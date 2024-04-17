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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2053205420552056
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 08:59

  akurt написав:Прикольно читати, як люди відшукують негатив не у себе, а вже і в індійцях…. Отак же можна тягнути до себе і в хату, і в голову негатив - ото ж таке і життя потім буде.

Я в цей час особисто спробував новинку від пана Маска: реально автомобіль керується без водія. Виставив маршрут і воно їде само. Пан Маск всім роздав на місяць безкоштовно, а далі - за 100$ на місяць. Ось вам як люди гроші заробляють: думають головОМ, а не ногОМ.
Для довідки: контролювати треба, це на заміна водія, але суттєвий та дієвий помічник. 2 рази за дорогу трохи помилявся штучний інтелект (наче лякався важких місць, наприклад поворот ліворуч на складному перехресті та заїзд в підземний паркінг). Але в цілому працює.
- сильно здивував «Віртуальний оператор» прокату авто в США. Не скажу, що зручно, але працює. Перше, що я подумав, що це аналог «Гумової жінки».
Коротше так: прокат авто, в офісі зовсім нікого немає. Є великий екран треба доторкнутися, зʼявляється на екрані оператор. Оператор говорить покласти на спеціальне місце посвідчення водія, потім паспорт. Потім узгоджує час прокату попереджає про заставу (500$), про страхування, про те, що не можна палити цигарки в треба сплачувати штрафи. Потім вставляєш картку (треба мати на ній гроші), розписався електронною ручкою. На електронну пошту приходить Договір оренди. Після цього чуєш звук: відкривається мініатюрна камера схову - там ключ від авто.
Сів в новенький (пробіг менше 8000 миль) Nissan Sentra та поїхав.

Бензин: 3,20$ за галон, або менше 1$ літр.

Отак люди живуть..

Пан маск звілняє 10 тисяч робітників, тож не все так райдужно )
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 09:01

  airmax78 написав:
  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

News from USA

В ці дня я цілеспрямовано відвідую наших людей, які емігрували в США. Зараз 8-12 ранку, а о 10-30 зустрічаюся з колишніми одеситами (їхати 1 годину 20 хвилин). Це штат South Carolina, де зараз суттєво збільшується кількість українців.
Вчора я проїхав за кермом сотні кілометрів та зрозумів, чому українці їдуть саме сюди:
- реально здивувала природа: сильно нагадує Житомирщину Рівненщину Франківщину.
Суцільні ліси: хвойні та листвені. Зустрічаються озера та річки. Невеликі. Реально враження, що я в Україні.
- приємна погода. Хтось би сказав як на Запоріжжі. Вдень було +28 (!). Але вночі падає до +10.
- перед цим я відвідував штат Джорджія то там майже всі мешканці: чорношкірі. А тут всі білі і враження, що колись нащадки німців (на сьогодні кращі друзі українців).
- до цього я думав, що найчистіша в світі країна то Канада, тепер враження, що це штат Південна Кароліна.
- в супермаркетах все за помірними цінами. Принаймні пляшку французського шампанського Брют взяв за 8$. Про ціни на харчі враження ще не склалося. По дорозі бачив оголошення, що в ресторані можна поїсти в будь-яку пору дня за 8$.
- реально вразила школа в одному майже сільському райцентрі. Я не уявляв, що такі школи взагалі бувають: в один поверх, але площа будівель в одному стилі майже 1/4 га. Дуже незвично.
- якщо виїхати за межі міста, то лани, лани, всі лани зелені та охайні. Більшість будинків простих американців: одноповерхові, з цегли (чи зовні обкладені цеглою), ніде ніяких парканів, все відкрито. Будинки зовні є простішими, ніж будують в Україні.
В цілому я розумію мігрантів-украінців: тут наче повертаються в Україну: мирну та доглянуту.
Ой, хотів якийсь негатив написати (на цій гілці люблять таке), але забув що саме, згадаю, напишу.

P.S. Тут питали як жити нелегалу та чи будуть його ловити: не будуть, здивувало навіть те, що в аеропорту не перевіряють ніякі документи: купив квиток зареєструвався на рейс, ніде не вводиш паспорті дані, пройшов на посадку, сканують посадковий талон, паспорт не вимагають. Можете себе назвати Bill Clinton. Пройде.
Картки українських банків працюють.

