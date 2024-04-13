Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
індійців на всіх вистачить Серед індійських мігрантів - багато успішних - Сунак, Рамасвами, Хейлі, в Канаді міністри. Серед ІТ менеджменту в міжнародних компаніях їх теж багато і вони будуть лобіювати свою Індію. Переглядав склад польських офісів - достатньо індійців, з самих різних їх штатів.
За повідомленнями наших українців з Канади починає працювати відомий принцип «Хто не встиг - той запізнився»: - кількість пільгових програм для українців скорочується, а в діючих підвищуються вимоги. Це правильно, канадці вже зрозуміли, що відбулася деяка імміграційна помилка: більшою мірою в Канаду прибули не «окраса нації» з України, а всі невдахи, які не знайшли себе в Польщі, Чехії та Італії. Звучить образливо, але гірка правда. Окраса нації з відомих причин залишається в Україні. - суттєво скорочено програму підтримки іноземців- студентів, які перебували в тимчасовому статусі: їм просто не видали візи для повернення після закінчення першого та другого курсів. Ну що ж: не всі студенти розумні, не трета було вилітати з Канади провідувати дівчат в своїх кущах та балках. Повідомляють, що канадські університети цим невдоволені, бо втрачають багато грошей (ціна навчання в університетах Канади орієнтовно С$ 20 000 або 15 500 USD). Це те, про що я писав ще рік тому: варто позбутися іржавих гаражів, нікому не потрібних дач, де вирощують колорадських жуків та три кривих огірка, та вкласти гроші в навчання дітей: найрозумніша інвестиція. Краще, ніж вкладення в квартири під оренду з метою вичавити останні гроші з українців-орендарів). Ну і з к.к.д. в 100%. - як завжди, виграв активний та розумний: ті, хто приїхав першим, не гаяли часу та робили дві найважливіших речі: а) активно вивчали мову. Повідомляють, що мало було відвідувати безкоштовні мовні курси, це той випадок, коли не варто було економити гроші на репетиторів-носіїв мови. Здача екзамену давала можливість не тільки більш кращого працевлаштування, але і отримати додаткові умовні бали для отримання Виду на прожиття. Такі люди вже отримали чудову картку постійного резидента. б) незважаючи на важкі часом умови роботи - працювали, не «плигаючи» з місця на місце. Це теж головна умова отримання картки постійного резидента: стала постійна офіційна робота на одному і тому ж місці у одного і того ж роботодавця. Отримав картку: роби що хочеш: ти «на коні»! До цього додалося розумне рішення не - вибачаюся - пертися із неосвіченою пикою в найдорожчі міста на кшталт Торонто або Ванкувера: «Вас тут не стояло!». Скромніше треба було бути.
Нічого дивного: соціальний, економічний, та розумовий відбір. Завжди так було. Як писав один античний поет: «Там, де відступить найсміливіший, наполегливий та розумний все ж таки переможе!»
Я не специалист, но судя по влогу девочки из Голой Пристани (ныне оккупированная часть Херсонской области), которая сейчас в Калгари, работодателя менять можно. Нельзя менять специальность. То есть, если она с мужем начали работать as a cook, то до получения PR вынуждены работать по этой-же специальности, но они уже 3-х работодателей поменяли. Это-же не крепостное право.
akurt написав:Одне з найбільших опудал на цьому форумі - це так зване "Кредитне рабство". Вчені світу досі не визначили, що це таке. На сьогодні з"ясовано, що такого терміну немає в творах ні Карла Маркса, ні таких відомих економістів, як Ірма Адельман, Волтер Айзард, Армен Алчіан, Вільям Баумол, Джо Бейн, Гері Беккер, Абрам Бергсон, Артур Бернс, Кеннет Боулдінг, Самуель Боулз, Джеймс Б'юкенен. Джейкоб Вайнер. ...
я звичайно розумію, що добре вміти користуватися пошуковими системами. вони навіть підкажуть, де є 100 великих економістів після Кейнса за версією Марка Блауга. Але прикол в тому, що вони там у алфавітному порядку, тому про жодного з них я не чув, чесно кажу.
тоді треба було сказати про Гаєка чи фон Мізеса, Леонтьєва чи Кузнеця (який до речі походить з України) чи хоча б про Мілтона Фрідмана, якщо ви прихильник вільного ринку.
до речі, батько Кузнеця теж емігрував до США. причому теж за унікальною схемою, rjkz буде цікаво ознайомиться
upd цікаво, що в цьому списку знайшов другу людину, яка походить з України. але таки національність - так
akurt написав:P.S. Ріші Сунак має таке ж відношення до Індії, як я до Китаю: він народився у Великій Британії. Рамасвамі народився в США... як і Нікі Хейлі...
індійці мешкають в Великобританії\США всже сотні років владу почали отримувати останні 10 часи швидко змінюються 40 років негрів на MTV не бажали крутити, М.джексон під білого фарбувався Релігії свої Індійці зберігають,бачив в Атланті їх Храм. Будуть лобіювати батьківщину предків
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