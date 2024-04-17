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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 кві, 2024 08:40
airmax78 написав:
Так це ж і є електро. Той самий електромотор. Просто замість батареї - бак з воднем та "паливні ячейки" в яких водень вступаючи в реакцію з киснем виробляє електричний струм. Якщо тема з воднем буде розвиватись - Тесла втратить капіталізацію ще відсотків на 70% а може і більше.
Таке може написати лише невіглас. Кіловат встановленої потужності електролізера коштує до тисячі доларів. І ККД там близький до 70-80%. Це при тому, що кіловат сонячних панелей коштує 200-250 доларів. Зелений водень через це вийде втричі дорожчим за літієві батареї за умови їх зарядки в позапікові години. Не зелений водень - то нафта й газ. Тобто фінансування ірану та росії.
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Додано: Сер 17 кві, 2024 09:16
akurt написав: cherchiltank написав:
Може він комівояжер або свідок ієгови?)
Я свідок того, як пан cherchiltank
активно занурюється на дно соціально-економічного життя.
Починав з таких цікавих дописів-пісень: "Розкажу Вам, малята, як я продам свою хату в селі на схід від Києва, та куплю віллу в Італії... Заживу там по-людськи..."
А перетворився на шукача "свідків ієгови
"...
Таке буває... Не перший на цьому форумі...
Про комівояжерство - вгадали: я торгую в США квартирами в Туреччині. Вчора вдало торгував в районі міста Spartenburg (SC).
Зараз 9-та ранку, поснідав і виїжджаю торгувати в місто Charleston (Південна Кароліна) - кажуть люди на березі океану попит є на квартири біля моря.
Щось та вторгую...
Бурову Виктору Семеновичу, бувшому доценту залізничного вузу, привіт від нас передавайте! Він теж десь в тих краях, шукає легкий хліб!
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Додано: Сер 17 кві, 2024 09:26
akurt написав: cherchiltank написав:
Може він комівояжер або свідок ієгови?)
Я свідок того, як пан cherchiltank
активно занурюється на дно соціально-економічного життя.
Починав з таких цікавих дописів-пісень: "Розкажу Вам, малята, як я продам свою хату в селі на схід від Києва, та куплю віллу в Італії... Заживу там по-людськи..."
А перетворився на шукача "свідків ієгови
"...
Таке буває... Не перший на цьому форумі...
Про комівояжерство - вгадали: я торгую в США квартирами в Туреччині. Вчора вдало торгував в районі міста Spartenburg (SC).
Зараз 9-та ранку, поснідав і виїжджаю торгувати в місто Charleston (Південна Кароліна) - кажуть люди на березі океану попит є на квартири біля моря.
Щось та вторгую...
Ухилянт, ти вже на облік став в консульській установі?)
Скількох нових віруючих охмурив, який процент маєш за кожного?)
Тобі до мене ще їздити і їздити - життя не вистачить)
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Додано: Сер 17 кві, 2024 09:47
cherchiltank написав: akurt написав: cherchiltank написав:
Може він комівояжер або свідок ієгови?)
Я свідок того, як пан cherchiltank
активно занурюється на дно соціально-економічного життя.
Починав з таких цікавих дописів-пісень: "Розкажу Вам, малята, як я продам свою хату в селі на схід від Києва, та куплю віллу в Італії... Заживу там по-людськи..."
А перетворився на шукача "свідків ієгови
"...
Таке буває... Не перший на цьому форумі...
Про комівояжерство - вгадали: я торгую в США квартирами в Туреччині. Вчора вдало торгував в районі міста Spartenburg (SC).
Зараз 9-та ранку, поснідав і виїжджаю торгувати в місто Charleston (Південна Кароліна) - кажуть люди на березі океану попит є на квартири біля моря.
Щось та вторгую...
Ухилянт, ти вже на облік став в консульській установі?)
Скількох нових віруючих охмурив, який процент маєш за кожного?)
Тобі до мене ще їздити і їздити - життя не вистачить)
Дідусю вже 65 рочків.
Пошукайте його в фейсбуку. Прізвище я вказав постом вище.
Звичайний рил, який сидить в Туреччині і переповідає чужі розповіді від свого імені
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