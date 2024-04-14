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#<1 ... 2050205120522053 Додано: Нед 14 кві, 2024 09:39 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: The_Rebel написав: Faceless написав: Як багато індійців ви знаєте? Зі скількома працювали? Будувати стереотипи про цілу націю на основі дисримінаційних хохм в інтернеті - дуже далеко від об'єктивності.

Умовних "джамшутів" серед них багато, бо їх самих багато. При цьому косоруких і серед наших спеціалістів вистачає, і теж не всі сеньори-техліди.

Щодо їх вимови - ваше сприйняття - це не сприйняття носія мови. Особливості акценту і вимови не еквівалент поганого володіння мовою. Як багато індійців ви знаєте? Зі скількома працювали? Будувати стереотипи про цілу націю на основі дисримінаційних хохм в інтернеті - дуже далеко від об'єктивності.Умовних "джамшутів" серед них багато, бо їх самих багато. При цьому косоруких і серед наших спеціалістів вистачає, і теж не всі сеньори-техліди.Щодо їх вимови - ваше сприйняття - це не сприйняття носія мови. Особливості акценту і вимови не еквівалент поганого володіння мовою.

Може у Польщі до них і відносяться як до "Джамшутів", але у Англії вони на багатьох керівних посадах. І я не здивуюся якщо між корінними англійцями та індусами є відповідні хохми про українців. Бо до війни індуси були в Англії легально, а велика кількість (якщо не основна) українців нелегально, і працювали в основному на будовах, а жінки - на прибиранні будинків Може у Польщі до них і відносяться як до "Джамшутів", але у Англії вони на багатьох керівних посадах. І я не здивуюся якщо між корінними англійцями та індусами є відповідні хохми про українців. Бо до війни індуси були в Англії легально, а велика кількість (якщо не основна) українців нелегально, і працювали в основному на будовах, а жінки - на прибиранні будинків

Наскільки пригадую, в індусів досі (хоч і не формально) діє кастова система.

Не здивуюся, якщо ті кого згадують вище, ну той же Сунак, який зять мільярдера з Індії, з правильної касти. Наскільки пригадую, в індусів досі (хоч і не формально) діє кастова система.Не здивуюся, якщо ті кого згадують вище, ну той же Сунак, який зять мільярдера з Індії, з правильної касти.

Так, діє. І незважаючи на умовну "неформальність" фактично не зникла, впливає на доступність і ціну послуг, можливість пересуватися певним видом транспорту, можливість отримати освіту Так, діє. І незважаючи на умовну "неформальність" фактично не зникла, впливає на доступність і ціну послуг, можливість пересуватися певним видом транспорту, можливість отримати освіту Faceless

Модератор Повідомлень: 34770 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1443 раз. Подякували: 7972 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 кві, 2024 09:52 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: Тобто вже стільки накупували, що далі купувати нема сенсу?

в ОВДП не хочуть інвестувати?

https://fi202x.blogspot.com/2024/03/blog-post_14.html

заодно неньку і ЗСУ підтримають Тобто вже стільки накупували, що далі купувати нема сенсу?в ОВДП не хочуть інвестувати?заодно неньку і ЗСУ підтримають

Тобто почалась гостра фаза війни і активи стали ризикованими. На піці цін 2022 р. багато нерухомості було продано, а знайомі "сидять на чемоданах з $" і переважно чекають коли кордон відкриють, щоб із заробітчанина перетворитись на емігранта...

