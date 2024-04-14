Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2050205120522053> Додано: Нед 14 кві, 2024 07:40 Дюрі-бачі написав: BIGor написав: А от з мовами програмування і іншою технічною експертизою у індусів дуже великі прогалини. А от з мовами програмування і іншою технічною експертизою у індусів дуже великі прогалини.

Серйозно? Індія в 15 разів більше аутсорсить, ніж Україна.

Та й чисто статистично: серед 1,5 млрд. населення більше талановитих, ніж серед 30 млн Серйозно? Індія в 15 разів більше аутсорсить, ніж Україна.Та й чисто статистично: серед 1,5 млрд. населення більше талановитих, ніж серед 30 млн

Статистично Джамшут і Ровшан роблять в день 5 підвіконня які потім треба перероблювати, а український робочий 1 підвіконня, але гарної якості. То Равшан і Джамшут кращі робітники?

Про кількість талановитих людей - скажіть це жінкам Афганістану, Ірану чи Єгипту. Люди банально читати не вміють. Статистично Джамшут і Ровшан роблять в день 5 підвіконня які потім треба перероблювати, а український робочий 1 підвіконня, але гарної якості. То Равшан і Джамшут кращі робітники?Про кількість талановитих людей - скажіть це жінкам Афганістану, Ірану чи Єгипту. Люди банально читати не вміють. BIGor

Повідомлень: 8840 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1323 раз. Подякували: 1729 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 кві, 2024 07:48 Faceless написав: BIGor написав: Shaman написав: в Індії є ще така річ, як англійська друга державна. я гадаю в тому числі в Індії такий аутсорс. й нам ще працювати й працювати щоб вийти з ними на рівень в Індії є ще така річ, як англійська друга державна. я гадаю в тому числі в Індії такий аутсорс. й нам ще працювати й працювати щоб вийти з ними на рівень

Оце перл, індійська англійська максимум В1, який там рівень? Посередня людина за рік-два вийде на цей рівень. А от з мовами програмування і іншою технічною експертизою у індусів дуже великі прогалини. Оце перл, індійська англійська максимум В1, який там рівень? Посередня людина за рік-два вийде на цей рівень. А от з мовами програмування і іншою технічною експертизою у індусів дуже великі прогалини. Дурниці. Індійці в більшості англійську вважають рідною, а себе - носіями. В них вельми специфічна вимова, але говорять вони вільно і ніяких особливих проблем у спілкуванні з тими ж американцями в них немає.

І щодо експертизи тут теж багато стереотипів, в них чимало дуже грамотних спеціалістів, і до кількості продуктів "індійського" походження на ринку нам нажаль теж далеко. Дурниці. Індійці в більшості англійську вважають рідною, а себе - носіями. В них вельми специфічна вимова, але говорять вони вільно і ніяких особливих проблем у спілкуванні з тими ж американцями в них немає.І щодо експертизи тут теж багато стереотипів, в них чимало дуже грамотних спеціалістів, і до кількості продуктів "індійського" походження на ринку нам нажаль теж далеко.

Їх англійська - така що коли вони щось кажуть - як висирають слова. Одиниці тільки щось вміють грамотно спілкуватись. Одиниці також вміють програмувати. Іші просто пишуть багато коду Кількість - це не якість. Джамшут підтвердить. Історії як індуси завалили дороговартісний проект - дуже поширені. Їх англійська - така що коли вони щось кажуть - як висирають слова. Одиниці тільки щось вміють грамотно спілкуватись. Одиниці також вміють програмувати. Іші просто пишуть багато кодуКількість - це не якість. Джамшут підтвердить. Історії як індуси завалили дороговартісний проект - дуже поширені. BIGor

Повідомлень: 8840 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1323 раз. Подякували: 1729 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 кві, 2024 08:04 Re: Еміграція, заробітчанство Зараз одне питання - чи будуть ізраїльтяни розносити іранські НПЗ?

