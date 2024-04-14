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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2050205120522053
Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 09:39

Re: Еміграція, заробітчанство

flyman написав:
  The_Rebel написав:
  Faceless написав:Як багато індійців ви знаєте? Зі скількома працювали? Будувати стереотипи про цілу націю на основі дисримінаційних хохм в інтернеті - дуже далеко від об'єктивності.
Умовних "джамшутів" серед них багато, бо їх самих багато. При цьому косоруких і серед наших спеціалістів вистачає, і теж не всі сеньори-техліди.
Щодо їх вимови - ваше сприйняття - це не сприйняття носія мови. Особливості акценту і вимови не еквівалент поганого володіння мовою.

Може у Польщі до них і відносяться як до "Джамшутів", але у Англії вони на багатьох керівних посадах. І я не здивуюся якщо між корінними англійцями та індусами є відповідні хохми про українців. Бо до війни індуси були в Англії легально, а велика кількість (якщо не основна) українців нелегально, і працювали в основному на будовах, а жінки - на прибиранні будинків

Наскільки пригадую, в індусів досі (хоч і не формально) діє кастова система.
Не здивуюся, якщо ті кого згадують вище, ну той же Сунак, який зять мільярдера з Індії, з правильної касти.

Так, діє. І незважаючи на умовну "неформальність" фактично не зникла, впливає на доступність і ціну послуг, можливість пересуватися певним видом транспорту, можливість отримати освіту
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 09:52

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:Тобто вже стільки накупували, що далі купувати нема сенсу?
в ОВДП не хочуть інвестувати?
https://fi202x.blogspot.com/2024/03/blog-post_14.html
заодно неньку і ЗСУ підтримають

Тобто почалась гостра фаза війни і активи стали ризикованими. На піці цін 2022 р. багато нерухомості було продано, а знайомі "сидять на чемоданах з $" і переважно чекають коли кордон відкриють, щоб із заробітчанина перетворитись на емігранта...
  Faceless написав:Так, діє. І незважаючи на умовну "неформальність" фактично не зникла, впливає на доступність і ціну послуг, можливість пересуватися певним видом транспорту, можливість отримати освіту

можу підтвердити, в нас в університеті завжди ділять індусів мінімум на 2 групи, бо є з касти "недоторканних" і їх для уникнення конфліктів окремо учать, а на батьківщині їм би в 99% університетів відмовили.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 14 кві, 2024 09:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 09:55

  Дюрі-бачі написав:
  flyman написав:Тобто вже стільки накупували, що далі купувати нема сенсу?
в ОВДП не хочуть інвестувати?
https://fi202x.blogspot.com/2024/03/blog-post_14.html
заодно неньку і ЗСУ підтримають

Тобто почалась гостра фаза війни і активи стали ризикованими. На піці цін 2022 р. багато нерухомості було продано, а знайомі "сидять на чемоданах з $" і переважно чекають коли кордон відкриють, щоб із заробітчанина перетворитись на емігранта...

Можуть сидіти ще кілька місяців або (десятків) років, а життя йде
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 09:58

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:Можуть сидіти ще кілька місяців або (десятків) років, а життя йде

Якось так сталось, що переважна більшість моїх знайомих не проти законно виїхати і не повернутись, а от давати хабарі вважають неприпустимим, тому й сидять поки що вдома.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 10:05

Re: Еміграція, заробітчанство

І до речі про так звану "криворукість" індусів. Робили вони нам один модуль, на який не хватало ресурсів українського офісу. То потім намагалися передати його нам на обслуговування. І не змогли, наші дуже довго в'їжджали, тож з центру вирішили його повністю залишити їм.
А ще був у нас один співробітник супер-пупер сеньор, який весь час паттерни зубрив і впроваджував у коді. То після того як він емігрував у Польщу всі плюються і ніхто не хоче братися за супровід його коду)) Тож степінь "криворукості" визначається з якої сторони дивитися, кожен думає, що його стиль найкращий, а хто пише в іншому стилі - г-нокодери. Але для замовника головне результат і швидкість виконання, йому плювати на якість коду, він хоче якості кінцевого продукту
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 10:06

flyman

Можуть сидіти ще кілька місяців або (десятків) років, а життя йде


Запропонуй їм гривневі облігації. :lol:
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  #<1 ... 2050205120522053
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