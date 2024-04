Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2054205520562057 Додано: Сер 17 кві, 2024 08:40 Re: Еміграція, заробітчанство airmax78 написав: Так це ж і є електро. Той самий електромотор. Просто замість батареї - бак з воднем та "паливні ячейки" в яких водень вступаючи в реакцію з киснем виробляє електричний струм. Якщо тема з воднем буде розвиватись - Тесла втратить капіталізацію ще відсотків на 70% а може і більше. Так це ж і є електро. Той самий електромотор. Просто замість батареї - бак з воднем та "паливні ячейки" в яких водень вступаючи в реакцію з киснем виробляє електричний струм. Якщо тема з воднем буде розвиватись - Тесла втратить капіталізацію ще відсотків на 70% а може і більше.

Таке може написати лише невіглас. Кіловат встановленої потужності електролізера коштує до тисячі доларів. І ККД там близький до 70-80%. Це при тому, що кіловат сонячних панелей коштує 200-250 доларів. Зелений водень через це вийде втричі дорожчим за літієві батареї за умови їх зарядки в позапікові години. Не зелений водень - то нафта й газ. Тобто фінансування ірану та росії. Таке може написати лише невіглас. Кіловат встановленої потужності електролізера коштує до тисячі доларів. І ККД там близький до 70-80%. Це при тому, що кіловат сонячних панелей коштує 200-250 доларів. Зелений водень через це вийде втричі дорожчим за літієві батареї за умови їх зарядки в позапікові години. Не зелений водень - то нафта й газ. Тобто фінансування ірану та росії. Denik Повідомлень: 3083 З нами з: 23.02.09 Подякував: 636 раз. Подякували: 1115 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 кві, 2024 13:08 Re: Еміграція, заробітчанство

Германия и Швеция являются более опасными странами для туриста, чем Монголия или Ботсвана и уточняют, что

в Германии могут изнасиловать, причем без указания пола

Watch out for drink spiking. It can lead to sexual assault. Stick with people you trust in bars.



а в Швеции могут отнять детей

authorities can take custody of your child and prosecute you.

будьте осторожны

https://www.smartraveller.gov.au/destinations



по мнению правительства АвстралииГермания и Швеция являются более опасными странами для туриста, чем Монголия или Ботсвана и уточняют, чтов Германии могут изнасиловать, причем без указания полаа в Швеции могут отнять детейбудьте осторожны nekefer

Повідомлень: 1005 З нами з: 24.10.14 Подякував: 64 раз. Подякували: 123 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 кві, 2024 13:38 akurt написав: cherchiltank написав: Може він комівояжер або свідок ієгови?) Може він комівояжер або свідок ієгови?)

Я свідок того, як пан cherchiltank активно занурюється на дно соціально-економічного життя.

Починав з таких цікавих дописів-пісень: "Розкажу Вам, малята, як я продам свою хату в селі на схід від Києва, та куплю віллу в Італії... Заживу там по-людськи..."



А перетворився на шукача "свідків ієгови"...

Таке буває... Не перший на цьому форумі...

Про комівояжерство - вгадали: я торгую в США квартирами в Туреччині. Вчора вдало торгував в районі міста Spartenburg (SC).

Зараз 9-та ранку, поснідав і виїжджаю торгувати в місто Charleston (Південна Кароліна) - кажуть люди на березі океану попит є на квартири біля моря.

Щось та вторгую... Я свідок того, як панактивно занурюється на дно соціально-економічного життя.Починав з таких цікавих дописів-пісень: "Розкажу Вам, малята, як я продам свою хату в селі на схід від Києва, та куплю віллу в Італії... Заживу там по-людськи..."А перетворився на шукача "свідків ієгови"...Таке буває... Не перший на цьому форумі...Про комівояжерство - вгадали: я торгую в США квартирами в Туреччині. Вчора вдало торгував в районі міста Spartenburg (SC).Зараз 9-та ранку, поснідав і виїжджаю торгувати в місто Charleston (Південна Кароліна) - кажуть люди на березі океану попит є на квартири біля моря.Щось та вторгую...

Пане Акурт, передавайте привіт Бурову Віктору Семеновичу!

Він десь у фейсбуку сидить))) Пане Акурт, передавайте привіт Бурову Віктору Семеновичу!Він десь у фейсбуку сидить))) Frant

Повідомлень: 23829 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1660 раз. Подякували: 2536 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2054205520562057 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: unicdima і 0 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор