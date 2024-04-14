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Faceless написав:Як багато індійців ви знаєте? Зі скількома працювали? Будувати стереотипи про цілу націю на основі дисримінаційних хохм в інтернеті - дуже далеко від об'єктивності. Умовних "джамшутів" серед них багато, бо їх самих багато. При цьому косоруких і серед наших спеціалістів вистачає, і теж не всі сеньори-техліди. Щодо їх вимови - ваше сприйняття - це не сприйняття носія мови. Особливості акценту і вимови не еквівалент поганого володіння мовою.
Може у Польщі до них і відносяться як до "Джамшутів", але у Англії вони на багатьох керівних посадах. І я не здивуюся якщо між корінними англійцями та індусами є відповідні хохми про українців. Бо до війни індуси були в Англії легально, а велика кількість (якщо не основна) українців нелегально, і працювали в основному на будовах, а жінки - на прибиранні будинків
Наскільки пригадую, в індусів досі (хоч і не формально) діє кастова система. Не здивуюся, якщо ті кого згадують вище, ну той же Сунак, який зять мільярдера з Індії, з правильної касти.
Так, діє. І незважаючи на умовну "неформальність" фактично не зникла, впливає на доступність і ціну послуг, можливість пересуватися певним видом транспорту, можливість отримати освіту
Тобто почалась гостра фаза війни і активи стали ризикованими. На піці цін 2022 р. багато нерухомості було продано, а знайомі "сидять на чемоданах з $" і переважно чекають коли кордон відкриють, щоб із заробітчанина перетворитись на емігранта...
Faceless написав:Так, діє. І незважаючи на умовну "неформальність" фактично не зникла, впливає на доступність і ціну послуг, можливість пересуватися певним видом транспорту, можливість отримати освіту
можу підтвердити, в нас в університеті завжди ділять індусів мінімум на 2 групи, бо є з касти "недоторканних" і їх для уникнення конфліктів окремо учать, а на батьківщині їм би в 99% університетів відмовили.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 14 кві, 2024 09:56, всього редагувалось 1 раз.
Тобто почалась гостра фаза війни і активи стали ризикованими. На піці цін 2022 р. багато нерухомості було продано, а знайомі "сидять на чемоданах з $" і переважно чекають коли кордон відкриють, щоб із заробітчанина перетворитись на емігранта...
Можуть сидіти ще кілька місяців або (десятків) років, а життя йде
І до речі про так звану "криворукість" індусів. Робили вони нам один модуль, на який не хватало ресурсів українського офісу. То потім намагалися передати його нам на обслуговування. І не змогли, наші дуже довго в'їжджали, тож з центру вирішили його повністю залишити їм. А ще був у нас один співробітник супер-пупер сеньор, який весь час паттерни зубрив і впроваджував у коді. То після того як він емігрував у Польщу всі плюються і ніхто не хоче братися за супровід його коду)) Тож степінь "криворукості" визначається з якої сторони дивитися, кожен думає, що його стиль найкращий, а хто пише в іншому стилі - г-нокодери. Але для замовника головне результат і швидкість виконання, йому плювати на якість коду, він хоче якості кінцевого продукту
The_Rebel написав:Може у Польщі до них і відносяться як до "Джамшутів", але у Англії вони на багатьох керівних посадах. І я не здивуюся якщо між корінними англійцями та індусами є відповідні хохми про українців. Бо до війни індуси були в Англії легально, а велика кількість (якщо не основна) українців нелегально, і працювали в основному на будовах, а жінки - на прибиранні будинків
Наскільки пригадую, в індусів досі (хоч і не формально) діє кастова система. Не здивуюся, якщо ті кого згадують вище, ну той же Сунак, який зять мільярдера з Індії, з правильної касти.
Читав, що у Гуглі індуси пролізли в менеджмент, так вони всередині Гугла булили інших індусів, які іншої касти. "Класні спеціалісти" ці індуси.
Faceless написав:Дурниці. Індійці в більшості англійську вважають рідною, а себе - носіями. В них вельми специфічна вимова, але говорять вони вільно і ніяких особливих проблем у спілкуванні з тими ж американцями в них немає. І щодо експертизи тут теж багато стереотипів, в них чимало дуже грамотних спеціалістів, і до кількості продуктів "індійського" походження на ринку нам нажаль теж далеко.
Їх англійська - така що коли вони щось кажуть - як висирають слова. Одиниці тільки щось вміють грамотно спілкуватись. Одиниці також вміють програмувати. Іші просто пишуть багато коду Кількість - це не якість. Джамшут підтвердить. Історії як індуси завалили дороговартісний проект - дуже поширені.
Як багато індійців ви знаєте? Зі скількома працювали? Будувати стереотипи про цілу націю на основі дисримінаційних хохм в інтернеті - дуже далеко від об'єктивності. Умовних "джамшутів" серед них багато, бо їх самих багато. При цьому косоруких і серед наших спеціалістів вистачає, і теж не всі сеньори-техліди. Щодо їх вимови - ваше сприйняття - це не сприйняття носія мови. Особливості акценту і вимови не еквівалент поганого володіння мовою.
цікаво, скільки наш критик написав коду? й що про його код кажуть інші? чи нема про що казати?