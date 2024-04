Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2052205320542055 Додано: Пон 15 кві, 2024 14:52 Прикольно читати, як люди відшукують негатив не у себе, а вже і в індійцях…. Отак же можна тягнути до себе і в хату, і в голову негатив - ото ж таке і життя потім буде.



Я в цей час особисто спробував новинку від пана Маска: реально автомобіль керується без водія. Виставив маршрут і воно їде само. Пан Маск всім роздав на місяць безкоштовно, а далі - за 100$ на місяць. Ось вам як люди гроші заробляють: думають головОМ, а не ногОМ.

Для довідки: контролювати треба, це на заміна водія, але суттєвий та дієвий помічник. 2 рази за дорогу трохи помилявся штучний інтелект (наче лякався важких місць, наприклад поворот ліворуч на складному перехресті та заїзд в підземний паркінг). Але в цілому працює.

- сильно здивував «Віртуальний оператор» прокату авто в США. Не скажу, що зручно, але працює. Перше, що я подумав, що це аналог «Гумової жінки».

Коротше так: прокат авто, в офісі зовсім нікого немає. Є великий екран треба доторкнутися, зʼявляється на екрані оператор. Оператор говорить покласти на спеціальне місце посвідчення водія, потім паспорт. Потім узгоджує час прокату попереджає про заставу (500$), про страхування, про те, що не можна палити цигарки в треба сплачувати штрафи. Потім вставляєш картку (треба мати на ній гроші), розписався електронною ручкою. На електронну пошту приходить Договір оренди. Після цього чуєш звук: відкривається мініатюрна камера схову - там ключ від авто.

Сів в новенький (пробіг менше 8000 миль) Nissan Sentra та поїхав.



Бензин: 3,20$ за галон, або менше 1$ літр.



Отак люди живуть.. Востаннє редагувалось akurt в Пон 15 кві, 2024 15:00, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9583 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3560 раз. Подякували: 1255 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 кві, 2024 15:13 Re: Еміграція, заробітчанство В кожного свої проблеми: от друг планує дочку з вересня давати в школу в Казахстані, але україномовна дуже далеко від нього, в російськомовну не хоче, в англомовну дуже дорого, а от в казахськомовну страшно давати, бо не знає ні слова. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2817 З нами з: 29.07.22 Подякував: 517 раз. Подякували: 375 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 кві, 2024 15:24 Еміграція, заробітчанство



News from USA



В ці дня я цілеспрямовано відвідую наших людей, які емігрували в США. Зараз 8-12 ранку, а о 10-30 зустрічаюся з колишніми одеситами (їхати 1 годину 20 хвилин). Це штат South Carolina, де зараз суттєво збільшується кількість українців.

Вчора я проїхав за кермом сотні кілометрів та зрозумів, чому українці їдуть саме сюди:

- реально здивувала природа: сильно нагадує Житомирщину Рівненщину Франківщину.

Суцільні ліси: хвойні та листвені. Зустрічаються озера та річки. Невеликі. Реально враження, що я в Україні.

- приємна погода. Хтось би сказав як на Запоріжжі. Вдень було +28 (!). Але вночі падає до +10.

- перед цим я відвідував штат Джорджія то там майже всі мешканці: чорношкірі. А тут всі білі і враження, що колись нащадки німців (на сьогодні кращі друзі українців).

- до цього я думав, що найчистіша в світі країна то Канада, тепер враження, що це штат Південна Кароліна.

- в супермаркетах все за помірними цінами. Принаймні пляшку французського шампанського Брют взяв за 8$. Про ціни на харчі враження ще не склалося. По дорозі бачив оголошення, що в ресторані можна поїсти в будь-яку пору дня за 8$.

- реально вразила школа в одному майже сільському райцентрі. Я не уявляв, що такі школи взагалі бувають: в один поверх, але площа будівель в одному стилі майже 1/4 га. Дуже незвично.

- якщо виїхати за межі міста, то лани, лани, всі лани зелені та охайні. Більшість будинків простих американців: одноповерхові, з цегли (чи зовні обкладені цеглою), ніде ніяких парканів, все відкрито. Будинки зовні є простішими, ніж будують в Україні.

В цілому я розумію мігрантів-украінців: тут наче повертаються в Україну: мирну та доглянуту.

