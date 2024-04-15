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#<1 ... 2051205220532054 Додано: Нед 14 кві, 2024 22:45 Прямо візуалізація фрази одного хлопця з Рівненщини:

«Життя дається людині один раз і прожити його треба там, щоб не було боляче за безцільно прожиті роки».

Він так писав десь 100 років тому.

То переїжджаємо?

P.S. Залишилося визначити: там всім дають? Там на всіх чекають? akurt

Повідомлень: 9580 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3560 раз. Подякували: 1255 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 кві, 2024 22:59 akurt написав: Прямо візуалізація фрази одного хлопця з Рівненщини:

«Життя дається людині один раз і прожити його треба там, щоб не було боляче за безцільно прожиті роки».

Він так писав десь 100 років тому.

То переїжджаємо?

P.S. Залишилося визначити: там всім дають? Там на всіх чекають? Прямо візуалізація фрази одного хлопця з Рівненщини:«Життя дається людині один раз і прожити його треба там, щоб не було боляче за безцільно прожиті роки».Він так писав десь 100 років тому.То переїжджаємо?P.S. Залишилося визначити: там всім дають? Там на всіх чекають?

Загальновідомо що Париж побудований за принципом 15 min city, але місто взагалі не приязне до емігрантів (та і взагалі приїзжих), хіба що студентом там починати своє життя. Бачив відео де нормальна жінка живе в квартирі розміром 9 м2. А ось тут чоловік живе на 9 м2 за 750 Євро. Ікеєвський стілець за 6 Євро в цій квартирі доставляє .

Загальновідомо що Париж побудований за принципом, але місто взагалі не приязне до емігрантів (та і взагалі приїзжих), хіба що студентом там починати своє життя. Бачив відео де нормальна жінка живе в квартирі розміром 9 м2. А ось тут чоловік живе на 9 м2 за 750 Євро. Ікеєвський стілець за 6 Євро в цій квартирі доставляє BIGor

Повідомлень: 8844 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1323 раз. Подякували: 1729 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 кві, 2024 23:57 BIGor написав: akurt написав: Прямо візуалізація фрази одного хлопця з Рівненщини:

«Життя дається людині один раз і прожити його треба там, щоб не було боляче за безцільно прожиті роки».

Він так писав десь 100 років тому.

То переїжджаємо?

P.S. Залишилося визначити: там всім дають? Там на всіх чекають? Прямо візуалізація фрази одного хлопця з Рівненщини:«Життя дається людині один раз і прожити його треба там, щоб не було боляче за безцільно прожиті роки».Він так писав десь 100 років тому.То переїжджаємо?P.S. Залишилося визначити: там всім дають? Там на всіх чекають?

Загальновідомо що Париж побудований за принципом 15 min city, але місто взагалі не приязне до емігрантів (та і взагалі приїзжих), хіба що студентом там починати своє життя. Бачив відео де нормальна жінка живе в квартирі розміром 9 м2. А ось тут чоловік живе на 9 м2 за 750 Євро. Ікеєвський стілець за 6 Євро в цій квартирі доставляє .

Загальновідомо що Париж побудований за принципом, але місто взагалі не приязне до емігрантів (та і взагалі приїзжих), хіба що студентом там починати своє життя. Бачив відео де нормальна жінка живе в квартирі розміром 9 м2. А ось тут чоловік живе на 9 м2 за 750 Євро. Ікеєвський стілець за 6 Євро в цій квартирі доставляє

кавалірка 15 м2 КРЖН в пішій доступності ШРТ це жиррр! кавалірка 15 м2 КРЖН в пішій доступності ШРТ це жиррр! Востаннє редагувалось flyman в Пон 15 кві, 2024 08:42, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 34683 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1580 раз. Подякували: 2767 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 кві, 2024 05:19 А мені подобається: пан flyman - автор епохальної наукової праці в трьох томах «Інфляція в тих 196 країнах світу, в яких я ніколи в житті не був, та в найближчі 1/3 сторіччя вже не буду» вам дає непогану пораду своїм останнім реченням:

«15 м2 КРЖН в пішій доступності ШТР це жиррр!»

Одягаєте на тапці галоші - і в підвал! akurt

Повідомлень: 9580 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3560 раз. Подякували: 1255 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 кві, 2024 08:54 akurt написав: А мені подобається: пан flyman - автор епохальної наукової праці в трьох томах «Інфляція в тих 196 країнах світу, в яких я ніколи в житті не був, та в найближчі 1/3 сторіччя вже не буду» вам дає непогану пораду своїм останнім реченням:

«15 м2 КРЖН в пішій доступності ШТР це жиррр!»

Одягаєте на тапці галоші - і в підвал! А мені подобається: пан flyman - автор епохальної наукової праці в трьох томах «Інфляція в тих 196 країнах світу, в яких я ніколи в житті не був, та в найближчі 1/3 сторіччя вже не буду» вам дає непогану пораду своїм останнім реченням:«15 м2 КРЖН в пішій доступності ШТР це жиррр!»Одягаєте на тапці галоші - і в підвал!

І саме головне, там пилосмок, полички, лампа підібрані кмітливим мінімалістом на вулиці, тобто на халяву І саме головне, там пилосмок, полички, лампа підібрані кмітливим мінімалістом на вулиці, тобто на халяву flyman

Повідомлень: 34683 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1580 раз. Подякували: 2767 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 кві, 2024 09:27 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: кавалірка 15 м2 КРЖН в пішій доступності ШРТ це жиррр! кавалірка 15 м2 КРЖН в пішій доступності ШРТ це жиррр!

