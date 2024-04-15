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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 14 кві, 2024 22:45
Прямо візуалізація фрази одного хлопця з Рівненщини:
«Життя дається людині один раз і прожити його треба там, щоб не було боляче за безцільно прожиті роки».
Він так писав десь 100 років тому.
То переїжджаємо?
P.S. Залишилося визначити: там всім дають? Там на всіх чекають?
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akurt
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Додано: Нед 14 кві, 2024 22:59
akurt написав:
Прямо візуалізація фрази одного хлопця з Рівненщини:
«Життя дається людині один раз і прожити його треба там, щоб не було боляче за безцільно прожиті роки».
Він так писав десь 100 років тому.
То переїжджаємо?
P.S. Залишилося визначити: там всім дають? Там на всіх чекають?
Загальновідомо що Париж побудований за принципом 15 min city
, але місто взагалі не приязне до емігрантів (та і взагалі приїзжих), хіба що студентом там починати своє життя. Бачив відео де нормальна жінка живе в квартирі розміром 9 м2. А ось тут чоловік живе на 9 м2 за 750 Євро. Ікеєвський стілець за 6 Євро в цій квартирі доставляє
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BIGor
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Додано: Нед 14 кві, 2024 23:57
BIGor написав: akurt написав:
Прямо візуалізація фрази одного хлопця з Рівненщини:
«Життя дається людині один раз і прожити його треба там, щоб не було боляче за безцільно прожиті роки».
Він так писав десь 100 років тому.
То переїжджаємо?
P.S. Залишилося визначити: там всім дають? Там на всіх чекають?
Загальновідомо що Париж побудований за принципом 15 min city
, але місто взагалі не приязне до емігрантів (та і взагалі приїзжих), хіба що студентом там починати своє життя. Бачив відео де нормальна жінка живе в квартирі розміром 9 м2. А ось тут чоловік живе на 9 м2 за 750 Євро. Ікеєвський стілець за 6 Євро в цій квартирі доставляє
.
кавалірка 15 м2 КРЖН в пішій доступності ШРТ це жиррр!
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 15 кві, 2024 08:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 15 кві, 2024 05:19
А мені подобається: пан flyman - автор епохальної наукової праці в трьох томах «Інфляція в тих 196 країнах світу, в яких я ніколи в житті не був, та в найближчі 1/3 сторіччя вже не буду» вам дає непогану пораду своїм останнім реченням:
«15 м2 КРЖН в пішій доступності ШТР це жиррр!»
Одягаєте на тапці галоші - і в підвал!
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Додано: Пон 15 кві, 2024 08:54
akurt написав:
А мені подобається: пан flyman - автор епохальної наукової праці в трьох томах «Інфляція в тих 196 країнах світу, в яких я ніколи в житті не був, та в найближчі 1/3 сторіччя вже не буду» вам дає непогану пораду своїм останнім реченням:
«15 м2 КРЖН в пішій доступності ШТР це жиррр!»
Одягаєте на тапці галоші - і в підвал!
І саме головне, там пилосмок, полички, лампа підібрані кмітливим мінімалістом на вулиці, тобто на халяву
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Додано: Пон 15 кві, 2024 09:27
flyman написав:
кавалірка 15 м2 КРЖН в пішій доступності ШРТ це жиррр!
Чого жир? Індус чогось готовий платити 750 Євро за 9 кв. метрів в Парижі, аніж 500 доларів за кавалірку в 15 м2 в Києві. Цікаво, чого?
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Додано: Пон 15 кві, 2024 09:36
BIGor написав: flyman написав:
кавалірка 15 м2 КРЖН в пішій доступності ШРТ це жиррр!
Чого жир? Індус чогось готовий платити 750 Євро за 9 кв. метрів в Парижі, аніж 500 доларів за кавалірку в 15 м2 в Києві. Цікаво, чого?
Людині мало потрібно, насправді.
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Додано: Пон 15 кві, 2024 09:36
BIGor написав: flyman написав:
кавалірка 15 м2 КРЖН в пішій доступності ШРТ це жиррр!
Чого жир? Індус чогось готовий платити 750 Євро за 9 кв. метрів в Парижі, аніж 500 доларів за кавалірку в 15 м2 в Києві. Цікаво, чого?
Тому що він здобуває освіту у внз в Парижі, а не Києві. Л -логіка.
Жиррр стосувався площі, яка не тільки відчувається більше. Та і оренда в Києві дешевше. Цікаво, чого?
Колишній аудитор великої четрвірки а тепер успішний польський ІТник вже назбирав на перший внесок іпотеки КркРЖН під 2% (чи під скільки там доступна польська іпотека)? Чи все ще нерухомість в провінційному Кракові недоступніша за столичну КРЖН?
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Додано: Пон 15 кві, 2024 10:32
The_Rebel написав:
І до речі про так звану "криворукість" індусів. Робили вони нам один модуль, на який не хватало ресурсів українського офісу. То потім намагалися передати його нам на обслуговування. І не змогли, наші дуже довго в'їжджали, тож з центру вирішили його повністю залишити їм.
А ще був у нас один співробітник супер-пупер сеньор, який весь час паттерни зубрив і впроваджував у коді. То після того як він емігрував у Польщу всі плюються і ніхто не хоче братися за супровід його коду)) Тож степінь "криворукості" визначається з якої сторони дивитися, кожен думає, що його стиль найкращий, а хто пише в іншому стилі - г-нокодери. Але для замовника головне результат і швидкість виконання, йому плювати на якість коду, він хоче якості кінцевого продукту
Индусы вообще хитрые. Видел кучу их проектов, они часто специально так пишут чтобы проект никто не мог нормально подхватить после них. Например названия переменных вместо всяких нормальных $exam, $candidate, $candidate_session они пишут $em, $ce, $cn. Походу каким-то скриптом проходят перед заливом на гит или отдачей кода клиенту чтобы если их в какой-то момент заменят, то получили такой вот супер код. И если проект большой с кучей таблиц, кода и переменными переходящим между функциями, то хрен ты потом это все разберешь. Ну тоесть можно конечно, но на месяц придется залипнуть. А для заказчика это потери.
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Додано: Пон 15 кві, 2024 10:43
віденьский в"язень зрозуміє (там і про Одесу)
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