Ой, хотів якийсь негатив написати (на цій гілці люблять таке), але забув що саме, згадаю, напишу.



P.S. Тут питали як жити нелегалу та чи будуть його ловити: не будуть, здивувало навіть те, що в аеропорту не перевіряють ніякі документи: купив квиток зареєструвався на рейс, ніде не вводиш паспорті дані, пройшов на посадку, сканують посадковий талон, паспорт не вимагають. Можете себе назвати Bill Clinton. Пройде.

Картки українських банків працюють. akurt

Повідомлень: 9583 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3560 раз. Подякували: 1255 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 кві, 2024 15:39 Дюрі-бачі написав: В кожного свої проблеми: от друг планує дочку з вересня давати в школу в Казахстані, але україномовна дуже далеко від нього, в російськомовну не хоче, в англомовну дуже дорого, а от в казахськомовну страшно давати, бо не знає ні слова. В кожного свої проблеми: от друг планує дочку з вересня давати в школу в Казахстані, але україномовна дуже далеко від нього, в російськомовну не хоче, в англомовну дуже дорого, а от в казахськомовну страшно давати, бо не знає ні слова.



Така сама проблема у українців в Туреччині.

Є приватні школи і навіть з англійською мовою навчання, але дорогі: точно не знаю, чув ціну в 5000$ на рік.

Найчастіше діти ходять в стандартну турецьку школу, все безкоштовно. Є класи поглибленого вивчення англійської.

Паралельно ходять в Українську суботню школу при Консульстві.



Діти племінниці (переїхали в Канаду 27 лютого) ходять в звичайну канадську школу, начеб-то задоволені. Навчання з 8-00 до 14-00.

Здивувало, що дітей годують безкоштовно: яблука, банани, молоко, тістечка. Така сама проблема у українців в Туреччині.Є приватні школи і навіть з англійською мовою навчання, але дорогі: точно не знаю, чув ціну в 5000$ на рік.Найчастіше діти ходять в стандартну турецьку школу, все безкоштовно. Є класи поглибленого вивчення англійської.Паралельно ходять в Українську суботню школу при Консульстві.Діти племінниці (переїхали в Канаду 27 лютого) ходять в звичайну канадську школу, начеб-то задоволені. Навчання з 8-00 до 14-00.Здивувало, що дітей годують безкоштовно: яблука, банани, молоко, тістечка. akurt

Повідомлень: 9583 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3560 раз. Подякували: 1255 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 кві, 2024 16:11 akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from USA



В ці дня я цілеспрямовано відвідую наших людей, які емігрували в США. Зараз 8-12 ранку, а о 10-30 зустрічаюся з колишніми одеситами (їхати 1 годину 20 хвилин). Це штат South Carolina, де зараз суттєво збільшується кількість українців.

Вчора я проїхав за кермом сотні кілометрів та зрозумів, чому українці їдуть саме сюди:

- реально здивувала природа: сильно нагадує Житомирщину Рівненщину Франківщину.

Суцільні ліси: хвойні та листвені. Зустрічаються озера та річки. Невеликі. Реально враження, що я в Україні.

- приємна погода. Хтось би сказав як на Запоріжжі. Вдень було +28 (!). Але вночі падає до +10.

- перед цим я відвідував штат Джорджія то там майже всі мешканці: чорношкірі. А тут всі білі і враження, що колись нащадки німців (на сьогодні кращі друзі українців).

- до цього я думав, що найчистіша в світі країна то Канада, тепер враження, що це штат Південна Кароліна.

- в супермаркетах все за помірними цінами. Принаймні пляшку французського шампанського Брют взяв за 8$. Про ціни на харчі враження ще не склалося. По дорозі бачив оголошення, що в ресторані можна поїсти в будь-яку пору дня за 8$.

- реально вразила школа в одному майже сільському райцентрі. Я не уявляв, що такі школи взагалі бувають: в один поверх, але площа будівель в одному стилі майже 1/4 га. Дуже незвично.

- якщо виїхати за межі міста, то лани, лани, всі лани зелені та охайні. Більшість будинків простих американців: одноповерхові, з цегли (чи зовні обкладені цеглою), ніде ніяких парканів, все відкрито. Будинки зовні є простішими, ніж будують в Україні.

В цілому я розумію мігрантів-украінців: тут наче повертаються в Україну: мирну та доглянуту.