Чи буде США оголошувати стурбованість із цього приводу? Denik Повідомлень: 3081 З нами з: 23.02.09 Подякував: 636 раз. Подякували: 1115 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 кві, 2024 09:06 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Faceless написав: BIGor написав: [quote="5712190:Shaman"]

в Індії є ще така річ, як англійська друга державна. я гадаю в тому числі в Індії такий аутсорс. й нам ще працювати й працювати щоб вийти з ними на рівень [quote="5712190:Shaman"]в Індії є ще така річ, як англійська друга державна. я гадаю в тому числі в Індії такий аутсорс. й нам ще працювати й працювати щоб вийти з ними на рівень

Оце перл, індійська англійська максимум В1, який там рівень? Посередня людина за рік-два вийде на цей рівень. А от з мовами програмування і іншою технічною експертизою у індусів дуже великі прогалини. Оце перл, індійська англійська максимум В1, який там рівень? Посередня людина за рік-два вийде на цей рівень. А от з мовами програмування і іншою технічною експертизою у індусів дуже великі прогалини. Дурниці. Індійці в більшості англійську вважають рідною, а себе - носіями. В них вельми специфічна вимова, але говорять вони вільно і ніяких особливих проблем у спілкуванні з тими ж американцями в них немає.

І щодо експертизи тут теж багато стереотипів, в них чимало дуже грамотних спеціалістів, і до кількості продуктів "індійського" походження на ринку нам нажаль теж далеко. Дурниці. Індійці в більшості англійську вважають рідною, а себе - носіями. В них вельми специфічна вимова, але говорять вони вільно і ніяких особливих проблем у спілкуванні з тими ж американцями в них немає.І щодо експертизи тут теж багато стереотипів, в них чимало дуже грамотних спеціалістів, і до кількості продуктів "індійського" походження на ринку нам нажаль теж далеко.

Їх англійська - така що коли вони щось кажуть - як висирають слова. Одиниці тільки щось вміють грамотно спілкуватись. Одиниці також вміють програмувати. Іші просто пишуть багато коду Кількість - це не якість. Джамшут підтвердить. Історії як індуси завалили дороговартісний проект - дуже поширені.[/quote]Як багато індійців ви знаєте? Зі скількома працювали? Будувати стереотипи про цілу націю на основі дисримінаційних хохм в інтернеті - дуже далеко від об'єктивності.

Умовних "джамшутів" серед них багато, бо їх самих багато. При цьому косоруких і серед наших спеціалістів вистачає, і теж не всі сеньори-техліди.

Щодо їх вимови - ваше сприйняття - це не сприйняття носія мови. Особливості акценту і вимови не еквівалент поганого володіння мовою. Їх англійська - така що коли вони щось кажуть - як висирають слова. Одиниці тільки щось вміють грамотно спілкуватись. Одиниці також вміють програмувати. Іші просто пишуть багато кодуКількість - це не якість. Джамшут підтвердить. Історії як індуси завалили дороговартісний проект - дуже поширені.[/quote]Як багато індійців ви знаєте? Зі скількома працювали? Будувати стереотипи про цілу націю на основі дисримінаційних хохм в інтернеті - дуже далеко від об'єктивності.Умовних "джамшутів" серед них багато, бо їх самих багато. При цьому косоруких і серед наших спеціалістів вистачає, і теж не всі сеньори-техліди.Щодо їх вимови - ваше сприйняття - це не сприйняття носія мови. Особливості акценту і вимови не еквівалент поганого володіння мовою. Faceless

Модератор Повідомлень: 34770 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1443 раз. Подякували: 7972 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 кві, 2024 09:09 Дюрі-бачі написав: akurt в мене тільки одне запитання: навіщо цей будинок здавати за 5k в аренду? в мене тільки одне запитання: навіщо цей будинок здавати за 5k в аренду?

це такий бізнес,

може зменшення оподаткованого податку, може ще який профіт це такий бізнес,може зменшення оподаткованого податку, може ще який профіт flyman

Повідомлень: 34652 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1580 раз. Подякували: 2766 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 кві, 2024 09:21 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: я забув, що ви ІТ дорівнюєте до заробітчанства. я забув, що ви ІТ дорівнюєте до заробітчанства.

Далеко не все ІТ - це заробітчанство, тільки аутстафф, аутсорс і робота на іноземні продуктові компанії.

Дехто ж на вітчизняні продуктові компанії працює, зокрема на банки, мобільні оператори. Є ІТ-шники навіть на держ. службі.



Shaman написав: а заробітчанство - це коли людина виїздить - це різні речі. а заробітчанство - це коли людина виїздить - це різні речі.

