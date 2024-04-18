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#<1 ... 2055205620572058 Додано: Чет 18 кві, 2024 17:09 akurt написав: Ніякий сусід нікуди не буде заглядати, бо приватна власність то приватна власність: ніхто не має права вступити на зелений стрижений газон крім як просто пройти по тртотуару,

Привчили всіх не красти і не заглядати…



Мене в цьому смислі здивувала табличка на стовбурі в знаменитому Беверлі-Хіллс, де живуть кінозірки. Там паркани є, бо всі хочуть зазирнути та побачити чи не оголеним є наприклад, Том Круз.

Так ось написано: «За вами слідкують наші сусіди».

Діє як витверезник. Ніякий сусід нікуди не буде заглядати, бо приватна власність то приватна власність: ніхто не має права вступити на зелений стрижений газон крім як просто пройти по тртотуару,Привчили всіх не красти і не заглядати…Мене в цьому смислі здивувала табличка на стовбурі в знаменитому Беверлі-Хіллс, де живуть кінозірки. Там паркани є, бо всі хочуть зазирнути та побачити чи не оголеним є наприклад, Том Круз.Так ось написано: «За вами слідкують наші сусіди».Діє як витверезник.

Неграм скажеш які тебе блмити прийдуть) Неграм скажеш які тебе блмити прийдуть) cherchiltank

Повідомлень: 1373 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 кві, 2024 18:52 akurt написав: Ніякий сусід нікуди не буде заглядати, бо приватна власність то приватна власність: ніхто не має права вступити на зелений стрижений газон крім як просто пройти по тртотуару,

Привчили всіх не красти і не заглядати…



Мене в цьому смислі здивувала табличка на стовбурі в знаменитому Беверлі-Хіллс, де живуть кінозірки. Там паркани є, бо всі хочуть зазирнути та побачити чи не оголеним є наприклад, Том Круз.

Так ось написано: «За вами слідкують наші сусіди».

Діє як витверезник. Ніякий сусід нікуди не буде заглядати, бо приватна власність то приватна власність: ніхто не має права вступити на зелений стрижений газон крім як просто пройти по тртотуару,Мене в цьому смислі здивувала табличка на стовбурі в знаменитому Беверлі-Хіллс, де живуть кінозірки. Там паркани є, бо всі хочуть зазирнути та побачити чи не оголеним є наприклад, Том Круз.Так ось написано: «За вами слідкують наші сусіди».Діє як витверезник.

а хто дав змогу привчити?



чоловіки з фаміліями Кольт, Сміт, Вессон та Ремінгтон? а хто дав змогу привчити?чоловіки з фаміліями Кольт, Сміт, Вессон та Ремінгтон? Shaman

Повідомлень: 5874 З нами з: 29.09.19 Подякував: 571 раз. Подякували: 1383 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 кві, 2024 19:05 Дюрі-бачі написав: akurt написав: Привчили всіх не красти і не заглядати… Привчили всіх не красти і не заглядати…

Що хочу сказати. От в галузі освіти і науки наче всіх привчили "на Заході" до академічної доброчесності, а як тільки з'явився генеративний ШІ, використання якого важко довести, то 70+ % студентів і значна частина науковців почала його використовувати, хоч це й погано.

Точно так і з Вашими "не красти" і "не заглядувати" діє рівно доти, поки є шанс, що впіймають і покарають. Ще треба буде уточнити механізми щодо "мінімальної суми крадіжки", за яку не карають... Що хочу сказати. От в галузі освіти і науки наче всіх привчили "на Заході" до академічної доброчесності, а як тільки з'явився генеративний ШІ, використання якого важко довести, то 70+ % студентів і значна частина науковців почала його використовувати, хоч це й погано.Точно так і з Вашими "не красти" і "не заглядувати" діє рівно доти, поки є шанс, що впіймають і покарають. Ще треба буде уточнити механізми щодо "мінімальної суми крадіжки", за яку не карають...

Мабуть крадуть.

«Слаб человек» (хтось їз класиків).

На парковках є попередження не залишати коштовні речі в авто.



Але не слід плутати заглядування у вікна та крадіжку окулярів з тим, що ваші та мої громадяни вкрали всі ліси. Всі лани, всі фабрики та заводи.

Крім того, у багатьох вкрали сіру речовину в голові.

Результат ми всі бачимо прямо зараз: бомби гармати жертви. Мабуть крадуть.«Слаб человек» (хтось їз класиків).На парковках є попередження не залишати коштовні речі в авто.Але не слід плутати заглядування у вікна та крадіжку окулярів з тим, що ваші та мої громадяни вкрали всі ліси. Всі лани, всі фабрики та заводи.Крім того, у багатьох вкрали сіру речовину в голові.Результат ми всі бачимо прямо зараз: бомби гармати жертви. akurt

Повідомлень: 9590 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3561 раз. Подякували: 1256 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 кві, 2024 19:12 арест американского школьника

vitaliiangel

Повідомлень: 23057 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2395 раз. Подякували: 3338 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 кві, 2024 19:15 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Вчора довго гуляли містом Greenville - то я Вам скажу, що будь-яке європейське місто "нервово курить обабіч". Я навіть подумав, що в цей перелік варто включити і Барселону.

А аби Ви бачили житлові масиви з охайними красивими приватними 2-о поверховими будинками. то ой-йой-йой... Ніяких парканів ніде, які іржаві та похилилися. Ніяких парканів заввишки в 3-5 метрів... Парк в житловому масиві - то такої краси я не бачив ніде в світі...