Ой, хотів якийсь негатив написати (на цій гілці люблять таке), але забув що саме, згадаю, напишу.



P.S. Тут питали як жити нелегалу та чи будуть його ловити: не будуть, здивувало навіть те, що в аеропорту не перевіряють ніякі документи: купив квиток зареєструвався на рейс, ніде не вводиш паспорті дані, пройшов на посадку, сканують посадковий талон, паспорт не вимагають. Можете себе назвати Bill Clinton. Пройде.

Картки українських банків працюють. Еміграція, заробітчанствоNews from USAВ ці дня я цілеспрямовано відвідую наших людей, які емігрували в США. Зараз 8-12 ранку, а о 10-30 зустрічаюся з колишніми одеситами (їхати 1 годину 20 хвилин). Це штат South Carolina, де зараз суттєво збільшується кількість українців.Вчора я проїхав за кермом сотні кілометрів та зрозумів, чому українці їдуть саме сюди:- реально здивувала природа: сильно нагадує Житомирщину Рівненщину Франківщину.Суцільні ліси: хвойні та листвені. Зустрічаються озера та річки. Невеликі. Реально враження, що я в Україні.- приємна погода. Хтось би сказав як на Запоріжжі. Вдень було +28 (!). Але вночі падає до +10.- перед цим я відвідував штат Джорджія то там майже всі мешканці: чорношкірі. А тут всі білі і враження, що колись нащадки німців (на сьогодні кращі друзі українців).- до цього я думав, що найчистіша в світі країна то Канада, тепер враження, що це штат Південна Кароліна.- в супермаркетах все за помірними цінами. Принаймні пляшку французського шампанського Брют взяв за 8$. Про ціни на харчі враження ще не склалося. По дорозі бачив оголошення, що в ресторані можна поїсти в будь-яку пору дня за 8$.- реально вразила школа в одному майже сільському райцентрі. Я не уявляв, що такі школи взагалі бувають: в один поверх, але площа будівель в одному стилі майже 1/4 га. Дуже незвично.- якщо виїхати за межі міста, то лани, лани, всі лани зелені та охайні. Більшість будинків простих американців: одноповерхові, з цегли (чи зовні обкладені цеглою), ніде ніяких парканів, все відкрито. Будинки зовні є простішими, ніж будують в Україні.В цілому я розумію мігрантів-украінців: тут наче повертаються в Україну: мирну та доглянуту.Ой, хотів якийсь негатив написати (на цій гілці люблять таке), але забув що саме, згадаю, напишу.P.S. Тут питали як жити нелегалу та чи будуть його ловити: не будуть, здивувало навіть те, що в аеропорту не перевіряють ніякі документи: купив квиток зареєструвався на рейс, ніде не вводиш паспорті дані, пройшов на посадку, сканують посадковий талон, паспорт не вимагають. Можете себе назвати Bill Clinton. Пройде.Картки українських банків працюють.

А що це за хобі таке: відвідувати незнайомих людей-емігрантів по всіх країнах? Навіщо? А що це за хобі таке: відвідувати незнайомих людей-емігрантів по всіх країнах? Навіщо? airmax78 Повідомлень: 42876 З нами з: 25.10.12 Подякував: 971 раз. Подякували: 5284 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 кві, 2024 16:45 airmax78 написав: akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from USA



В ці дня я цілеспрямовано відвідую наших людей, які емігрували в США. Зараз 8-12 ранку, а о 10-30 зустрічаюся з колишніми одеситами (їхати 1 годину 20 хвилин). Це штат South Carolina, де зараз суттєво збільшується кількість українців.

Вчора я проїхав за кермом сотні кілометрів та зрозумів, чому українці їдуть саме сюди:

- реально здивувала природа: сильно нагадує Житомирщину Рівненщину Франківщину.

Суцільні ліси: хвойні та листвені. Зустрічаються озера та річки. Невеликі. Реально враження, що я в Україні.

- приємна погода. Хтось би сказав як на Запоріжжі. Вдень було +28 (!). Але вночі падає до +10.

- перед цим я відвідував штат Джорджія то там майже всі мешканці: чорношкірі. А тут всі білі і враження, що колись нащадки німців (на сьогодні кращі друзі українців).

- до цього я думав, що найчистіша в світі країна то Канада, тепер враження, що це штат Південна Кароліна.

