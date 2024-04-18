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airmax78 написав:Так це ж і є електро. Той самий електромотор. Просто замість батареї - бак з воднем та "паливні ячейки" в яких водень вступаючи в реакцію з киснем виробляє електричний струм. Якщо тема з воднем буде розвиватись - Тесла втратить капіталізацію ще відсотків на 70% а може і більше.
Кіловат встановленої потужності електролізера коштує до тисячі доларів. І ККД там близький до 70-80%. Це при тому, що кіловат сонячних панелей коштує 200-250 доларів. Зелений водень через це вийде втричі дорожчим за літієві батареї за умови їх зарядки в позапікові години. Не зелений водень - то нафта й газ. Тобто фінансування ірану та росії.
nekefer написав:по мнению правительства Австралии Германия и Швеция являются более опасными странами для туриста, чем Монголия или Ботсвана и уточняют, что в Германии могут изнасиловать, причем без указания пола
Watch out for drink spiking. It can lead to sexual assault. Stick with people you trust in bars.
а в Швеции могут отнять детей
authorities can take custody of your child and prosecute you.
Безумовно, для України - еміграція її громадян є великим злом. Народ частково "розмазується" по інших країнах світу.
Є один позитив: в якій би країні світу більшість з них (зовсім не всі) намагаються - як можуть - підтримувати свою країну. В ці дні я пербуваю з невеликим візитом в штатах Північна Кароліна на та Південна Кароліна. Саме тут зараз осередок української еміграції. Україні волають, щоби дата 20 квітня була вирішальною для перемоги і тому в різних містах штатів саме 20 квітня відбудуться масові заходи, які в ці ді організовує наша діаспора. Наприклад, в місті Greenville (місто названо в честь героя громадянської війни генерала Green) в суботу 20 квітня відбудеться масовий мітинг "Rally 4 UKRAINE". Це відбудеться тут: https://maps.app.goo.gl/gxXoL5xdKfBcbeGd9
Ще більш масовий захід буде продовжуватися в суботу 20 квітня з 11-00 до 16-00 посередині між двома великими містами Spartanburg та Greenville в Greer City Park: https://maps.app.goo.gl/i2VoAL4Nd5RSDQ6y5 Зароршують всіх українців прибути - навіть у вишиванках - та прийняти участь у масовому заході на підтримку України. Дай, Боже, щоби допомогло...
P.S. 1. В ці дні українцям надають безкоштовний вхід на авіаносець США Yorktown, пришвартований в місті Charleston (Південна Каролина). Тут же можна відвідати точну копію військового імстечка під час війни у В"єтнамі. 2. Наші люди тут не жирно живуть: я подивився, пропонують роботу в кафе або ще десь за 15 доларів на годину. Житло можна орендувати приблизно за 1300...1700 доларів на місяць. Купити готовий новий під ключ будинок можна в кредит на 30 років під 6% річних. Орієнтир цін: від 300 000 доларів (виплата в місяць орієнтовно 1800 доларів).
Ви знаєте, пане Дюрі-бачі, я цими днями багато часу за кермом та відвідую різні міста, то я буквально в шоці від того, як акуратно ретельно чисто та врегульовано живуть люди.
Керував авто Ніссан та згадував цей форум, де весь час наші люди намагаються повчати людей, які живуть на іншому боці Земної кулі як їм треба жити. Не варто того робити.
Вчора довго гуляли містом Greenville - то я Вам скажу, що будь-яке європейське місто "нервово курить обабіч". Я навіть подумав, що в цей перелік варто включити і Барселону. А аби Ви бачили житлові масиви з охайними красивими приватними 2-о поверховими будинками. то ой-йой-йой... Ніяких парканів ніде, які іржаві та похилилися. Ніяких парканів заввишки в 3-5 метрів... Парк в житловому масиві - то такої краси я не бачив ніде в світі... І це - невелике містечко, на кшталт нашого Новомосковська або Золочева.
Мене вразила пам"ятна дошка на березі річки з водоспадом на честь колишнього мера міста: вдячні жителі радіють, що у них був такий мер, який не крав грошів з бюджету, не продавав пану Шуфричу річковий порт, щоби він його здав в оренду, а за виручені гроші фінансував росгвардію в Криму, а висунув ідею перетворити місце на зразкове та реалізував це. Прикольно: парковка в багатоповерховому паркінгу першу годину безкоштовна, за другу годину візьмуть всього 2 долари, кожна наступна ще 1 долар, але не більше, ніж в 7 доларів за цілий день. https://www.gettyimages.com/photos/gree ... h-carolina
P.S. Я не вихваляю інші народи та інші міста. Я просто маю на увазі, що коли тут на цій гілці весь час повчали інших жити, то почати навчати треба з себе.
Особисто мене це лякає. Не уявляю як можна жити, коли сусід може заглянути до тебе в будь-який момент.
akurt написав:Вам скажу, що будь-яке європейське місто "нервово курить обабіч". Я навіть подумав, що в цей перелік варто включити і Барселону. А аби Ви бачили житлові масиви з охайними красивими приватними 2-о поверховими будинками
Ніякий сусід нікуди не буде заглядати, бо приватна власність то приватна власність: ніхто не має права вступити на зелений стрижений газон крім як просто пройти по тртотуару, Привчили всіх не красти і не заглядати…
Мене в цьому смислі здивувала табличка на стовбурі в знаменитому Беверлі-Хіллс, де живуть кінозірки. Там паркани є, бо всі хочуть зазирнути та побачити чи не оголеним є наприклад, Том Круз. Так ось написано: «За вами слідкують наші сусіди». Діє як витверезник.
akurt написав:Привчили всіх не красти і не заглядати…
Що хочу сказати. От в галузі освіти і науки наче всіх привчили "на Заході" до академічної доброчесності, а як тільки з'явився генеративний ШІ, використання якого важко довести, то 70+ % студентів і значна частина науковців почала його використовувати, хоч це й погано. Точно так і з Вашими "не красти" і "не заглядувати" діє рівно доти, поки є шанс, що впіймають і покарають. Ще треба буде уточнити механізми щодо "мінімальної суми крадіжки", за яку не карають...
airmax78 написав:Так це ж і є електро. Той самий електромотор. Просто замість батареї - бак з воднем та "паливні ячейки" в яких водень вступаючи в реакцію з киснем виробляє електричний струм. Якщо тема з воднем буде розвиватись - Тесла втратить капіталізацію ще відсотків на 70% а може і більше.
Кіловат встановленої потужності електролізера коштує до тисячі доларів. І ККД там близький до 70-80%. Це при тому, що кіловат сонячних панелей коштує 200-250 доларів. Зелений водень через це вийде втричі дорожчим за літієві батареї за умови їх зарядки в позапікові години. Не зелений водень - то нафта й газ. Тобто фінансування ірану та росії.
Ну так це поки не масштабували та не довели до розуму технологію та інфраструктуру. 1кВт батареї також ще зовсім нещодавно коштував втричі дорожче ніж зараз.