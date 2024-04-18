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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 кві, 2024 17:09
akurt написав:
Ніякий сусід нікуди не буде заглядати, бо приватна власність то приватна власність: ніхто не має права вступити на зелений стрижений газон крім як просто пройти по тртотуару,
Привчили всіх не красти і не заглядати…
Мене в цьому смислі здивувала табличка на стовбурі в знаменитому Беверлі-Хіллс, де живуть кінозірки. Там паркани є, бо всі хочуть зазирнути та побачити чи не оголеним є наприклад, Том Круз.
Так ось написано: «За вами слідкують наші сусіди».
Діє як витверезник.
Неграм скажеш які тебе блмити прийдуть)
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