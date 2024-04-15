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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 кві, 2024 14:52
Прикольно читати, як люди відшукують негатив не у себе, а вже і в індійцях…. Отак же можна тягнути до себе і в хату, і в голову негатив - ото ж таке і життя потім буде.
Я в цей час особисто спробував новинку від пана Маска: реально автомобіль керується без водія. Виставив маршрут і воно їде само. Пан Маск всім роздав на місяць безкоштовно, а далі - за 100$ на місяць. Ось вам як люди гроші заробляють: думають головОМ, а не ногОМ.
Для довідки: контролювати треба, це на заміна водія, але суттєвий та дієвий помічник. 2 рази за дорогу трохи помилявся штучний інтелект (наче лякався важких місць, наприклад поворот ліворуч на складному перехресті та заїзд в підземний паркінг). Але в цілому працює.
- сильно здивував «Віртуальний оператор» прокату авто в США. Не скажу, що зручно, але працює. Перше, що я подумав, що це аналог «Гумової жінки».
Коротше так: прокат авто, в офісі зовсім нікого немає. Є великий екран треба доторкнутися, зʼявляється на екрані оператор. Оператор говорить покласти на спеціальне місце посвідчення водія, потім паспорт. Потім узгоджує час прокату попереджає про заставу (500$), про страхування, про те, що не можна палити цигарки в треба сплачувати штрафи. Потім вставляєш картку (треба мати на ній гроші), розписався електронною ручкою. На електронну пошту приходить Договір оренди. Після цього чуєш звук: відкривається мініатюрна камера схову - там ключ від авто.
Сів в новенький (пробіг менше 8000 миль) Nissan Sentra та поїхав.
Бензин: 3,20$ за галон, або менше 1$ літр.
Отак люди живуть..
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 15 кві, 2024 15:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 15 кві, 2024 15:13
В кожного свої проблеми: от друг планує дочку з вересня давати в школу в Казахстані, але україномовна дуже далеко від нього, в російськомовну не хоче, в англомовну дуже дорого, а от в казахськомовну страшно давати, бо не знає ні слова.
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Додано: Пон 15 кві, 2024 15:24
Еміграція, заробітчанство
News from USA
В ці дня я цілеспрямовано відвідую наших людей, які емігрували в США. Зараз 8-12 ранку, а о 10-30 зустрічаюся з колишніми одеситами (їхати 1 годину 20 хвилин). Це штат South Carolina, де зараз суттєво збільшується кількість українців.
Вчора я проїхав за кермом сотні кілометрів та зрозумів, чому українці їдуть саме сюди:
- реально здивувала природа: сильно нагадує Житомирщину Рівненщину Франківщину.
Суцільні ліси: хвойні та листвені. Зустрічаються озера та річки. Невеликі. Реально враження, що я в Україні.
- приємна погода. Хтось би сказав як на Запоріжжі. Вдень було +28 (!). Але вночі падає до +10.
- перед цим я відвідував штат Джорджія то там майже всі мешканці: чорношкірі. А тут всі білі і враження, що колись нащадки німців (на сьогодні кращі друзі українців).
- до цього я думав, що найчистіша в світі країна то Канада, тепер враження, що це штат Південна Кароліна.
- в супермаркетах все за помірними цінами. Принаймні пляшку французського шампанського Брют взяв за 8$. Про ціни на харчі враження ще не склалося. По дорозі бачив оголошення, що в ресторані можна поїсти в будь-яку пору дня за 8$.
- реально вразила школа в одному майже сільському райцентрі. Я не уявляв, що такі школи взагалі бувають: в один поверх, але площа будівель в одному стилі майже 1/4 га. Дуже незвично.
- якщо виїхати за межі міста, то лани, лани, всі лани зелені та охайні. Більшість будинків простих американців: одноповерхові, з цегли (чи зовні обкладені цеглою), ніде ніяких парканів, все відкрито. Будинки зовні є простішими, ніж будують в Україні.
В цілому я розумію мігрантів-украінців: тут наче повертаються в Україну: мирну та доглянуту.
Ой, хотів якийсь негатив написати (на цій гілці люблять таке), але забув що саме, згадаю, напишу.
P.S. Тут питали як жити нелегалу та чи будуть його ловити: не будуть, здивувало навіть те, що в аеропорту не перевіряють ніякі документи: купив квиток зареєструвався на рейс, ніде не вводиш паспорті дані, пройшов на посадку, сканують посадковий талон, паспорт не вимагають. Можете себе назвати Bill Clinton. Пройде.
Картки українських банків працюють.
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Додано: Пон 15 кві, 2024 15:39
Дюрі-бачі написав:
В кожного свої проблеми: от друг планує дочку з вересня давати в школу в Казахстані, але україномовна дуже далеко від нього, в російськомовну не хоче, в англомовну дуже дорого, а от в казахськомовну страшно давати, бо не знає ні слова.
Така сама проблема у українців в Туреччині.
Є приватні школи і навіть з англійською мовою навчання, але дорогі: точно не знаю, чув ціну в 5000$ на рік.
Найчастіше діти ходять в стандартну турецьку школу, все безкоштовно. Є класи поглибленого вивчення англійської.
Паралельно ходять в Українську суботню школу при Консульстві.
Діти племінниці (переїхали в Канаду 27 лютого) ходять в звичайну канадську школу, начеб-то задоволені. Навчання з 8-00 до 14-00.
