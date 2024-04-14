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#<1 ... 2049205020512052 Додано: Нед 14 кві, 2024 07:40 Дюрі-бачі написав: BIGor написав: А от з мовами програмування і іншою технічною експертизою у індусів дуже великі прогалини. А от з мовами програмування і іншою технічною експертизою у індусів дуже великі прогалини.

Серйозно? Індія в 15 разів більше аутсорсить, ніж Україна.

Та й чисто статистично: серед 1,5 млрд. населення більше талановитих, ніж серед 30 млн Серйозно? Індія в 15 разів більше аутсорсить, ніж Україна.Та й чисто статистично: серед 1,5 млрд. населення більше талановитих, ніж серед 30 млн

Статистично Джамшут і Ровшан роблять в день 5 підвіконня які потім треба перероблювати, а український робочий 1 підвіконня, але гарної якості. То Равшан і Джамшут кращі робітники?

Про кількість талановитих людей - скажіть це жінкам Афганістану, Ірану чи Єгипту. Люди банально читати не вміють. Статистично Джамшут і Ровшан роблять в день 5 підвіконня які потім треба перероблювати, а український робочий 1 підвіконня, але гарної якості. То Равшан і Джамшут кращі робітники?Про кількість талановитих людей - скажіть це жінкам Афганістану, Ірану чи Єгипту. Люди банально читати не вміють. BIGor

Повідомлень: 8840 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1323 раз. Подякували: 1729 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 кві, 2024 07:48 Faceless написав: BIGor написав: Shaman написав: в Індії є ще така річ, як англійська друга державна. я гадаю в тому числі в Індії такий аутсорс. й нам ще працювати й працювати щоб вийти з ними на рівень в Індії є ще така річ, як англійська друга державна. я гадаю в тому числі в Індії такий аутсорс. й нам ще працювати й працювати щоб вийти з ними на рівень

Оце перл, індійська англійська максимум В1, який там рівень? Посередня людина за рік-два вийде на цей рівень. А от з мовами програмування і іншою технічною експертизою у індусів дуже великі прогалини. Оце перл, індійська англійська максимум В1, який там рівень? Посередня людина за рік-два вийде на цей рівень. А от з мовами програмування і іншою технічною експертизою у індусів дуже великі прогалини. Дурниці. Індійці в більшості англійську вважають рідною, а себе - носіями. В них вельми специфічна вимова, але говорять вони вільно і ніяких особливих проблем у спілкуванні з тими ж американцями в них немає.

І щодо експертизи тут теж багато стереотипів, в них чимало дуже грамотних спеціалістів, і до кількості продуктів "індійського" походження на ринку нам нажаль теж далеко. Дурниці. Індійці в більшості англійську вважають рідною, а себе - носіями. В них вельми специфічна вимова, але говорять вони вільно і ніяких особливих проблем у спілкуванні з тими ж американцями в них немає.І щодо експертизи тут теж багато стереотипів, в них чимало дуже грамотних спеціалістів, і до кількості продуктів "індійського" походження на ринку нам нажаль теж далеко.

Їх англійська - така що коли вони щось кажуть - як висирають слова. Одиниці тільки щось вміють грамотно спілкуватись. Одиниці також вміють програмувати. Іші просто пишуть багато коду Кількість - це не якість. Джамшут підтвердить. Історії як індуси завалили дороговартісний проект - дуже поширені. Їх англійська - така що коли вони щось кажуть - як висирають слова. Одиниці тільки щось вміють грамотно спілкуватись. Одиниці також вміють програмувати. Іші просто пишуть багато кодуКількість - це не якість. Джамшут підтвердить. Історії як індуси завалили дороговартісний проект - дуже поширені. BIGor

Повідомлень: 8840 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1323 раз. Подякували: 1729 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 кві, 2024 08:04 Re: Еміграція, заробітчанство Зараз одне питання - чи будуть ізраїльтяни розносити іранські НПЗ?

Чи буде США оголошувати стурбованість із цього приводу? Denik Повідомлень: 3081 З нами з: 23.02.09 Подякував: 636 раз. Подякували: 1115 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2049205020512052 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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