А що це за хобі таке: відвідувати незнайомих людей-емігрантів по всіх країнах? Навіщо?

Може він комівояжер або свідок ієгови?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 09:08

Re: Еміграція, заробітчанство

  cherchiltank написав:Пан маск звілняє 10 тисяч робітників, тож не все так райдужно )

Капіталізм, падають акції. Ще бачив в одній компанії акції ростуть і прибутки ростуть - звільняють співробітників - бо хочуть більше золота.

До речі, казали що водородна тема пагана, але якось проїхався на автобусі на водороді - ну що сказати, дуже потужний, прискорення як у електро, дуже тихий.
https://www.krakow.pl/aktualnosci/26156 ... dorem.html
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 14:39

  BIGor написав:
  cherchiltank написав:Пан маск звілняє 10 тисяч робітників, тож не все так райдужно )

Капіталізм, падають акції. Ще бачив в одній компанії акції ростуть і прибутки ростуть - звільняють співробітників - бо хочуть більше золота.

До речі, казали що водородна тема пагана, але якось проїхався на автобусі на водороді - ну що сказати, дуже потужний, прискорення як у електро, дуже тихий.
https://www.krakow.pl/aktualnosci/26156 ... dorem.html

Так це ж і є електро. Той самий електромотор. Просто замість батареї - бак з воднем та "паливні ячейки" в яких водень вступаючи в реакцію з киснем виробляє електричний струм. Якщо тема з воднем буде розвиватись - Тесла втратить капіталізацію ще відсотків на 70% а може і більше.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 14:40

BIGor все добре до першої аварії, а там як бабахне якась заправка...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 15:33

  cherchiltank написав:Може він комівояжер або свідок ієгови?)

Я свідок того, як пан cherchiltank активно занурюється на дно соціально-економічного життя.
Починав з таких цікавих дописів-пісень: "Розкажу Вам, малята, як я продам свою хату в селі на схід від Києва, та куплю віллу в Італії... Заживу там по-людськи..."

А перетворився на шукача "свідків ієгови"...
Таке буває... Не перший на цьому форумі...
Про комівояжерство - вгадали: я торгую в США квартирами в Туреччині. Вчора вдало торгував в районі міста Spartenburg (SC).
Зараз 9-та ранку, поснідав і виїжджаю торгувати в місто Charleston (Південна Кароліна) - кажуть люди на березі океану попит є на квартири біля моря.
Щось та вторгую...
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 16:55

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  cherchiltank написав:Пан маск звілняє 10 тисяч робітників, тож не все так райдужно )

Капіталізм, падають акції. Ще бачив в одній компанії акції ростуть і прибутки ростуть - звільняють співробітників - бо хочуть більше золота.

До речі, казали що водородна тема пагана, але якось проїхався на автобусі на водороді - ну що сказати, дуже потужний, прискорення як у електро, дуже тихий.
https://www.krakow.pl/aktualnosci/26156 ... dorem.html

Так це ж і є електро. Той самий електромотор. Просто замість батареї - бак з воднем та "паливні ячейки" в яких водень вступаючи в реакцію з киснем виробляє електричний струм. Якщо тема з воднем буде розвиватись - Тесла втратить капіталізацію ще відсотків на 70% а може і більше.

Ну може і так, а може просто ДВС з згорянням там водню+кисню. Майже вічний двигун виходить.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 00:34

rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 00:49

Re: Еміграція, заробітчанство

rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 05:01

Sir rjkz!
Не нагнетайте. У парней и так во всем «ж» полная.
Я как отдушина у многих: проХрали все на свете - кто враг номер 1? akurt!
То есть это я лично заставлял их думать ногОМ, а не головОМ.
Но я уже привык…
Видео полезное. Все, что он говорит лично для меня не новинка:
- ко мне без конца наши люди в Турции обращаются с вопросами о том, как бы легко и просто и главное - конечно - бесплатно надурить то государство, которое предоставило им возможность жить и существовать. Я всегда отвечаю: «На территории данного государства вы должны выполнять законы этого государства, гражданином которого вы являетесь. Хитрить, жульничать, обманывать, как примерно ставший губернатором в 37 лет (Львовская область) один парнишка, наворовавший столько, что не снилось президентам и королям многих стран, будете на территории Украины»
Там можно все, без тормозов и границ…
akurt
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