Faceless написав: Так, діє. І незважаючи на умовну "неформальність" фактично не зникла, впливає на доступність і ціну послуг, можливість пересуватися певним видом транспорту, можливість отримати освіту Так, діє. І незважаючи на умовну "неформальність" фактично не зникла, впливає на доступність і ціну послуг, можливість пересуватися певним видом транспорту, можливість отримати освіту

можу підтвердити, в нас в університеті завжди ділять індусів мінімум на 2 групи, бо є з касти "недоторканних" і їх для уникнення конфліктів окремо учать, а на батьківщині їм би в 99% університетів відмовили. Тобто почалась гостра фаза війни і активи стали ризикованими. На піці цін 2022 р. багато нерухомості було продано, а знайомі "сидять на чемоданах з $" і переважно чекають коли кордон відкриють, щоб із заробітчанина перетворитись на емігранта...можу підтвердити, в нас в університеті завжди ділять індусів мінімум на 2 групи, бо є з касти "недоторканних" і їх для уникнення конфліктів окремо учать, а на батьківщині їм би в 99% університетів відмовили. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 14 кві, 2024 09:56, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2804 З нами з: 29.07.22 Подякував: 517 раз. Подякували: 373 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 кві, 2024 09:55 Дюрі-бачі написав: flyman написав: Тобто вже стільки накупували, що далі купувати нема сенсу?

в ОВДП не хочуть інвестувати?

https://fi202x.blogspot.com/2024/03/blog-post_14.html

заодно неньку і ЗСУ підтримають Тобто вже стільки накупували, що далі купувати нема сенсу?в ОВДП не хочуть інвестувати?заодно неньку і ЗСУ підтримають

Тобто почалась гостра фаза війни і активи стали ризикованими. На піці цін 2022 р. багато нерухомості було продано, а знайомі "сидять на чемоданах з $" і переважно чекають коли кордон відкриють, щоб із заробітчанина перетворитись на емігранта... Тобто почалась гостра фаза війни і активи стали ризикованими. На піці цін 2022 р. багато нерухомості було продано, а знайомі "сидять на чемоданах з $" і переважно чекають коли кордон відкриють, щоб із заробітчанина перетворитись на емігранта...

Можуть сидіти ще кілька місяців або (десятків) років, а життя йде Можуть сидіти ще кілька місяців або (десятків) років, а життя йде flyman

Повідомлень: 34652 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1580 раз. Подякували: 2766 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 кві, 2024 09:58 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: Можуть сидіти ще кілька місяців або (десятків) років, а життя йде Можуть сидіти ще кілька місяців або (десятків) років, а життя йде

Якось так сталось, що переважна більшість моїх знайомих не проти законно виїхати і не повернутись, а от давати хабарі вважають неприпустимим, тому й сидять поки що вдома. Якось так сталось, що переважна більшість моїх знайомих не проти законно виїхати і не повернутись, а от давати хабарі вважають неприпустимим, тому й сидять поки що вдома. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2804 З нами з: 29.07.22 Подякував: 517 раз. Подякували: 373 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 кві, 2024 10:05 Re: Еміграція, заробітчанство І до речі про так звану "криворукість" індусів. Робили вони нам один модуль, на який не хватало ресурсів українського офісу. То потім намагалися передати його нам на обслуговування. І не змогли, наші дуже довго в'їжджали, тож з центру вирішили його повністю залишити їм.

А ще був у нас один співробітник супер-пупер сеньор, який весь час паттерни зубрив і впроваджував у коді. То після того як він емігрував у Польщу всі плюються і ніхто не хоче братися за супровід його коду)) Тож степінь "криворукості" визначається з якої сторони дивитися, кожен думає, що його стиль найкращий, а хто пише в іншому стилі - г-нокодери. Але для замовника головне результат і швидкість виконання, йому плювати на якість коду, він хоче якості кінцевого продукту The_Rebel

Повідомлень: 211 З нами з: 01.06.19 Подякував: 10 раз. Подякували: 50 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 кві, 2024 10:06 flyman



Можуть сидіти ще кілька місяців або (десятків) років, а життя йде





Запропонуй їм гривневі облігації. Запропонуй їм гривневі облігації. Hotab Повідомлень: 11826 З нами з: 15.02.09 Подякував: 427 раз. Подякували: 2210 раз. Профіль 1 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2050205120522053 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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