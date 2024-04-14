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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2050205120522053>
Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 07:40

  Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:А от з мовами програмування і іншою технічною експертизою у індусів дуже великі прогалини.

Серйозно? Індія в 15 разів більше аутсорсить, ніж Україна.
Та й чисто статистично: серед 1,5 млрд. населення більше талановитих, ніж серед 30 млн

Статистично Джамшут і Ровшан роблять в день 5 підвіконня які потім треба перероблювати, а український робочий 1 підвіконня, але гарної якості. То Равшан і Джамшут кращі робітники?
Про кількість талановитих людей - скажіть це жінкам Афганістану, Ірану чи Єгипту. Люди банально читати не вміють.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 07:48

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Shaman написав:в Індії є ще така річ, як англійська друга державна. я гадаю в тому числі в Індії такий аутсорс. й нам ще працювати й працювати щоб вийти з ними на рівень :)

:mrgreen: Оце перл, індійська англійська максимум В1, який там рівень? Посередня людина за рік-два вийде на цей рівень. А от з мовами програмування і іншою технічною експертизою у індусів дуже великі прогалини.
Дурниці. Індійці в більшості англійську вважають рідною, а себе - носіями. В них вельми специфічна вимова, але говорять вони вільно і ніяких особливих проблем у спілкуванні з тими ж американцями в них немає.
І щодо експертизи тут теж багато стереотипів, в них чимало дуже грамотних спеціалістів, і до кількості продуктів "індійського" походження на ринку нам нажаль теж далеко.

Їх англійська - така що коли вони щось кажуть - як висирають слова. Одиниці тільки щось вміють грамотно спілкуватись. Одиниці також вміють програмувати. Іші просто пишуть багато коду :D Кількість - це не якість. Джамшут підтвердить. Історії як індуси завалили дороговартісний проект - дуже поширені.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 08:04

Re: Еміграція, заробітчанство

Зараз одне питання - чи будуть ізраїльтяни розносити іранські НПЗ?
Чи буде США оголошувати стурбованість із цього приводу?
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 09:06

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:[quote="5712190:Shaman"]
в Індії є ще така річ, як англійська друга державна. я гадаю в тому числі в Індії такий аутсорс. й нам ще працювати й працювати щоб вийти з ними на рівень :)

:mrgreen: Оце перл, індійська англійська максимум В1, який там рівень? Посередня людина за рік-два вийде на цей рівень. А от з мовами програмування і іншою технічною експертизою у індусів дуже великі прогалини.
Дурниці. Індійці в більшості англійську вважають рідною, а себе - носіями. В них вельми специфічна вимова, але говорять вони вільно і ніяких особливих проблем у спілкуванні з тими ж американцями в них немає.
І щодо експертизи тут теж багато стереотипів, в них чимало дуже грамотних спеціалістів, і до кількості продуктів "індійського" походження на ринку нам нажаль теж далеко.

Їх англійська - така що коли вони щось кажуть - як висирають слова. Одиниці тільки щось вміють грамотно спілкуватись. Одиниці також вміють програмувати. Іші просто пишуть багато коду :D Кількість - це не якість. Джамшут підтвердить. Історії як індуси завалили дороговартісний проект - дуже поширені.[/quote]Як багато індійців ви знаєте? Зі скількома працювали? Будувати стереотипи про цілу націю на основі дисримінаційних хохм в інтернеті - дуже далеко від об'єктивності.
Умовних "джамшутів" серед них багато, бо їх самих багато. При цьому косоруких і серед наших спеціалістів вистачає, і теж не всі сеньори-техліди.
Щодо їх вимови - ваше сприйняття - це не сприйняття носія мови. Особливості акценту і вимови не еквівалент поганого володіння мовою.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 09:09

  Дюрі-бачі написав:akurt в мене тільки одне запитання: навіщо цей будинок здавати за 5k в аренду?

це такий бізнес,
може зменшення оподаткованого податку, може ще який профіт
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 09:21

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:я забув, що ви ІТ дорівнюєте до заробітчанства.

Далеко не все ІТ - це заробітчанство, тільки аутстафф, аутсорс і робота на іноземні продуктові компанії.
Дехто ж на вітчизняні продуктові компанії працює, зокрема на банки, мобільні оператори. Є ІТ-шники навіть на держ. службі.

