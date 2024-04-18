RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2055205620572058
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 17:09

  akurt написав:Ніякий сусід нікуди не буде заглядати, бо приватна власність то приватна власність: ніхто не має права вступити на зелений стрижений газон крім як просто пройти по тртотуару,
Привчили всіх не красти і не заглядати…

Мене в цьому смислі здивувала табличка на стовбурі в знаменитому Беверлі-Хіллс, де живуть кінозірки. Там паркани є, бо всі хочуть зазирнути та побачити чи не оголеним є наприклад, Том Круз.
Так ось написано: «За вами слідкують наші сусіди».
Діє як витверезник.

Неграм скажеш які тебе блмити прийдуть)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1373
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 18:52

  akurt написав:Ніякий сусід нікуди не буде заглядати, бо приватна власність то приватна власність: ніхто не має права вступити на зелений стрижений газон крім як просто пройти по тртотуару,
Привчили всіх не красти і не заглядати…

Мене в цьому смислі здивувала табличка на стовбурі в знаменитому Беверлі-Хіллс, де живуть кінозірки. Там паркани є, бо всі хочуть зазирнути та побачити чи не оголеним є наприклад, Том Круз.
Так ось написано: «За вами слідкують наші сусіди».
Діє як витверезник.

а хто дав змогу привчити?

чоловіки з фаміліями Кольт, Сміт, Вессон та Ремінгтон? :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5874
З нами з: 29.09.19
Подякував: 571 раз.
Подякували: 1383 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 19:05

  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:Привчили всіх не красти і не заглядати…

Що хочу сказати. От в галузі освіти і науки наче всіх привчили "на Заході" до академічної доброчесності, а як тільки з'явився генеративний ШІ, використання якого важко довести, то 70+ % студентів і значна частина науковців почала його використовувати, хоч це й погано.
Точно так і з Вашими "не красти" і "не заглядувати" діє рівно доти, поки є шанс, що впіймають і покарають. Ще треба буде уточнити механізми щодо "мінімальної суми крадіжки", за яку не карають...

Мабуть крадуть.
«Слаб человек» (хтось їз класиків).
На парковках є попередження не залишати коштовні речі в авто.

Але не слід плутати заглядування у вікна та крадіжку окулярів з тим, що ваші та мої громадяни вкрали всі ліси. Всі лани, всі фабрики та заводи.
Крім того, у багатьох вкрали сіру речовину в голові.
Результат ми всі бачимо прямо зараз: бомби гармати жертви.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9590
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3561 раз.
Подякували: 1256 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 19:12

арест американского школьника
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23057
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2395 раз.
Подякували: 3338 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 19:15

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Вчора довго гуляли містом Greenville - то я Вам скажу, що будь-яке європейське місто "нервово курить обабіч". Я навіть подумав, що в цей перелік варто включити і Барселону.
А аби Ви бачили житлові масиви з охайними красивими приватними 2-о поверховими будинками. то ой-йой-йой... Ніяких парканів ніде, які іржаві та похилилися. Ніяких парканів заввишки в 3-5 метрів... Парк в житловому масиві - то такої краси я не бачив ніде в світі...
І це - невелике містечко, на кшталт нашого Новомосковська або Золочева.

Пане, Акурт, порівнювати з європейськими містами не варто, інша культура життя. Бьюсь об заклад, що в Грінвілі у 70% вулиць не буде тротуарів, 100% немає велодоріжок, немає публічного транспорта, немає пішохідних вулиць в центрі...
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8853
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1325 раз.
Подякували: 1729 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 19:18

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Ніякий сусід нікуди не буде заглядати, бо приватна власність то приватна власність: ніхто не має права вступити на зелений стрижений газон крім як просто пройти по тртотуару,

Стосовно trespassing через приватну проперті, я читав що в деяких штатах дозволено. Але звичайно то пан rjkz може більше розтлумачити.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8853
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1325 раз.
Подякували: 1729 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 19:27

Re: Еміграція, заробітчанство

  airmax78 написав:Ну так це поки не масштабували та не довели до розуму технологію та інфраструктуру. 1кВт батареї також ще зовсім нещодавно коштував втричі дорожче ніж зараз.

Невігласе, ціна батарей міряється не за кВт, а за кВт * год.
І становить десь 100-150 дол за кВт * год.
https://interfax.com.ua/news/economic/876792.html
Тобто комплекс СЕС + літієві батареї все одно в кілька разів дешевший за СЕС + електролізер + воднева інфраструктура + паливні елементи.
І дешевші за вологі збочення СЕО Тойоти з ДВЗ на аміаку.
Denik
 
Повідомлень: 3090
З нами з: 23.02.09
Подякував: 636 раз.
Подякували: 1115 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 19:50

  Denik написав:
  airmax78 написав:Ну так це поки не масштабували та не довели до розуму технологію та інфраструктуру. 1кВт батареї також ще зовсім нещодавно коштував втричі дорожче ніж зараз.

Невігласе, ціна батарей міряється не за кВт, а за кВт * год.
І становить десь 100-150 дол за кВт * год.
https://interfax.com.ua/news/economic/876792.html
Тобто комплекс СЕС + літієві батареї все одно в кілька разів дешевший за СЕС + електролізер + воднева інфраструктура + паливні елементи.
І дешевші за вологі збочення СЕО Тойоти з ДВЗ на аміаку.

Невігласів, на жаль, тут багато.
Деякі мають дипломи гуманітарних ВУЗів
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23830
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1660 раз.
Подякували: 2536 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 19:56

Re: Еміграція, заробітчанство

Додам, що кров цієї війні - це не нафта. А літієві АКБ. Вони всюди - телефони, планшети, зарядні станції, ДБЖ, АКБ рації (З Type-C вже), ретрансляторів, РЕБів, аналізаторів частот, ноутбуків, всіх можливих дронів, включаючи FPV.

Мабуть ми воєнні такі тупі, що не бачимо проїбали водневі технології ))))))
Denik
 
Повідомлень: 3090
З нами з: 23.02.09
Подякував: 636 раз.
Подякували: 1115 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 2055205620572058
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.