Чого жир? Індус чогось готовий платити 750 Євро за 9 кв. метрів в Парижі, аніж 500 доларів за кавалірку в 15 м2 в Києві. Цікаво, чого? Чого жир? Індус чогось готовий платити 750 Євро за 9 кв. метрів в Парижі, аніж 500 доларів за кавалірку в 15 м2 в Києві. Цікаво, чого? BIGor

Повідомлень: 8844 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1323 раз. Подякували: 1729 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 кві, 2024 09:36 BIGor написав: flyman написав: кавалірка 15 м2 КРЖН в пішій доступності ШРТ це жиррр! кавалірка 15 м2 КРЖН в пішій доступності ШРТ це жиррр!

Чого жир? Індус чогось готовий платити 750 Євро за 9 кв. метрів в Парижі, аніж 500 доларів за кавалірку в 15 м2 в Києві. Цікаво, чого? Чого жир? Індус чогось готовий платити 750 Євро за 9 кв. метрів в Парижі, аніж 500 доларів за кавалірку в 15 м2 в Києві. Цікаво, чого?

Людині мало потрібно, насправді. Людині мало потрібно, насправді. Frant

Повідомлень: 23825 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1660 раз. Подякували: 2536 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 кві, 2024 09:36 BIGor написав: flyman написав: кавалірка 15 м2 КРЖН в пішій доступності ШРТ це жиррр! кавалірка 15 м2 КРЖН в пішій доступності ШРТ це жиррр!

Чого жир? Індус чогось готовий платити 750 Євро за 9 кв. метрів в Парижі, аніж 500 доларів за кавалірку в 15 м2 в Києві. Цікаво, чого? Чого жир? Індус чогось готовий платити 750 Євро за 9 кв. метрів в Парижі, аніж 500 доларів за кавалірку в 15 м2 в Києві. Цікаво, чого?

Тому що він здобуває освіту у внз в Парижі, а не Києві. Л -логіка.

Жиррр стосувався площі, яка не тільки відчувається більше. Та і оренда в Києві дешевше. Цікаво, чого?



Колишній аудитор великої четрвірки а тепер успішний польський ІТник вже назбирав на перший внесок іпотеки КркРЖН під 2% (чи під скільки там доступна польська іпотека)? Чи все ще нерухомість в провінційному Кракові недоступніша за столичну КРЖН? Тому що він здобуває освіту у внз в Парижі, а не Києві. Л -логіка.Жиррр стосувався площі, яка не тільки відчувається більше. Та і оренда в Києві дешевше. Цікаво, чого?Колишній аудитор великої четрвірки а тепер успішний польський ІТник вже назбирав на перший внесок іпотеки КркРЖН під 2% (чи під скільки там доступна польська іпотека)? Чи все ще нерухомість в провінційному Кракові недоступніша за столичну КРЖН? flyman

Повідомлень: 34683 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1580 раз. Подякували: 2767 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 кві, 2024 10:32 The_Rebel написав: І до речі про так звану "криворукість" індусів. Робили вони нам один модуль, на який не хватало ресурсів українського офісу. То потім намагалися передати його нам на обслуговування. І не змогли, наші дуже довго в'їжджали, тож з центру вирішили його повністю залишити їм.

А ще був у нас один співробітник супер-пупер сеньор, який весь час паттерни зубрив і впроваджував у коді. То після того як він емігрував у Польщу всі плюються і ніхто не хоче братися за супровід його коду)) Тож степінь "криворукості" визначається з якої сторони дивитися, кожен думає, що його стиль найкращий, а хто пише в іншому стилі - г-нокодери. Але для замовника головне результат і швидкість виконання, йому плювати на якість коду, він хоче якості кінцевого продукту І до речі про так звану "криворукість" індусів. Робили вони нам один модуль, на який не хватало ресурсів українського офісу. То потім намагалися передати його нам на обслуговування. І не змогли, наші дуже довго в'їжджали, тож з центру вирішили його повністю залишити їм.А ще був у нас один співробітник супер-пупер сеньор, який весь час паттерни зубрив і впроваджував у коді. То після того як він емігрував у Польщу всі плюються і ніхто не хоче братися за супровід його коду)) Тож степінь "криворукості" визначається з якої сторони дивитися, кожен думає, що його стиль найкращий, а хто пише в іншому стилі - г-нокодери. Але для замовника головне результат і швидкість виконання, йому плювати на якість коду, він хоче якості кінцевого продукту

Индусы вообще хитрые. Видел кучу их проектов, они часто специально так пишут чтобы проект никто не мог нормально подхватить после них. Например названия переменных вместо всяких нормальных $exam, $candidate, $candidate_session они пишут $em, $ce, $cn. Походу каким-то скриптом проходят перед заливом на гит или отдачей кода клиенту чтобы если их в какой-то момент заменят, то получили такой вот супер код. И если проект большой с кучей таблиц, кода и переменными переходящим между функциями, то хрен ты потом это все разберешь. Ну тоесть можно конечно, но на месяц придется залипнуть. А для заказчика это потери. Индусы вообще хитрые. Видел кучу их проектов, они часто специально так пишут чтобы проект никто не мог нормально подхватить после них. Например названия переменных вместо всяких нормальных $exam, $candidate, $candidate_session они пишут $em, $ce, $cn. Походу каким-то скриптом проходят перед заливом на гит или отдачей кода клиенту чтобы если их в какой-то момент заменят, то получили такой вот супер код. И если проект большой с кучей таблиц, кода и переменными переходящим между функциями, то хрен ты потом это все разберешь. Ну тоесть можно конечно, но на месяц придется залипнуть. А для заказчика это потери. slonomag Повідомлень: 485 З нами з: 23.11.17 Подякував: 10 раз. Подякували: 115 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 кві, 2024 10:43 Re: Еміграція, заробітчанство віденьский в"язень зрозуміє (там і про Одесу)

flyman

Повідомлень: 34683 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1580 раз. Подякували: 2767 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2051205220532054 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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