  Shaman написав:а заробітчанство - це коли людина виїздить - це різні речі.

Для мене ключові ознаки заробітчанства 2:
1. Платить іноземний замовник, який потім використовує результати.
2. Гроші витрачаються в Україні.

  Shaman написав:мої знайомі ІТ-шники не надто цікавляться інвестиціями.
Дивно, дуже дивно. у всіх моїх знайомих ІТ-шників якраз голова почала боліти куди прилаштувати інвестиції. Це до 2022 все було просто: купити 2-3 квартири, збудувати дім, потім ще купити квартири...

Тобто вже стільки накупували, що далі купувати нема сенсу?
в ОВДП не хочуть інвестувати?
https://fi202x.blogspot.com/2024/03/blog-post_14.html
заодно неньку і ЗСУ підтримають
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 09:23

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:а заробітчанство - це коли людина виїздить - це різні речі.

Для мене ключові ознаки заробітчанства 2:
1. Платить іноземний замовник, який потім використовує результати.
2. Гроші витрачаються в Україні.

для себе ви можете використовувати будь-які ознаки ;)

а за такою ознакою сільгосп та металургія - теж заробітчанство. ні, це експорт. заробітчанство - це робота саме за кордоном

Тільки чомусь з.п. різні, в одних як на глобальному ринку, в інших як на локальному.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 09:27

  BIGor написав:
  Shaman написав:
  BIGor написав:І в якому моменті відбувається експорт послуг? Чистої води заробітчанство, тільки використовуючи можливість віддаленої праці. До речі, ІТ вистрілило в Україні завдяки дуже низьким зарплатам на внутрішньому ринку + низька податкова база. Ось і весь секрет успіху.

а що ж в Сомалі так погано з ІТ? й зп низька, й податків немає... :D

в першу чергу ІТ розвилося, бо достатній рівень підготовки спеціалістів. зп на рівні країни, що розвивається.

До чого тут висмикувати Сомалі? Візьміть основних наших конкурентів по ІТ - Індію - достатній рівень підготовки спеціалістів. зп на рівні країни, що розвивається.

Не Сомалі а Кенія.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 09:28

  Faceless написав:Як багато індійців ви знаєте? Зі скількома працювали? Будувати стереотипи про цілу націю на основі дисримінаційних хохм в інтернеті - дуже далеко від об'єктивності.
Умовних "джамшутів" серед них багато, бо їх самих багато. При цьому косоруких і серед наших спеціалістів вистачає, і теж не всі сеньори-техліди.
Щодо їх вимови - ваше сприйняття - це не сприйняття носія мови. Особливості акценту і вимови не еквівалент поганого володіння мовою.

Може у Польщі до них і відносяться як до "Джамшутів", але у Англії вони на багатьох керівних посадах. І я не здивуюся якщо між корінними англійцями та індусами є відповідні хохми про українців. Бо до війни індуси були в Англії легально, а велика кількість (якщо не основна) українців нелегально, і працювали в основному на будовах, а жінки - на прибиранні будинків
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 09:35

  The_Rebel написав:
  Faceless написав:Як багато індійців ви знаєте? Зі скількома працювали? Будувати стереотипи про цілу націю на основі дисримінаційних хохм в інтернеті - дуже далеко від об'єктивності.
Умовних "джамшутів" серед них багато, бо їх самих багато. При цьому косоруких і серед наших спеціалістів вистачає, і теж не всі сеньори-техліди.
Щодо їх вимови - ваше сприйняття - це не сприйняття носія мови. Особливості акценту і вимови не еквівалент поганого володіння мовою.

Може у Польщі до них і відносяться як до "Джамшутів", але у Англії вони на багатьох керівних посадах. І я не здивуюся якщо між корінними англійцями та індусами є відповідні хохми про українців. Бо до війни індуси були в Англії легально, а велика кількість (якщо не основна) українців нелегально, і працювали в основному на будовах, а жінки - на прибиранні будинків

Наскільки пригадую, в індусів досі (хоч і не формально) діє кастова система.
Не здивуюся, якщо ті кого згадують вище, ну той же Сунак, який зять мільярдера з Індії, з правильної касти.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 14 кві, 2024 09:40, всього редагувалось 2 разів.
flyman
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