І це - невелике містечко, на кшталт нашого Новомосковська або Золочева. Вчора довго гуляли містом Greenville - то я Вам скажу, що будь-яке європейське місто "нервово курить обабіч". Я навіть подумав, що в цей перелік варто включити і Барселону.А аби Ви бачили житлові масиви з охайними красивими приватними 2-о поверховими будинками. то ой-йой-йой... Ніяких парканів ніде, які іржаві та похилилися. Ніяких парканів заввишки в 3-5 метрів... Парк в житловому масиві - то такої краси я не бачив ніде в світі...І це - невелике містечко, на кшталт нашого Новомосковська або Золочева.

Пане, Акурт, порівнювати з європейськими містами не варто, інша культура життя. Бьюсь об заклад, що в Грінвілі у 70% вулиць не буде тротуарів, 100% немає велодоріжок, немає публічного транспорта, немає пішохідних вулиць в центрі... Пане, Акурт, порівнювати з європейськими містами не варто, інша культура життя. Бьюсь об заклад, що в Грінвілі у 70% вулиць не буде тротуарів, 100% немає велодоріжок, немає публічного транспорта, немає пішохідних вулиць в центрі... BIGor

Повідомлень: 8853 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1325 раз. Подякували: 1729 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 кві, 2024 19:18 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Ніякий сусід нікуди не буде заглядати, бо приватна власність то приватна власність: ніхто не має права вступити на зелений стрижений газон крім як просто пройти по тртотуару, Ніякий сусід нікуди не буде заглядати, бо приватна власність то приватна власність: ніхто не має права вступити на зелений стрижений газон крім як просто пройти по тртотуару,

Стосовно trespassing через приватну проперті, я читав що в деяких штатах дозволено. Але звичайно то пан rjkz може більше розтлумачити. Стосовночерез приватну проперті, я читав що в деяких штатах дозволено. Але звичайно то панможе більше розтлумачити. BIGor

Повідомлень: 8853 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1325 раз. Подякували: 1729 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 кві, 2024 19:27 Re: Еміграція, заробітчанство airmax78 написав: Ну так це поки не масштабували та не довели до розуму технологію та інфраструктуру. 1кВт батареї також ще зовсім нещодавно коштував втричі дорожче ніж зараз. Ну так це поки не масштабували та не довели до розуму технологію та інфраструктуру. 1кВт батареї також ще зовсім нещодавно коштував втричі дорожче ніж зараз.

Невігласе, ціна батарей міряється не за кВт, а за кВт * год.

І становить десь 100-150 дол за кВт * год.

https://interfax.com.ua/news/economic/876792.html

Тобто комплекс СЕС + літієві батареї все одно в кілька разів дешевший за СЕС + електролізер + воднева інфраструктура + паливні елементи.

І дешевші за вологі збочення СЕО Тойоти з ДВЗ на аміаку. Невігласе, ціна батарей міряється не за кВт, а за кВт * год.І становить десь 100-150 дол за кВт * год.Тобто комплекс СЕС + літієві батареї все одно в кілька разів дешевший за СЕС + електролізер + воднева інфраструктура + паливні елементи.І дешевші за вологі збочення СЕО Тойоти з ДВЗ на аміаку. Denik Повідомлень: 3090 З нами з: 23.02.09 Подякував: 636 раз. Подякували: 1115 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 кві, 2024 19:50 Denik написав: airmax78 написав: Ну так це поки не масштабували та не довели до розуму технологію та інфраструктуру. 1кВт батареї також ще зовсім нещодавно коштував втричі дорожче ніж зараз. Ну так це поки не масштабували та не довели до розуму технологію та інфраструктуру. 1кВт батареї також ще зовсім нещодавно коштував втричі дорожче ніж зараз.

Невігласе, ціна батарей міряється не за кВт, а за кВт * год.

І становить десь 100-150 дол за кВт * год.

https://interfax.com.ua/news/economic/876792.html

Тобто комплекс СЕС + літієві батареї все одно в кілька разів дешевший за СЕС + електролізер + воднева інфраструктура + паливні елементи.

І дешевші за вологі збочення СЕО Тойоти з ДВЗ на аміаку. Невігласе, ціна батарей міряється не за кВт, а за кВт * год.І становить десь 100-150 дол за кВт * год.Тобто комплекс СЕС + літієві батареї все одно в кілька разів дешевший за СЕС + електролізер + воднева інфраструктура + паливні елементи.І дешевші за вологі збочення СЕО Тойоти з ДВЗ на аміаку.

Невігласів, на жаль, тут багато.

Деякі мають дипломи гуманітарних ВУЗів Невігласів, на жаль, тут багато.Деякі мають дипломи гуманітарних ВУЗів Frant

Повідомлень: 23830 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1660 раз. Подякували: 2536 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 кві, 2024 19:56 Re: Еміграція, заробітчанство Додам, що кров цієї війні - це не нафта. А літієві АКБ. Вони всюди - телефони, планшети, зарядні станції, ДБЖ, АКБ рації (З Type-C вже), ретрансляторів, РЕБів, аналізаторів частот, ноутбуків, всіх можливих дронів, включаючи FPV.



Мабуть ми воєнні такі тупі, що не бачимо проїбали водневі технології )))))) Denik Повідомлень: 3090 З нами з: 23.02.09 Подякував: 636 раз. Подякували: 1115 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2055205620572058 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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