба було бути.

Нічого дивного: соціальний, економічний, та розумовий відбір. Завжди так було.
Як писав один античний поет:
«Там, де відступить найсміливіший, наполегливий та розумний все ж таки переможе!»


Я не специалист, но судя по влогу девочки из Голой Пристани (ныне оккупированная часть Херсонской области), которая сейчас в Калгари, работодателя менять можно. Нельзя менять специальность. То есть, если она с мужем начали работать as a cook, то до получения PR вынуждены работать по этой-же специальности, но они уже 3-х работодателей поменяли. Это-же не крепостное право.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16478
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8313 раз.
Подякували: 5178 раз.
 
Профіль
4
3
3
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 21:59

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Ну я про це скажу: склад польських офісів: індійці...
Не хочуть вони кокосове молоко пити... і слонів годувати бананами...

Ну раз цивілізовані білі люди не впораються з 2 дітьми на родину, то індуси допоможуть...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2802
З нами з: 29.07.22
Подякував: 517 раз.
Подякували: 373 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2048204920502051
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Дюрі-бачі і 10 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.