Для мене ключові ознаки заробітчанства 2:

1. Платить іноземний замовник, який потім використовує результати.

2. Гроші витрачаються в Україні.



Shaman написав: мої знайомі ІТ-шники не надто цікавляться інвестиціями. мої знайомі ІТ-шники не надто цікавляться інвестиціями. Дивно, дуже дивно. у всіх моїх знайомих ІТ-шників якраз голова почала боліти куди прилаштувати інвестиції. Це до 2022 все було просто: купити 2-3 квартири, збудувати дім, потім ще купити квартири... Далеко не все ІТ - це заробітчанство, тільки аутстафф, аутсорс і робота на іноземні продуктові компанії.Дехто ж на вітчизняні продуктові компанії працює, зокрема на банки, мобільні оператори. Є ІТ-шники навіть на держ. службі.Для мене ключові ознаки заробітчанства 2:1. Платить іноземний замовник, який потім використовує результати.2. Гроші витрачаються в Україні.Дивно, дуже дивно. у всіх моїх знайомих ІТ-шників якраз голова почала боліти куди прилаштувати інвестиції. Це до 2022 все було просто: купити 2-3 квартири, збудувати дім, потім ще купити квартири...

Тобто вже стільки накупували, що далі купувати нема сенсу?

в ОВДП не хочуть інвестувати?

https://fi202x.blogspot.com/2024/03/blog-post_14.html

заодно неньку і ЗСУ підтримають Тобто вже стільки накупували, що далі купувати нема сенсу?в ОВДП не хочуть інвестувати?заодно неньку і ЗСУ підтримають flyman

Повідомлень: 34652 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1580 раз. Подякували: 2766 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 кві, 2024 09:23 Shaman написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав: а заробітчанство - це коли людина виїздить - це різні речі. а заробітчанство - це коли людина виїздить - це різні речі.

Для мене ключові ознаки заробітчанства 2:

1. Платить іноземний замовник, який потім використовує результати.

2. Гроші витрачаються в Україні. Для мене ключові ознаки заробітчанства 2:1. Платить іноземний замовник, який потім використовує результати.2. Гроші витрачаються в Україні.

для себе ви можете використовувати будь-які ознаки



а за такою ознакою сільгосп та металургія - теж заробітчанство. ні, це експорт. заробітчанство - це робота саме за кордоном для себе ви можете використовувати будь-які ознакиа за такою ознакою сільгосп та металургія - теж заробітчанство. ні, це експорт. заробітчанство - це робота саме за кордоном

Тільки чомусь з.п. різні, в одних як на глобальному ринку, в інших як на локальному. Тільки чомусь з.п. різні, в одних як на глобальному ринку, в інших як на локальному. flyman

Повідомлень: 34652 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1580 раз. Подякували: 2766 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 кві, 2024 09:27 BIGor написав: Shaman написав: BIGor написав: І в якому моменті відбувається експорт послуг? Чистої води заробітчанство, тільки використовуючи можливість віддаленої праці. До речі, ІТ вистрілило в Україні завдяки дуже низьким зарплатам на внутрішньому ринку + низька податкова база. Ось і весь секрет успіху. І в якому моменті відбувається експорт послуг? Чистої води заробітчанство, тільки використовуючи можливість віддаленої праці. До речі, ІТ вистрілило в Україні завдяки дуже низьким зарплатам на внутрішньому ринку + низька податкова база. Ось і весь секрет успіху.

а що ж в Сомалі так погано з ІТ? й зп низька, й податків немає...



в першу чергу ІТ розвилося, бо достатній рівень підготовки спеціалістів. зп на рівні країни, що розвивається. а що ж в Сомалі так погано з ІТ? й зп низька, й податків немає...в першу чергу ІТ розвилося, бо

До чого тут висмикувати Сомалі? Візьміть основних наших конкурентів по ІТ - Індію - достатній рівень підготовки спеціалістів. зп на рівні країни, що розвивається. До чого тут висмикувати Сомалі? Візьміть основних наших конкурентів по ІТ - Індію -

Не Сомалі а Кенія. Не Сомалі а Кенія. flyman

Повідомлень: 34652 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1580 раз. Подякували: 2766 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 кві, 2024 09:28 Faceless написав: Як багато індійців ви знаєте? Зі скількома працювали? Будувати стереотипи про цілу націю на основі дисримінаційних хохм в інтернеті - дуже далеко від об'єктивності.