- в супермаркетах все за помірними цінами. Принаймні пляшку французського шампанського Брют взяв за 8$. Про ціни на харчі враження ще не склалося. По дорозі бачив оголошення, що в ресторані можна поїсти в будь-яку пору дня за 8$.

- реально вразила школа в одному майже сільському райцентрі. Я не уявляв, що такі школи взагалі бувають: в один поверх, але площа будівель в одному стилі майже 1/4 га. Дуже незвично.

- якщо виїхати за межі міста, то лани, лани, всі лани зелені та охайні. Більшість будинків простих американців: одноповерхові, з цегли (чи зовні обкладені цеглою), ніде ніяких парканів, все відкрито. Будинки зовні є простішими, ніж будують в Україні.

В цілому я розумію мігрантів-украінців: тут наче повертаються в Україну: мирну та доглянуту.

Ой, хотів якийсь негатив написати (на цій гілці люблять таке), але забув що саме, згадаю, напишу.



P.S. Тут питали як жити нелегалу та чи будуть його ловити: не будуть, здивувало навіть те, що в аеропорту не перевіряють ніякі документи: купив квиток зареєструвався на рейс, ніде не вводиш паспорті дані, пройшов на посадку, сканують посадковий талон, паспорт не вимагають. Можете себе назвати Bill Clinton. Пройде.

Картки українських банків працюють. Еміграція, заробітчанствоNews from USAВ ці дня я цілеспрямовано відвідую наших людей, які емігрували в США. Зараз 8-12 ранку, а о 10-30 зустрічаюся з колишніми одеситами (їхати 1 годину 20 хвилин). Це штат South Carolina, де зараз суттєво збільшується кількість українців.Вчора я проїхав за кермом сотні кілометрів та зрозумів, чому українці їдуть саме сюди:- реально здивувала природа: сильно нагадує Житомирщину Рівненщину Франківщину.Суцільні ліси: хвойні та листвені. Зустрічаються озера та річки. Невеликі. Реально враження, що я в Україні.- приємна погода. Хтось би сказав як на Запоріжжі. Вдень було +28 (!). Але вночі падає до +10.- перед цим я відвідував штат Джорджія то там майже всі мешканці: чорношкірі. А тут всі білі і враження, що колись нащадки німців (на сьогодні кращі друзі українців).- до цього я думав, що найчистіша в світі країна то Канада, тепер враження, що це штат Південна Кароліна.- в супермаркетах все за помірними цінами. Принаймні пляшку французського шампанського Брют взяв за 8$. Про ціни на харчі враження ще не склалося. По дорозі бачив оголошення, що в ресторані можна поїсти в будь-яку пору дня за 8$.- реально вразила школа в одному майже сільському райцентрі. Я не уявляв, що такі школи взагалі бувають: в один поверх, але площа будівель в одному стилі майже 1/4 га. Дуже незвично.- якщо виїхати за межі міста, то лани, лани, всі лани зелені та охайні. Більшість будинків простих американців: одноповерхові, з цегли (чи зовні обкладені цеглою), ніде ніяких парканів, все відкрито. Будинки зовні є простішими, ніж будують в Україні.В цілому я розумію мігрантів-украінців: тут наче повертаються в Україну: мирну та доглянуту.Ой, хотів якийсь негатив написати (на цій гілці люблять таке), але забув що саме, згадаю, напишу.P.S. Тут питали як жити нелегалу та чи будуть його ловити: не будуть, здивувало навіть те, що в аеропорту не перевіряють ніякі документи: купив квиток зареєструвався на рейс, ніде не вводиш паспорті дані, пройшов на посадку, сканують посадковий талон, паспорт не вимагають. Можете себе назвати Bill Clinton. Пройде.Картки українських банків працюють.

А що це за хобі таке: відвідувати незнайомих людей-емігрантів по всіх країнах? Навіщо? А що це за хобі таке: відвідувати незнайомих людей-емігрантів по всіх країнах? Навіщо?

може людина не має де жити (бомж), то в одних поживе, то в інших, так і рік пройде, потім другий, третій може людина не має де жити (бомж), то в одних поживе, то в інших, так і рік пройде, потім другий, третій flyman

Повідомлень: 34686 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1580 раз. Подякували: 2767 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2052205320542055 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор