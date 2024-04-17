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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2054205520562057
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 08:40

Re: Еміграція, заробітчанство

  airmax78 написав:Так це ж і є електро. Той самий електромотор. Просто замість батареї - бак з воднем та "паливні ячейки" в яких водень вступаючи в реакцію з киснем виробляє електричний струм. Якщо тема з воднем буде розвиватись - Тесла втратить капіталізацію ще відсотків на 70% а може і більше.

Таке може написати лише невіглас. Кіловат встановленої потужності електролізера коштує до тисячі доларів. І ККД там близький до 70-80%. Це при тому, що кіловат сонячних панелей коштує 200-250 доларів. Зелений водень через це вийде втричі дорожчим за літієві батареї за умови їх зарядки в позапікові години. Не зелений водень - то нафта й газ. Тобто фінансування ірану та росії.
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 13:08

Re: Еміграція, заробітчанство

по мнению правительства Австралии
Германия и Швеция являются более опасными странами для туриста, чем Монголия или Ботсвана и уточняют, что
в Германии могут изнасиловать, причем без указания пола
Watch out for drink spiking. It can lead to sexual assault. Stick with people you trust in bars.

а в Швеции могут отнять детей
authorities can take custody of your child and prosecute you.

будьте осторожны :)
https://www.smartraveller.gov.au/destinations

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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 13:38

  akurt написав:
  cherchiltank написав:Може він комівояжер або свідок ієгови?)

Я свідок того, як пан cherchiltank активно занурюється на дно соціально-економічного життя.
Починав з таких цікавих дописів-пісень: "Розкажу Вам, малята, як я продам свою хату в селі на схід від Києва, та куплю віллу в Італії... Заживу там по-людськи..."

А перетворився на шукача "свідків ієгови"...
Таке буває... Не перший на цьому форумі...
Про комівояжерство - вгадали: я торгую в США квартирами в Туреччині. Вчора вдало торгував в районі міста Spartenburg (SC).
Зараз 9-та ранку, поснідав і виїжджаю торгувати в місто Charleston (Південна Кароліна) - кажуть люди на березі океану попит є на квартири біля моря.
Щось та вторгую...

Пане Акурт, передавайте привіт Бурову Віктору Семеновичу!
Він десь у фейсбуку сидить)))
Frant
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  #<1 ... 2054205520562057
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