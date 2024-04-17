RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2054205520562057
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 08:40

Re: Еміграція, заробітчанство

  airmax78 написав:Так це ж і є електро. Той самий електромотор. Просто замість батареї - бак з воднем та "паливні ячейки" в яких водень вступаючи в реакцію з киснем виробляє електричний струм. Якщо тема з воднем буде розвиватись - Тесла втратить капіталізацію ще відсотків на 70% а може і більше.

Таке може написати лише невіглас. Кіловат встановленої потужності електролізера коштує до тисячі доларів. І ККД там близький до 70-80%. Це при тому, що кіловат сонячних панелей коштує 200-250 доларів. Зелений водень через це вийде втричі дорожчим за літієві батареї за умови їх зарядки в позапікові години. Не зелений водень - то нафта й газ. Тобто фінансування ірану та росії.
Denik
 
Повідомлень: 3083
З нами з: 23.02.09
Подякував: 636 раз.
Подякували: 1115 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 11:06

Re: Еміграція, заробітчанство

Тобто пан турецький ріелтор переповідає чужі історії?, я так і думав)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1352
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2054205520562057
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6043)
17.04.2024 12:04
izibank (2903)
17.04.2024 11:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.