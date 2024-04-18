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akurt написав:Ніякий сусід нікуди не буде заглядати, бо приватна власність то приватна власність: ніхто не має права вступити на зелений стрижений газон крім як просто пройти по тртотуару, Привчили всіх не красти і не заглядати…
Мене в цьому смислі здивувала табличка на стовбурі в знаменитому Беверлі-Хіллс, де живуть кінозірки. Там паркани є, бо всі хочуть зазирнути та побачити чи не оголеним є наприклад, Том Круз. Так ось написано: «За вами слідкують наші сусіди». Діє як витверезник.
akurt написав:Ніякий сусід нікуди не буде заглядати, бо приватна власність то приватна власність: ніхто не має права вступити на зелений стрижений газон крім як просто пройти по тртотуару, Привчили всіх не красти і не заглядати…
Мене в цьому смислі здивувала табличка на стовбурі в знаменитому Беверлі-Хіллс, де живуть кінозірки. Там паркани є, бо всі хочуть зазирнути та побачити чи не оголеним є наприклад, Том Круз. Так ось написано: «За вами слідкують наші сусіди». Діє як витверезник.
а хто дав змогу привчити?
чоловіки з фаміліями Кольт, Сміт, Вессон та Ремінгтон?
akurt написав:Привчили всіх не красти і не заглядати…
Що хочу сказати. От в галузі освіти і науки наче всіх привчили "на Заході" до академічної доброчесності, а як тільки з'явився генеративний ШІ, використання якого важко довести, то 70+ % студентів і значна частина науковців почала його використовувати, хоч це й погано. Точно так і з Вашими "не красти" і "не заглядувати" діє рівно доти, поки є шанс, що впіймають і покарають. Ще треба буде уточнити механізми щодо "мінімальної суми крадіжки", за яку не карають...
Мабуть крадуть. «Слаб человек» (хтось їз класиків). На парковках є попередження не залишати коштовні речі в авто.
Але не слід плутати заглядування у вікна та крадіжку окулярів з тим, що ваші та мої громадяни вкрали всі ліси. Всі лани, всі фабрики та заводи. Крім того, у багатьох вкрали сіру речовину в голові. Результат ми всі бачимо прямо зараз: бомби гармати жертви.
akurt написав:Вчора довго гуляли містом Greenville - то я Вам скажу, що будь-яке європейське місто "нервово курить обабіч". Я навіть подумав, що в цей перелік варто включити і Барселону. А аби Ви бачили житлові масиви з охайними красивими приватними 2-о поверховими будинками. то ой-йой-йой... Ніяких парканів ніде, які іржаві та похилилися. Ніяких парканів заввишки в 3-5 метрів... Парк в житловому масиві - то такої краси я не бачив ніде в світі... І це - невелике містечко, на кшталт нашого Новомосковська або Золочева.
Пане, Акурт, порівнювати з європейськими містами не варто, інша культура життя. Бьюсь об заклад, що в Грінвілі у 70% вулиць не буде тротуарів, 100% немає велодоріжок, немає публічного транспорта, немає пішохідних вулиць в центрі...
airmax78 написав:Ну так це поки не масштабували та не довели до розуму технологію та інфраструктуру. 1кВт батареї також ще зовсім нещодавно коштував втричі дорожче ніж зараз.
Невігласе, ціна батарей міряється не за кВт, а за кВт * год. І становить десь 100-150 дол за кВт * год. https://interfax.com.ua/news/economic/876792.html Тобто комплекс СЕС + літієві батареї все одно в кілька разів дешевший за СЕС + електролізер + воднева інфраструктура + паливні елементи. І дешевші за вологі збочення СЕО Тойоти з ДВЗ на аміаку.
airmax78 написав:Ну так це поки не масштабували та не довели до розуму технологію та інфраструктуру. 1кВт батареї також ще зовсім нещодавно коштував втричі дорожче ніж зараз.
Невігласе, ціна батарей міряється не за кВт, а за кВт * год. І становить десь 100-150 дол за кВт * год. https://interfax.com.ua/news/economic/876792.html Тобто комплекс СЕС + літієві батареї все одно в кілька разів дешевший за СЕС + електролізер + воднева інфраструктура + паливні елементи. І дешевші за вологі збочення СЕО Тойоти з ДВЗ на аміаку.
Невігласів, на жаль, тут багато. Деякі мають дипломи гуманітарних ВУЗів
Додам, що кров цієї війні - це не нафта. А літієві АКБ. Вони всюди - телефони, планшети, зарядні станції, ДБЖ, АКБ рації (З Type-C вже), ретрансляторів, РЕБів, аналізаторів частот, ноутбуків, всіх можливих дронів, включаючи FPV.
Мабуть ми воєнні такі тупі, що не бачимо проїбали водневі технології ))))))