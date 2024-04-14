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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2049205020512052
Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 07:40

  Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:А от з мовами програмування і іншою технічною експертизою у індусів дуже великі прогалини.

Серйозно? Індія в 15 разів більше аутсорсить, ніж Україна.
Та й чисто статистично: серед 1,5 млрд. населення більше талановитих, ніж серед 30 млн

Статистично Джамшут і Ровшан роблять в день 5 підвіконня які потім треба перероблювати, а український робочий 1 підвіконня, але гарної якості. То Равшан і Джамшут кращі робітники?
Про кількість талановитих людей - скажіть це жінкам Афганістану, Ірану чи Єгипту. Люди банально читати не вміють.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 07:48

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Shaman написав:в Індії є ще така річ, як англійська друга державна. я гадаю в тому числі в Індії такий аутсорс. й нам ще працювати й працювати щоб вийти з ними на рівень :)

:mrgreen: Оце перл, індійська англійська максимум В1, який там рівень? Посередня людина за рік-два вийде на цей рівень. А от з мовами програмування і іншою технічною експертизою у індусів дуже великі прогалини.
Дурниці. Індійці в більшості англійську вважають рідною, а себе - носіями. В них вельми специфічна вимова, але говорять вони вільно і ніяких особливих проблем у спілкуванні з тими ж американцями в них немає.
І щодо експертизи тут теж багато стереотипів, в них чимало дуже грамотних спеціалістів, і до кількості продуктів "індійського" походження на ринку нам нажаль теж далеко.

Їх англійська - така що коли вони щось кажуть - як висирають слова. Одиниці тільки щось вміють грамотно спілкуватись. Одиниці також вміють програмувати. Іші просто пишуть багато коду :D Кількість - це не якість. Джамшут підтвердить. Історії як індуси завалили дороговартісний проект - дуже поширені.
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 08:04

Re: Еміграція, заробітчанство

Зараз одне питання - чи будуть ізраїльтяни розносити іранські НПЗ?
Чи буде США оголошувати стурбованість із цього приводу?
Denik
 
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  #<1 ... 2049205020512052
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