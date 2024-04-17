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airmax78 написав:Так це ж і є електро. Той самий електромотор. Просто замість батареї - бак з воднем та "паливні ячейки" в яких водень вступаючи в реакцію з киснем виробляє електричний струм. Якщо тема з воднем буде розвиватись - Тесла втратить капіталізацію ще відсотків на 70% а може і більше.
Таке може написати лише невіглас. Кіловат встановленої потужності електролізера коштує до тисячі доларів. І ККД там близький до 70-80%. Це при тому, що кіловат сонячних панелей коштує 200-250 доларів. Зелений водень через це вийде втричі дорожчим за літієві батареї за умови їх зарядки в позапікові години. Не зелений водень - то нафта й газ. Тобто фінансування ірану та росії.
cherchiltank написав:Може він комівояжер або свідок ієгови?)
Я свідок того, як пан cherchiltank активно занурюється на дно соціально-економічного життя. Починав з таких цікавих дописів-пісень: "Розкажу Вам, малята, як я продам свою хату в селі на схід від Києва, та куплю віллу в Італії... Заживу там по-людськи..."
А перетворився на шукача "свідків ієгови"... Таке буває... Не перший на цьому форумі... Про комівояжерство - вгадали: я торгую в США квартирами в Туреччині. Вчора вдало торгував в районі міста Spartenburg (SC). Зараз 9-та ранку, поснідав і виїжджаю торгувати в місто Charleston (Південна Кароліна) - кажуть люди на березі океану попит є на квартири біля моря. Щось та вторгую...
Пане Акурт, передавайте привіт Бурову Віктору Семеновичу! Він десь у фейсбуку сидить)))