Умовних "джамшутів" серед них багато, бо їх самих багато. При цьому косоруких і серед наших спеціалістів вистачає, і теж не всі сеньори-техліди.

Щодо їх вимови - ваше сприйняття - це не сприйняття носія мови. Особливості акценту і вимови не еквівалент поганого володіння мовою. Як багато індійців ви знаєте? Зі скількома працювали? Будувати стереотипи про цілу націю на основі дисримінаційних хохм в інтернеті - дуже далеко від об'єктивності.Умовних "джамшутів" серед них багато, бо їх самих багато. При цьому косоруких і серед наших спеціалістів вистачає, і теж не всі сеньори-техліди.Щодо їх вимови - ваше сприйняття - це не сприйняття носія мови. Особливості акценту і вимови не еквівалент поганого володіння мовою.

Може у Польщі до них і відносяться як до "Джамшутів", але у Англії вони на багатьох керівних посадах. І я не здивуюся якщо між корінними англійцями та індусами є відповідні хохми про українців. Бо до війни індуси були в Англії легально, а велика кількість (якщо не основна) українців нелегально, і працювали в основному на будовах, а жінки - на прибиранні будинків Може у Польщі до них і відносяться як до "Джамшутів", але у Англії вони на багатьох керівних посадах. І я не здивуюся якщо між корінними англійцями та індусами є відповідні хохми про українців. Бо до війни індуси були в Англії легально, а велика кількість (якщо не основна) українців нелегально, і працювали в основному на будовах, а жінки - на прибиранні будинків The_Rebel

Повідомлень: 211 З нами з: 01.06.19 Подякував: 10 раз. Подякували: 50 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 кві, 2024 09:35 The_Rebel написав: Faceless написав: Як багато індійців ви знаєте? Зі скількома працювали? Будувати стереотипи про цілу націю на основі дисримінаційних хохм в інтернеті - дуже далеко від об'єктивності.

Умовних "джамшутів" серед них багато, бо їх самих багато. При цьому косоруких і серед наших спеціалістів вистачає, і теж не всі сеньори-техліди.

Щодо їх вимови - ваше сприйняття - це не сприйняття носія мови. Особливості акценту і вимови не еквівалент поганого володіння мовою. Як багато індійців ви знаєте? Зі скількома працювали? Будувати стереотипи про цілу націю на основі дисримінаційних хохм в інтернеті - дуже далеко від об'єктивності.Умовних "джамшутів" серед них багато, бо їх самих багато. При цьому косоруких і серед наших спеціалістів вистачає, і теж не всі сеньори-техліди.Щодо їх вимови - ваше сприйняття - це не сприйняття носія мови. Особливості акценту і вимови не еквівалент поганого володіння мовою.

Може у Польщі до них і відносяться як до "Джамшутів", але у Англії вони на багатьох керівних посадах. І я не здивуюся якщо між корінними англійцями та індусами є відповідні хохми про українців. Бо до війни індуси були в Англії легально, а велика кількість (якщо не основна) українців нелегально, і працювали в основному на будовах, а жінки - на прибиранні будинків Може у Польщі до них і відносяться як до "Джамшутів", але у Англії вони на багатьох керівних посадах. І я не здивуюся якщо між корінними англійцями та індусами є відповідні хохми про українців. Бо до війни індуси були в Англії легально, а велика кількість (якщо не основна) українців нелегально, і працювали в основному на будовах, а жінки - на прибиранні будинків

Наскільки пригадую, в індусів досі (хоч і не формально) діє кастова система.

Не здивуюся, якщо ті кого згадують вище, ну той же Сунак, який зять мільярдера з Індії, з правильної касти. Наскільки пригадую, в індусів досі (хоч і не формально) діє кастова система.Не здивуюся, якщо ті кого згадують вище, ну той же Сунак, який зять мільярдера з Індії, з правильної касти. Востаннє редагувалось flyman в Нед 14 кві, 2024 09:40, всього редагувалось 2 разів. flyman

Повідомлень: 34652 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1580 раз. Подякували: 2766 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2050205120522053> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор