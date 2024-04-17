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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 кві, 2024 08:40
airmax78 написав:
Так це ж і є електро. Той самий електромотор. Просто замість батареї - бак з воднем та "паливні ячейки" в яких водень вступаючи в реакцію з киснем виробляє електричний струм. Якщо тема з воднем буде розвиватись - Тесла втратить капіталізацію ще відсотків на 70% а може і більше.
Таке може написати лише невіглас. Кіловат встановленої потужності електролізера коштує до тисячі доларів. І ККД там близький до 70-80%. Це при тому, що кіловат сонячних панелей коштує 200-250 доларів. Зелений водень через це вийде втричі дорожчим за літієві батареї за умови їх зарядки в позапікові години. Не зелений водень - то нафта й газ. Тобто фінансування ірану та росії.
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Додано: Сер 17 кві, 2024 11:06
Тобто пан турецький ріелтор переповідає чужі історії?, я так і думав)
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