Здивувало, що дітей годують безкоштовно: яблука, банани, молоко, тістечка.
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Додано: Пон 15 кві, 2024 16:11
akurt написав:
Еміграція, заробітчанство
News from USA
В ці дня я цілеспрямовано відвідую наших людей, які емігрували в США. Зараз 8-12 ранку, а о 10-30 зустрічаюся з колишніми одеситами (їхати 1 годину 20 хвилин). Це штат South Carolina, де зараз суттєво збільшується кількість українців.
Вчора я проїхав за кермом сотні кілометрів та зрозумів, чому українці їдуть саме сюди:
- реально здивувала природа: сильно нагадує Житомирщину Рівненщину Франківщину.
Суцільні ліси: хвойні та листвені. Зустрічаються озера та річки. Невеликі. Реально враження, що я в Україні.
- приємна погода. Хтось би сказав як на Запоріжжі. Вдень було +28 (!). Але вночі падає до +10.
- перед цим я відвідував штат Джорджія то там майже всі мешканці: чорношкірі. А тут всі білі і враження, що колись нащадки німців (на сьогодні кращі друзі українців).
- до цього я думав, що найчистіша в світі країна то Канада, тепер враження, що це штат Південна Кароліна.
- в супермаркетах все за помірними цінами. Принаймні пляшку французського шампанського Брют взяв за 8$. Про ціни на харчі враження ще не склалося. По дорозі бачив оголошення, що в ресторані можна поїсти в будь-яку пору дня за 8$.
- реально вразила школа в одному майже сільському райцентрі. Я не уявляв, що такі школи взагалі бувають: в один поверх, але площа будівель в одному стилі майже 1/4 га. Дуже незвично.
- якщо виїхати за межі міста, то лани, лани, всі лани зелені та охайні. Більшість будинків простих американців: одноповерхові, з цегли (чи зовні обкладені цеглою), ніде ніяких парканів, все відкрито. Будинки зовні є простішими, ніж будують в Україні.
В цілому я розумію мігрантів-украінців: тут наче повертаються в Україну: мирну та доглянуту.
Ой, хотів якийсь негатив написати (на цій гілці люблять таке), але забув що саме, згадаю, напишу.
P.S. Тут питали як жити нелегалу та чи будуть його ловити: не будуть, здивувало навіть те, що в аеропорту не перевіряють ніякі документи: купив квиток зареєструвався на рейс, ніде не вводиш паспорті дані, пройшов на посадку, сканують посадковий талон, паспорт не вимагають. Можете себе назвати Bill Clinton. Пройде.
Картки українських банків працюють.
А що це за хобі таке: відвідувати незнайомих людей-емігрантів по всіх країнах? Навіщо?
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Додано: Пон 15 кві, 2024 16:45
airmax78 написав: akurt написав:
Еміграція, заробітчанство
News from USA
В ці дня я цілеспрямовано відвідую наших людей, які емігрували в США. Зараз 8-12 ранку, а о 10-30 зустрічаюся з колишніми одеситами (їхати 1 годину 20 хвилин). Це штат South Carolina, де зараз суттєво збільшується кількість українців.
Вчора я проїхав за кермом сотні кілометрів та зрозумів, чому українці їдуть саме сюди:
- реально здивувала природа: сильно нагадує Житомирщину Рівненщину Франківщину.
Суцільні ліси: хвойні та листвені. Зустрічаються озера та річки. Невеликі. Реально враження, що я в Україні.
- приємна погода. Хтось би сказав як на Запоріжжі. Вдень було +28 (!). Але вночі падає до +10.
- перед цим я відвідував штат Джорджія то там майже всі мешканці: чорношкірі. А тут всі білі і враження, що колись нащадки німців (на сьогодні кращі друзі українців).
- до цього я думав, що найчистіша в світі країна то Канада, тепер враження, що це штат Південна Кароліна.
- в супермаркетах все за помірними цінами. Принаймні пляшку французського шампанського Брют взяв за 8$. Про ціни на харчі враження ще не склалося. По дорозі бачив оголошення, що в ресторані можна поїсти в будь-яку пору дня за 8$.
- реально вразила школа в одному майже сільському райцентрі. Я не уявляв, що такі школи взагалі бувають: в один поверх, але площа будівель в одному стилі майже 1/4 га. Дуже незвично.
- якщо виїхати за межі міста, то лани, лани, всі лани зелені та охайні. Більшість будинків простих американців: одноповерхові, з цегли (чи зовні обкладені цеглою), ніде ніяких парканів, все відкрито. Будинки зовні є простішими, ніж будують в Україні.
В цілому я розумію мігрантів-украінців: тут наче повертаються в Україну: мирну та доглянуту.
Ой, хотів якийсь негатив написати (на цій гілці люблять таке), але забув що саме, згадаю, напишу.
P.S. Тут питали як жити нелегалу та чи будуть його ловити: не будуть, здивувало навіть те, що в аеропорту не перевіряють ніякі документи: купив квиток зареєструвався на рейс, ніде не вводиш паспорті дані, пройшов на посадку, сканують посадковий талон, паспорт не вимагають. Можете себе назвати Bill Clinton. Пройде.
Картки українських банків працюють.
А що це за хобі таке: відвідувати незнайомих людей-емігрантів по всіх країнах? Навіщо?
може людина не має де жити (бомж), то в одних поживе, то в інших, так і рік пройде, потім другий, третій
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